https://ria.ru/20240113/zhurnalist-1921123111.html
Мишустин поздравил работников печати с профессиональным праздником
Мишустин поздравил работников печати с профессиональным праздником - РИА Новости, 13.01.2024
Мишустин поздравил работников печати с профессиональным праздником
Председатель правительства России Михаил Мишустин поздравил работников российской печати с профессиональным праздником, подчеркнув, что журналист - это... РИА Новости, 13.01.2024
2024-01-13T11:04
2024-01-13T11:04
2024-01-13T11:04
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Председатель правительства России Михаил Мишустин поздравил работников российской печати с профессиональным праздником, подчеркнув, что журналист - это особенная профессия, образ жизни и призвание, соответствующая телеграмма опубликована на сайте кабмина. День российской печати был утвержден президиумом Верховного совета России в 1991 году и отмечается ежегодно 13 января. "Поздравляю вас с Днём российской печати. Во все времена СМИ являются главным средством коммуникации и знаний. Ежедневно тысячи печатных и интернет-изданий помогают ориентироваться в огромном потоке информации, рассказывают о том, что происходит в нашей стране и мире, отражают разные точки зрения, защищают от фейков, решают проблемы конкретного человека. Журналист – это во многом образ жизни и призвание. Особенная профессия, которая требует таланта, высочайшей концентрации, способности разбираться в разных сферах, нести ответственность за каждое слово", - говорится в поздравлении. Журналисты всегда находятся в центре важных событий, стоят на страже интересов людей, отметил премьер. Сегодня, продолжил премьер, многие из них работают в зоне специальной военной операции, с риском для жизни делают репортажи, пишут о подвигах солдат и офицеров. "И каждый раз, выполняя журналистский и нравственный долг, проявляют лучшие качества, самоотверженность, мужество. Именно благодаря вам мир получает в реальном времени объективную картину событий с линии соприкосновения. А миллионы россиян, близкие военнослужащих узнают о ситуации в зоне СВО, о героях – защитниках Отечества", - добавил Мишустин. В заключение премьер выразил признательность всем работникам российской печати, поблагодарил за верность избранному пути, ответственное и неравнодушное отношение к своему делу, пожелав новых творческих успехов и достижений и неизменного интереса читательской аудитории.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил мишустин, общество, россия, медиа - общество
Михаил Мишустин, Общество, Россия, Медиа - Общество
Мишустин поздравил работников печати с профессиональным праздником
Мишустин: журналист — это особенная профессия, образ жизни и призвание
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости.
Председатель правительства России Михаил Мишустин поздравил работников российской печати с профессиональным праздником, подчеркнув, что журналист - это особенная профессия, образ жизни и призвание, соответствующая телеграмма
опубликована на сайте кабмина.
День российской печати был утвержден президиумом Верховного совета России в 1991 году и отмечается ежегодно 13 января.
"Поздравляю вас с Днём российской печати. Во все времена СМИ являются главным средством коммуникации и знаний. Ежедневно тысячи печатных и интернет-изданий помогают ориентироваться в огромном потоке информации, рассказывают о том, что происходит в нашей стране и мире, отражают разные точки зрения, защищают от фейков, решают проблемы конкретного человека. Журналист – это во многом образ жизни и призвание. Особенная профессия, которая требует таланта, высочайшей концентрации, способности разбираться в разных сферах, нести ответственность за каждое слово", - говорится в поздравлении.
Журналисты всегда находятся в центре важных событий, стоят на страже интересов людей, отметил премьер. Сегодня, продолжил премьер, многие из них работают в зоне специальной военной операции, с риском для жизни делают репортажи, пишут о подвигах солдат и офицеров.
"И каждый раз, выполняя журналистский и нравственный долг, проявляют лучшие качества, самоотверженность, мужество. Именно благодаря вам мир получает в реальном времени объективную картину событий с линии соприкосновения. А миллионы россиян, близкие военнослужащих узнают о ситуации в зоне СВО, о героях – защитниках Отечества", - добавил Мишустин.
В заключение премьер выразил признательность всем работникам российской печати, поблагодарил за верность избранному пути, ответственное и неравнодушное отношение к своему делу, пожелав новых творческих успехов и достижений и неизменного интереса читательской аудитории.