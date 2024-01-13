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Глава СЖР заявил, что российская журналистика разделена на два лагеря - РИА Новости, 13.01.2024
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00:28 13.01.2024
https://ria.ru/20240113/zhurnalistika-1921076245.html
Глава СЖР заявил, что российская журналистика разделена на два лагеря
Глава СЖР заявил, что российская журналистика разделена на два лагеря - РИА Новости, 13.01.2024
Глава СЖР заявил, что российская журналистика разделена на два лагеря
Сейчас в отечественной журналистике произошло четкое разделение на журналистов, уехавших из России и работающих на врага, и на тех, кто остался и работает для... РИА Новости, 13.01.2024
2024-01-13T00:28
2024-01-13T00:28
владимир соловьев (телеведущий)
союз журналистов россии
михаил мишустин
россия
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Сейчас в отечественной журналистике произошло четкое разделение на журналистов, уехавших из России и работающих на врага, и на тех, кто остался и работает для страны и для победы, заявил РИА Новости глава Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев. День российской печати был утвержден президиумом Верховного совета России в 1991 году и отмечается ежегодно 13 января. "Ну а последние два года, понятно, что основное, о чем у нас душа болит у всех - это специальная военная операция. &lt;...&gt; И во всех местах сейчас работают наши военкоры, хотя эта работа - одна из самых опасных. Приходилось и хоронить коллег, и федеральных коллег. По сути, сейчас в нашей журналистике произошла четкая дифференциация, четкое разделение на тех, кто уехал за рубеж и откровенно работает на врага, и на тех, кто остался и работает на страну и на победу", - сказал Соловьев в преддверии Дня печати. Также, по словам главы СЖР, показательным периодом в современной истории российской журналистики стали ковидные времена, когда эпидемиологическая обстановка испытывала корреспондентов и редакторов на прочность. "За последние, наверно, три-четыре года мы пережили все вместе много потрясений. &lt;…&gt; И годы, когда был ковид, по сути это была такая, как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло, но в эти годы ковида многие наши коллеги поняли, как в самых тяжелых и экстремальных ситуациях сохранить редакцию, сохранить коллектив. Многие журналисты для себя поняли, как решиться на героические вещи, зайти в красную зону, а ведь многие заболели &lt;…&gt;, а кто-то с капельницей из красной зоны вел прямые включения и рассказывал, как это все происходит", - рассказал Соловьев. Он добавил, что в преддверии Дня российской печати во всех регионах страны пройдут торжественные мероприятия, встречи и награждения журналистов. "Практически во всех регионах страны происходят какие-то встречи руководства регионов с журналисткой общественностью, награждения журналистов. Тринадцатого числа, конечно, по всей стране состоятся какие-то встречи, какие-то торжественные заседания, награждения журналистов, это очень важно", - отметил глава СЖР. Ранее, в четверг, премьер-министр РФ Михаил Мишустин вручил премии правительства РФ 2023 года в области средств массовой информации, в числе лауреатов - военные корреспонденты медиагруппы "Россия сегодня", отмеченные за освещение специальной военной операции.
https://ria.ru/20240108/podzhog-1920192818.html
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владимир соловьев (телеведущий), союз журналистов россии, михаил мишустин, россия
Владимир Соловьев (телеведущий), Союз журналистов России, Михаил Мишустин, Россия
Глава СЖР заявил, что российская журналистика разделена на два лагеря

Глава СЖР Соловьев: в российское журналистике произошло разделение на два лагеря

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкГлава Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев
Глава Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев - РИА Новости, 1920, 13.01.2024
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Глава Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Сейчас в отечественной журналистике произошло четкое разделение на журналистов, уехавших из России и работающих на врага, и на тех, кто остался и работает для страны и для победы, заявил РИА Новости глава Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев.
День российской печати был утвержден президиумом Верховного совета России в 1991 году и отмечается ежегодно 13 января.
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"Ну а последние два года, понятно, что основное, о чем у нас душа болит у всех - это специальная военная операция. <...> И во всех местах сейчас работают наши военкоры, хотя эта работа - одна из самых опасных. Приходилось и хоронить коллег, и федеральных коллег. По сути, сейчас в нашей журналистике произошла четкая дифференциация, четкое разделение на тех, кто уехал за рубеж и откровенно работает на врага, и на тех, кто остался и работает на страну и на победу", - сказал Соловьев в преддверии Дня печати.
Также, по словам главы СЖР, показательным периодом в современной истории российской журналистики стали ковидные времена, когда эпидемиологическая обстановка испытывала корреспондентов и редакторов на прочность.
"За последние, наверно, три-четыре года мы пережили все вместе много потрясений. <…> И годы, когда был ковид, по сути это была такая, как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло, но в эти годы ковида многие наши коллеги поняли, как в самых тяжелых и экстремальных ситуациях сохранить редакцию, сохранить коллектив. Многие журналисты для себя поняли, как решиться на героические вещи, зайти в красную зону, а ведь многие заболели <…>, а кто-то с капельницей из красной зоны вел прямые включения и рассказывал, как это все происходит", - рассказал Соловьев.
Он добавил, что в преддверии Дня российской печати во всех регионах страны пройдут торжественные мероприятия, встречи и награждения журналистов.
"Практически во всех регионах страны происходят какие-то встречи руководства регионов с журналисткой общественностью, награждения журналистов. Тринадцатого числа, конечно, по всей стране состоятся какие-то встречи, какие-то торжественные заседания, награждения журналистов, это очень важно", - отметил глава СЖР.
Ранее, в четверг, премьер-министр РФ Михаил Мишустин вручил премии правительства РФ 2023 года в области средств массовой информации, в числе лауреатов - военные корреспонденты медиагруппы "Россия сегодня", отмеченные за освещение специальной военной операции.
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