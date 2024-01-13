https://ria.ru/20240113/zaporozhskoe-1921146526.html

Киев за сутки потерял до 50 военных на Запорожском направлении

Киев за сутки потерял до 50 военных на Запорожском направлении - РИА Новости, 13.01.2024

Киев за сутки потерял до 50 военных на Запорожском направлении

Украинская армия за сутки потеряла до 50 военных на запорожском направлении, сообщило Министерство обороны РФ. РИА Новости, 13.01.2024

2024-01-13T13:17

2024-01-13T13:17

2024-01-13T13:17

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Украинская армия за сутки потеряла до 50 военных на запорожском направлении, сообщило Министерство обороны РФ. "На запорожском направлении подразделения российской группировки войск нанесли комплексное огневое поражение живой силе и технике 65-й механизированной и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Работино и Жеребянки Запорожской области", - говорится в сводке военного ведомства. "Противник потерял до 50 военнослужащих, четыре автомобиля, гаубицу Д-30, а также радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50", - отмечает МО РФ.

https://ria.ru/20240113/tayvan-1921145599.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, киев, сша, вооруженные силы украины, безопасность