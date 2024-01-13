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В США подтвердили нанесение новых авиаударов по Йемену, сообщили СМИ - РИА Новости, 13.01.2024
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04:58 13.01.2024 (обновлено: 05:28 13.01.2024)
https://ria.ru/20240113/yemen-1921094191.html
В США подтвердили нанесение новых авиаударов по Йемену, сообщили СМИ
В США подтвердили нанесение новых авиаударов по Йемену, сообщили СМИ - РИА Новости, 13.01.2024
В США подтвердили нанесение новых авиаударов по Йемену, сообщили СМИ
В США подтвердили новые авиаудары по Йемену, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на неназванного чиновника. РИА Новости, 13.01.2024
2024-01-13T04:58
2024-01-13T05:28
сша
военная операция сша и британии в йемене
в мире
йемен
джо байден
ансар алла
великобритания
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ВАШИНГТОН, 13 янв - РИА Новости. В США подтвердили новые авиаудары по Йемену, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на неназванного чиновника."США нанесли дополнительные удары в Йемене, сообщил чиновник", - передает телеканал.О том, что США и Британия нанесли новый авиаудар по северу столицы Йемена, ранее сообщил РИА Новости источник в администрации Саны.В ночь на пятницу США и Великобритания нанесли удары по объектам правящего на севере Йемена и поддерживаемого Ираном шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов), назвав это ответом на угрозы свободу судоходства в Красном море. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал это террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией. Представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа заявил, что США и Великобритания нанесли 73 удара по Йемену, погибли пять бойцов хуситов, ранения получили еще шесть.Президент США Джо Байден после ударов пообещал действовать так же и в дальнейшем. Он утверждал, что в результате 27 нападений хуситов пострадали коммерческие суда более 50 стран, а 9 января движение предприняло крупнейшую атаку против американских военных кораблей.Хуситы ранее заявляли, что их действия в Красном море направлены только против связанных с Израилем кораблей, чтобы таким образом помочь палестинцам в секторе Газа, и не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион.
https://ria.ru/20240113/nebenzya-1921086609.html
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сша, военная операция сша и британии в йемене, в мире, йемен, джо байден, ансар алла, великобритания
США, Военная операция США и Британии в Йемене, В мире, Йемен, Джо Байден, Ансар Алла, Великобритания
В США подтвердили нанесение новых авиаударов по Йемену, сообщили СМИ

Fox News подтвердил нанесение США новых авиаударов по Йемену

© Фото из соцсетейАвиаудар западной коалиции по Йемену
Авиаудар западной коалиции по Йемену
© Фото из соцсетей
Авиаудар западной коалиции по Йемену. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 13 янв - РИА Новости. В США подтвердили новые авиаудары по Йемену, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на неназванного чиновника.
«
"США нанесли дополнительные удары в Йемене, сообщил чиновник", - передает телеканал.
О том, что США и Британия нанесли новый авиаудар по северу столицы Йемена, ранее сообщил РИА Новости источник в администрации Саны.
В ночь на пятницу США и Великобритания нанесли удары по объектам правящего на севере Йемена и поддерживаемого Ираном шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов), назвав это ответом на угрозы свободу судоходства в Красном море. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал это террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией. Представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа заявил, что США и Великобритания нанесли 73 удара по Йемену, погибли пять бойцов хуситов, ранения получили еще шесть.
Президент США Джо Байден после ударов пообещал действовать так же и в дальнейшем. Он утверждал, что в результате 27 нападений хуситов пострадали коммерческие суда более 50 стран, а 9 января движение предприняло крупнейшую атаку против американских военных кораблей.
Хуситы ранее заявляли, что их действия в Красном море направлены только против связанных с Израилем кораблей, чтобы таким образом помочь палестинцам в секторе Газа, и не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион.
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