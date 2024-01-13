В США подтвердили нанесение новых авиаударов по Йемену, сообщили СМИ
Fox News подтвердил нанесение США новых авиаударов по Йемену
© Фото из соцсетейАвиаудар западной коалиции по Йемену
© Фото из соцсетей
Авиаудар западной коалиции по Йемену. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 13 янв - РИА Новости. В США подтвердили новые авиаудары по Йемену, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на неназванного чиновника.
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"США нанесли дополнительные удары в Йемене, сообщил чиновник", - передает телеканал.
О том, что США и Британия нанесли новый авиаудар по северу столицы Йемена, ранее сообщил РИА Новости источник в администрации Саны.
В ночь на пятницу США и Великобритания нанесли удары по объектам правящего на севере Йемена и поддерживаемого Ираном шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов), назвав это ответом на угрозы свободу судоходства в Красном море. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал это террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией. Представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа заявил, что США и Великобритания нанесли 73 удара по Йемену, погибли пять бойцов хуситов, ранения получили еще шесть.
Президент США Джо Байден после ударов пообещал действовать так же и в дальнейшем. Он утверждал, что в результате 27 нападений хуситов пострадали коммерческие суда более 50 стран, а 9 января движение предприняло крупнейшую атаку против американских военных кораблей.
Хуситы ранее заявляли, что их действия в Красном море направлены только против связанных с Израилем кораблей, чтобы таким образом помочь палестинцам в секторе Газа, и не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион.