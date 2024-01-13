Постпред США в ООН назвала удары по Йемену соразмерными и необходимыми
Постпред США в ООН Томас-Гринфилд объяснила атаку на Йемен необходимостью
© AFP 2024 / ATTA KENAREДемонстрация в поддержку Иеменских хуситов напротив Британского посольства в Тегеране
Демонстрация в поддержку Иеменских хуситов напротив Британского посольства в Тегеране
ООН, 13 янв - РИА Новости. Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд назвала удары по Йемену пропорциональными, объяснила их необходимостью.
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"Эти удары были необходимы и пропорциональны, как вы только что услышали от моей британской коллеги. Они соответствовали международному праву и осуществляли неотъемлемое право Соединенных Штатов на самооборону, отраженное в статье 51 Устава ООН. И они были предприняты только после того, как невоенные варианты оказались недостаточными для устранения угрозы", - сказала Томас-Гринфилд.
В ночь на пятницу, 12 января, США и Великобритания нанесли удары по объектам правящего на севере Йемена и поддерживаемого Ираном шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов), назвав это ответом на угрозы свободу судоходства в Красном море. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал это террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией. Представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа заявил, что США и Великобритания нанесли 73 удара по Йемену, погибли пять бойцов хуситов, ранения получили еще шесть.
Президент США Джо Байден назвал удары по целям в Йемене ответом на угрозу свободе судоходства, пообещав без колебаний действовать и в дальнейшем. Он утверждал, что в результате 27 нападений хуситов пострадали коммерческие суда более 50 стран, а 9 января движение предприняло крупнейшую атаку против американских военных кораблей.
Хуситы ранее заявляли, что их действия в Красном море направлены только против связанных с Израилем кораблей, чтобы таким образом помочь палестинцам в секторе Газа, и не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион.
В Йемене с 2014 года идет вооруженное противостояние между захватившими власть в столице Сане повстанцами из движения "Ансар Алла" (хуситами) и войсками на стороне международно признанного правительства при поддержке арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией. На фоне этого конфликта на юге страны окрепли сепаратистские движения, которые пользуются поддержкой ОАЭ и выступают за отделение южных провинций Йемена для создания независимого государства.