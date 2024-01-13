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Киев за сутки потерял до 50 военных на Запорожском направлении - РИА Новости, 13.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:17 13.01.2024
https://ria.ru/20240113/zaporozhskoe-1921146526.html
Киев за сутки потерял до 50 военных на Запорожском направлении
Киев за сутки потерял до 50 военных на Запорожском направлении - РИА Новости, 13.01.2024
Киев за сутки потерял до 50 военных на Запорожском направлении
Украинская армия за сутки потеряла до 50 военных на запорожском направлении, сообщило Министерство обороны РФ. РИА Новости, 13.01.2024
2024-01-13T13:17
2024-01-13T13:17
специальная военная операция на украине
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сша
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Украинская армия за сутки потеряла до 50 военных на запорожском направлении, сообщило Министерство обороны РФ. "На запорожском направлении подразделения российской группировки войск нанесли комплексное огневое поражение живой силе и технике 65-й механизированной и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Работино и Жеребянки Запорожской области", - говорится в сводке военного ведомства. "Противник потерял до 50 военнослужащих, четыре автомобиля, гаубицу Д-30, а также радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50", - отмечает МО РФ.
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россия, киев, сша, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Киев, США, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Киев за сутки потерял до 50 военных на Запорожском направлении

Минобороны: ВСУ за сутки потеряли до 50 военных на Запорожском направлении

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ в зоне проведения спецоперации
Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 13.01.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Украинская армия за сутки потеряла до 50 военных на запорожском направлении, сообщило Министерство обороны РФ.
"На запорожском направлении подразделения российской группировки войск нанесли комплексное огневое поражение живой силе и технике 65-й механизированной и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Работино и Жеребянки Запорожской области", - говорится в сводке военного ведомства.
"Противник потерял до 50 военнослужащих, четыре автомобиля, гаубицу Д-30, а также радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50", - отмечает МО РФ.
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