https://ria.ru/20240113/yemen-1921094191.html

В США подтвердили нанесение новых авиаударов по Йемену, сообщили СМИ

В США подтвердили нанесение новых авиаударов по Йемену, сообщили СМИ - РИА Новости, 13.01.2024

В США подтвердили нанесение новых авиаударов по Йемену, сообщили СМИ

В США подтвердили новые авиаудары по Йемену, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на неназванного чиновника. РИА Новости, 13.01.2024

2024-01-13T04:58

2024-01-13T04:58

2024-01-13T05:28

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военная операция сша и британии в йемене

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ВАШИНГТОН, 13 янв - РИА Новости. В США подтвердили новые авиаудары по Йемену, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на неназванного чиновника."США нанесли дополнительные удары в Йемене, сообщил чиновник", - передает телеканал.О том, что США и Британия нанесли новый авиаудар по северу столицы Йемена, ранее сообщил РИА Новости источник в администрации Саны.В ночь на пятницу США и Великобритания нанесли удары по объектам правящего на севере Йемена и поддерживаемого Ираном шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов), назвав это ответом на угрозы свободу судоходства в Красном море. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал это террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией. Представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа заявил, что США и Великобритания нанесли 73 удара по Йемену, погибли пять бойцов хуситов, ранения получили еще шесть.Президент США Джо Байден после ударов пообещал действовать так же и в дальнейшем. Он утверждал, что в результате 27 нападений хуситов пострадали коммерческие суда более 50 стран, а 9 января движение предприняло крупнейшую атаку против американских военных кораблей.Хуситы ранее заявляли, что их действия в Красном море направлены только против связанных с Израилем кораблей, чтобы таким образом помочь палестинцам в секторе Газа, и не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион.

https://ria.ru/20240113/nebenzya-1921086609.html

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сша, военная операция сша и британии в йемене, в мире, йемен, джо байден, ансар алла, великобритания