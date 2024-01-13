https://ria.ru/20240113/zhurnalist-1921123111.html

Мишустин поздравил работников печати с профессиональным праздником

Мишустин поздравил работников печати с профессиональным праздником - РИА Новости, 13.01.2024

Мишустин поздравил работников печати с профессиональным праздником

Председатель правительства России Михаил Мишустин поздравил работников российской печати с профессиональным праздником, подчеркнув, что журналист - это... РИА Новости, 13.01.2024

2024-01-13T11:04

2024-01-13T11:04

2024-01-13T11:04

михаил мишустин

общество

россия

медиа - общество

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Председатель правительства России Михаил Мишустин поздравил работников российской печати с профессиональным праздником, подчеркнув, что журналист - это особенная профессия, образ жизни и призвание, соответствующая телеграмма опубликована на сайте кабмина. День российской печати был утвержден президиумом Верховного совета России в 1991 году и отмечается ежегодно 13 января. "Поздравляю вас с Днём российской печати. Во все времена СМИ являются главным средством коммуникации и знаний. Ежедневно тысячи печатных и интернет-изданий помогают ориентироваться в огромном потоке информации, рассказывают о том, что происходит в нашей стране и мире, отражают разные точки зрения, защищают от фейков, решают проблемы конкретного человека. Журналист – это во многом образ жизни и призвание. Особенная профессия, которая требует таланта, высочайшей концентрации, способности разбираться в разных сферах, нести ответственность за каждое слово", - говорится в поздравлении. Журналисты всегда находятся в центре важных событий, стоят на страже интересов людей, отметил премьер. Сегодня, продолжил премьер, многие из них работают в зоне специальной военной операции, с риском для жизни делают репортажи, пишут о подвигах солдат и офицеров. "И каждый раз, выполняя журналистский и нравственный долг, проявляют лучшие качества, самоотверженность, мужество. Именно благодаря вам мир получает в реальном времени объективную картину событий с линии соприкосновения. А миллионы россиян, близкие военнослужащих узнают о ситуации в зоне СВО, о героях – защитниках Отечества", - добавил Мишустин. В заключение премьер выразил признательность всем работникам российской печати, поблагодарил за верность избранному пути, ответственное и неравнодушное отношение к своему делу, пожелав новых творческих успехов и достижений и неизменного интереса читательской аудитории.

https://ria.ru/20240113/den_rossiyskoy_pechati-1920682270.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

михаил мишустин, общество, россия, медиа - общество