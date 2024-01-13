https://ria.ru/20240113/zhurnalisty-1921120505.html
Володин поздравил журналистов с Днем российской печати
Володин поздравил журналистов с Днем российской печати - РИА Новости, 13.01.2024
Володин поздравил журналистов с Днем российской печати
Спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил журналистов с Днем российской печати, отметив их большой вклад в развитие общества. Его слова приводятся на сайте... РИА Новости, 13.01.2024
2024-01-13T10:41
2024-01-13T10:41
2024-01-13T10:41
общество
россия
вячеслав володин
госдума рф
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил журналистов с Днем российской печати, отметив их большой вклад в развитие общества. Его слова приводятся на сайте Госдумы. День российской печати был утвержден президиумом Верховного совета России в 1991 году и отмечается ежегодно 13 января. "Поздравляю всех журналистов с профессиональным праздником - Днем российской печати. СМИ объективно и правдиво освещают информацию. Вносят большой вклад в развитие общества. Обозначают проблемы, которые волнуют людей", - сказал Володин.Володин отдельно отметил работу военных корреспондентов. "Рискуя жизнью, они выполняют свой профессиональный долг", - подчеркнул он. Председатель ГД пожелал всем представителям журналистского сообщества творческих успехов.
https://radiosputnik.ru/20231117/nagrady-1910194482.html
https://ria.ru/20240113/zhurnalistika-1921076245.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, вячеслав володин, госдума рф
Общество, Россия, Вячеслав Володин, Госдума РФ
Володин поздравил журналистов с Днем российской печати
Володин отметил большой вклад журналистов в развитие общества
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил журналистов с Днем российской печати, отметив их большой вклад в развитие общества. Его слова приводятся на сайте Госдумы
.
День российской печати был утвержден президиумом Верховного совета России
в 1991 году и отмечается ежегодно 13 января.
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"Поздравляю всех журналистов с профессиональным праздником - Днем российской печати. СМИ объективно и правдиво освещают информацию. Вносят большой вклад в развитие общества. Обозначают проблемы, которые волнуют людей", - сказал Володин.
Володин отдельно отметил работу военных корреспондентов.
"Рискуя жизнью, они выполняют свой профессиональный долг", - подчеркнул он.
Председатель ГД пожелал всем представителям журналистского сообщества творческих успехов.
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