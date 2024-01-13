https://ria.ru/20240113/zaporozhskoe-1921146526.html
Киев за сутки потерял до 50 военных на Запорожском направлении
Киев за сутки потерял до 50 военных на Запорожском направлении - РИА Новости, 13.01.2024
Киев за сутки потерял до 50 военных на Запорожском направлении
Украинская армия за сутки потеряла до 50 военных на запорожском направлении, сообщило Министерство обороны РФ. РИА Новости, 13.01.2024
2024-01-13T13:17
2024-01-13T13:17
2024-01-13T13:17
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Украинская армия за сутки потеряла до 50 военных на запорожском направлении, сообщило Министерство обороны РФ. "На запорожском направлении подразделения российской группировки войск нанесли комплексное огневое поражение живой силе и технике 65-й механизированной и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Работино и Жеребянки Запорожской области", - говорится в сводке военного ведомства. "Противник потерял до 50 военнослужащих, четыре автомобиля, гаубицу Д-30, а также радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50", - отмечает МО РФ.
https://ria.ru/20240113/tayvan-1921145599.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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россия, киев, сша, вооруженные силы украины, безопасность
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Киев за сутки потерял до 50 военных на Запорожском направлении
Минобороны: ВСУ за сутки потеряли до 50 военных на Запорожском направлении