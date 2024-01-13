https://ria.ru/20240113/zhurnalisty-1921120505.html

Володин поздравил журналистов с Днем российской печати

Володин поздравил журналистов с Днем российской печати - РИА Новости, 13.01.2024

Володин поздравил журналистов с Днем российской печати

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил журналистов с Днем российской печати, отметив их большой вклад в развитие общества. Его слова приводятся на сайте... РИА Новости, 13.01.2024

2024-01-13T10:41

2024-01-13T10:41

2024-01-13T10:41

общество

россия

вячеслав володин

госдума рф

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил журналистов с Днем российской печати, отметив их большой вклад в развитие общества. Его слова приводятся на сайте Госдумы. День российской печати был утвержден президиумом Верховного совета России в 1991 году и отмечается ежегодно 13 января. "Поздравляю всех журналистов с профессиональным праздником - Днем российской печати. СМИ объективно и правдиво освещают информацию. Вносят большой вклад в развитие общества. Обозначают проблемы, которые волнуют людей", - сказал Володин.Володин отдельно отметил работу военных корреспондентов. "Рискуя жизнью, они выполняют свой профессиональный долг", - подчеркнул он. Председатель ГД пожелал всем представителям журналистского сообщества творческих успехов.

https://radiosputnik.ru/20231117/nagrady-1910194482.html

https://ria.ru/20240113/zhurnalistika-1921076245.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, вячеслав володин, госдума рф