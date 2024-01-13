https://ria.ru/20240113/zhurnalistika-1921076245.html

Глава СЖР заявил, что российская журналистика разделена на два лагеря

Глава СЖР заявил, что российская журналистика разделена на два лагеря - РИА Новости, 13.01.2024

Глава СЖР заявил, что российская журналистика разделена на два лагеря

Сейчас в отечественной журналистике произошло четкое разделение на журналистов, уехавших из России и работающих на врага, и на тех, кто остался и работает для... РИА Новости, 13.01.2024

2024-01-13T00:28

2024-01-13T00:28

2024-01-13T00:28

владимир соловьев (телеведущий)

союз журналистов россии

михаил мишустин

россия

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Сейчас в отечественной журналистике произошло четкое разделение на журналистов, уехавших из России и работающих на врага, и на тех, кто остался и работает для страны и для победы, заявил РИА Новости глава Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев. День российской печати был утвержден президиумом Верховного совета России в 1991 году и отмечается ежегодно 13 января. "Ну а последние два года, понятно, что основное, о чем у нас душа болит у всех - это специальная военная операция. <...> И во всех местах сейчас работают наши военкоры, хотя эта работа - одна из самых опасных. Приходилось и хоронить коллег, и федеральных коллег. По сути, сейчас в нашей журналистике произошла четкая дифференциация, четкое разделение на тех, кто уехал за рубеж и откровенно работает на врага, и на тех, кто остался и работает на страну и на победу", - сказал Соловьев в преддверии Дня печати. Также, по словам главы СЖР, показательным периодом в современной истории российской журналистики стали ковидные времена, когда эпидемиологическая обстановка испытывала корреспондентов и редакторов на прочность. "За последние, наверно, три-четыре года мы пережили все вместе много потрясений. <…> И годы, когда был ковид, по сути это была такая, как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло, но в эти годы ковида многие наши коллеги поняли, как в самых тяжелых и экстремальных ситуациях сохранить редакцию, сохранить коллектив. Многие журналисты для себя поняли, как решиться на героические вещи, зайти в красную зону, а ведь многие заболели <…>, а кто-то с капельницей из красной зоны вел прямые включения и рассказывал, как это все происходит", - рассказал Соловьев. Он добавил, что в преддверии Дня российской печати во всех регионах страны пройдут торжественные мероприятия, встречи и награждения журналистов. "Практически во всех регионах страны происходят какие-то встречи руководства регионов с журналисткой общественностью, награждения журналистов. Тринадцатого числа, конечно, по всей стране состоятся какие-то встречи, какие-то торжественные заседания, награждения журналистов, это очень важно", - отметил глава СЖР. Ранее, в четверг, премьер-министр РФ Михаил Мишустин вручил премии правительства РФ 2023 года в области средств массовой информации, в числе лауреатов - военные корреспонденты медиагруппы "Россия сегодня", отмеченные за освещение специальной военной операции.

https://ria.ru/20240108/podzhog-1920192818.html

https://ria.ru/20231123/szhr-1911250347.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир соловьев (телеведущий), союз журналистов россии, михаил мишустин, россия