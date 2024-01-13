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США в СБ ООН заявили, что деэскалация в Красном море должна идти от хуситов - РИА Новости, 13.01.2024
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02:01 13.01.2024 (обновлено: 03:28 13.01.2024)
https://ria.ru/20240113/yemen-1921083860.html
США в СБ ООН заявили, что деэскалация в Красном море должна идти от хуситов
США в СБ ООН заявили, что деэскалация в Красном море должна идти от хуситов - РИА Новости, 13.01.2024
США в СБ ООН заявили, что деэскалация в Красном море должна идти от хуситов
Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд на заседании Совбеза в связи с ударами по йеменской территории заявила, что деэскалация в регионе должна идти со... РИА Новости, 13.01.2024
2024-01-13T02:01
2024-01-13T03:28
сша
йемен
оон
военная операция сша и британии в йемене
в мире
линда томас-гринфилд
россия
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ООН, 13 янв - РИА Новости. Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд на заседании Совбеза в связи с ударами по йеменской территории заявила, что деэскалация в регионе должна идти со стороны хуситов."Мы осуществили это (удары по Йемену – ред.) в рамках статьи 51 Устава ООН", - сказала Томас-Гринфилд."Нужно, чтобы произошла деэскалация. Она должна произойти со стороны хуситов, которые подвергают опасности все наши судоходные линии", - добавила она.Ранее постпред РФ при организации Василий Небензя на заседании Совбеза заявил, что СБ ООН не давал санкции США и их союзникам на удары по Йемену.Статья 51 в Главе 7 Устава ООН гласит, что Устав "ни в коей мере не затрагивает неотъемлемого права на индивидуальную или коллективную самооборону, если произойдет вооруженное нападение на члена Организации, до тех пор, пока Совет безопасности не примет мер, необходимых для поддержания международного мира и безопасности".
https://ria.ru/20240113/nebenzya-1921086609.html
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сша, йемен, оон, военная операция сша и британии в йемене, в мире, линда томас-гринфилд, россия, василий небензя
США, Йемен, ООН, Военная операция США и Британии в Йемене, В мире, Линда Томас-Гринфилд, Россия, Василий Небензя
США в СБ ООН заявили, что деэскалация в Красном море должна идти от хуситов

Постпред США в ООН Гринфилд: деэскалация в Красном море должна идти от хуситов

© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЛинда Томас-Гринфилд
Линда Томас-Гринфилд - РИА Новости, 1920, 13.01.2024
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Линда Томас-Гринфилд. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 13 янв - РИА Новости. Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд на заседании Совбеза в связи с ударами по йеменской территории заявила, что деэскалация в регионе должна идти со стороны хуситов.
«
"Мы осуществили это (удары по Йемену – ред.) в рамках статьи 51 Устава ООН", - сказала Томас-Гринфилд.
"Нужно, чтобы произошла деэскалация. Она должна произойти со стороны хуситов, которые подвергают опасности все наши судоходные линии", - добавила она.
Ранее постпред РФ при организации Василий Небензя на заседании Совбеза заявил, что СБ ООН не давал санкции США и их союзникам на удары по Йемену.
Статья 51 в Главе 7 Устава ООН гласит, что Устав "ни в коей мере не затрагивает неотъемлемого права на индивидуальную или коллективную самооборону, если произойдет вооруженное нападение на члена Организации, до тех пор, пока Совет безопасности не примет мер, необходимых для поддержания международного мира и безопасности".
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 13.01.2024
Обоснования США ударов по Йемену не выдерживают критики, заявил Небензя
Вчера, 02:41
 
СШАЙеменООНВоенная операция США и Британии в ЙеменеВ миреЛинда Томас-ГринфилдРоссияВасилий Небензя
 
 
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