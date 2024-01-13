https://ria.ru/20240113/yemen-1921083860.html

США в СБ ООН заявили, что деэскалация в Красном море должна идти от хуситов

США в СБ ООН заявили, что деэскалация в Красном море должна идти от хуситов - РИА Новости, 13.01.2024

США в СБ ООН заявили, что деэскалация в Красном море должна идти от хуситов

Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд на заседании Совбеза в связи с ударами по йеменской территории заявила, что деэскалация в регионе должна идти со... РИА Новости, 13.01.2024

2024-01-13T02:01

2024-01-13T02:01

2024-01-13T03:28

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военная операция сша и британии в йемене

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ООН, 13 янв - РИА Новости. Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд на заседании Совбеза в связи с ударами по йеменской территории заявила, что деэскалация в регионе должна идти со стороны хуситов."Мы осуществили это (удары по Йемену – ред.) в рамках статьи 51 Устава ООН", - сказала Томас-Гринфилд."Нужно, чтобы произошла деэскалация. Она должна произойти со стороны хуситов, которые подвергают опасности все наши судоходные линии", - добавила она.Ранее постпред РФ при организации Василий Небензя на заседании Совбеза заявил, что СБ ООН не давал санкции США и их союзникам на удары по Йемену.Статья 51 в Главе 7 Устава ООН гласит, что Устав "ни в коей мере не затрагивает неотъемлемого права на индивидуальную или коллективную самооборону, если произойдет вооруженное нападение на члена Организации, до тех пор, пока Совет безопасности не примет мер, необходимых для поддержания международного мира и безопасности".

https://ria.ru/20240113/nebenzya-1921086609.html

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сша, йемен, оон, военная операция сша и британии в йемене, в мире, линда томас-гринфилд, россия, василий небензя