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Постпред США в ООН назвала удары по Йемену соразмерными и необходимыми - РИА Новости, 13.01.2024
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03:50 13.01.2024 (обновлено: 12:05 13.01.2024)
https://ria.ru/20240113/yemen-1921092159.html
Постпред США в ООН назвала удары по Йемену соразмерными и необходимыми
Постпред США в ООН назвала удары по Йемену соразмерными и необходимыми - РИА Новости, 13.01.2024
Постпред США в ООН назвала удары по Йемену соразмерными и необходимыми
Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд назвала удары по Йемену пропорциональными, объяснила их необходимостью. РИА Новости, 13.01.2024
2024-01-13T03:50
2024-01-13T12:05
великобритания
сша
йемен
в мире
линда томас-гринфилд
джо байден
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ООН, 13 янв - РИА Новости. Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд назвала удары по Йемену пропорциональными, объяснила их необходимостью. "Эти удары были необходимы и пропорциональны, как вы только что услышали от моей британской коллеги. Они соответствовали международному праву и осуществляли неотъемлемое право Соединенных Штатов на самооборону, отраженное в статье 51 Устава ООН. И они были предприняты только после того, как невоенные варианты оказались недостаточными для устранения угрозы", - сказала Томас-Гринфилд. В ночь на пятницу, 12 января, США и Великобритания нанесли удары по объектам правящего на севере Йемена и поддерживаемого Ираном шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов), назвав это ответом на угрозы свободу судоходства в Красном море. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал это террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией. Представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа заявил, что США и Великобритания нанесли 73 удара по Йемену, погибли пять бойцов хуситов, ранения получили еще шесть. Президент США Джо Байден назвал удары по целям в Йемене ответом на угрозу свободе судоходства, пообещав без колебаний действовать и в дальнейшем. Он утверждал, что в результате 27 нападений хуситов пострадали коммерческие суда более 50 стран, а 9 января движение предприняло крупнейшую атаку против американских военных кораблей. Хуситы ранее заявляли, что их действия в Красном море направлены только против связанных с Израилем кораблей, чтобы таким образом помочь палестинцам в секторе Газа, и не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион. В Йемене с 2014 года идет вооруженное противостояние между захватившими власть в столице Сане повстанцами из движения "Ансар Алла" (хуситами) и войсками на стороне международно признанного правительства при поддержке арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией. На фоне этого конфликта на юге страны окрепли сепаратистские движения, которые пользуются поддержкой ОАЭ и выступают за отделение южных провинций Йемена для создания независимого государства.
https://ria.ru/20240113/oon-1921091313.html
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великобритания, сша, йемен, в мире, линда томас-гринфилд, джо байден, ансар алла, оон, военная операция сша и британии в йемене
Великобритания, США, Йемен, В мире, Линда Томас-Гринфилд, Джо Байден, Ансар Алла, ООН, Военная операция США и Британии в Йемене
Постпред США в ООН назвала удары по Йемену соразмерными и необходимыми

Постпред США в ООН Томас-Гринфилд объяснила атаку на Йемен необходимостью

© AFP 2024 / ATTA KENAREДемонстрация в поддержку Иеменских хуситов напротив Британского посольства в Тегеране
Демонстрация в поддержку Иеменских хуситов напротив Британского посольства в Тегеране - РИА Новости, 1920, 13.01.2024
© AFP 2024 / ATTA KENARE
Демонстрация в поддержку Иеменских хуситов напротив Британского посольства в Тегеране
Читать ria.ru в
ООН, 13 янв - РИА Новости. Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд назвала удары по Йемену пропорциональными, объяснила их необходимостью.
«
"Эти удары были необходимы и пропорциональны, как вы только что услышали от моей британской коллеги. Они соответствовали международному праву и осуществляли неотъемлемое право Соединенных Штатов на самооборону, отраженное в статье 51 Устава ООН. И они были предприняты только после того, как невоенные варианты оказались недостаточными для устранения угрозы", - сказала Томас-Гринфилд.
В ночь на пятницу, 12 января, США и Великобритания нанесли удары по объектам правящего на севере Йемена и поддерживаемого Ираном шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов), назвав это ответом на угрозы свободу судоходства в Красном море. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал это террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией. Представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа заявил, что США и Великобритания нанесли 73 удара по Йемену, погибли пять бойцов хуситов, ранения получили еще шесть.
Президент США Джо Байден назвал удары по целям в Йемене ответом на угрозу свободе судоходства, пообещав без колебаний действовать и в дальнейшем. Он утверждал, что в результате 27 нападений хуситов пострадали коммерческие суда более 50 стран, а 9 января движение предприняло крупнейшую атаку против американских военных кораблей.
Хуситы ранее заявляли, что их действия в Красном море направлены только против связанных с Израилем кораблей, чтобы таким образом помочь палестинцам в секторе Газа, и не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион.
В Йемене с 2014 года идет вооруженное противостояние между захватившими власть в столице Сане повстанцами из движения "Ансар Алла" (хуситами) и войсками на стороне международно признанного правительства при поддержке арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией. На фоне этого конфликта на юге страны окрепли сепаратистские движения, которые пользуются поддержкой ОАЭ и выступают за отделение южных провинций Йемена для создания независимого государства.
Заседание Совета Безопасности ООН - РИА Новости, 1920, 13.01.2024
В ООН заявили об угрозе политической стабильности Йемена
Вчера, 03:34
 
ВеликобританияСШАЙеменВ миреЛинда Томас-ГринфилдДжо БайденАнсар АллаООНВоенная операция США и Британии в Йемене
 
 
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