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"Крупнейшая серия ударов". В США раскрыли, что Россия уничтожила на Украине - РИА Новости, 13.01.2024
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15:31 13.01.2024
https://ria.ru/20240113/unichtozhenie-1921169723.html
"Крупнейшая серия ударов". В США раскрыли, что Россия уничтожила на Украине
"Крупнейшая серия ударов". В США раскрыли, что Россия уничтожила на Украине - РИА Новости, 13.01.2024
"Крупнейшая серия ударов". В США раскрыли, что Россия уничтожила на Украине
Российские военные уничтожили важные военные объекты ВСУ, включая склады с ракетами ЗРК Patriot, заявил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью... РИА Новости, 13.01.2024
2024-01-13T15:31
2024-01-13T15:31
россия
украина
вооруженные силы украины
центральное разведывательное управление (цру)
политика
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Российские военные уничтожили важные военные объекты ВСУ, включая склады с ракетами ЗРК Patriot, заявил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Through the eyes of.&quot;С 29 декабря Россия нанесла три крупнейших серии ударов беспилотниками по Украине. И они действительно поразили важные места. Были уничтожены заводы по производству БПЛА, фабрики по производству униформы. &lt;...&gt; Места ремонта оружия, склады, где хранились ракеты ЗРК Patriot&quot;, — указал эксперт.Он также указал, что под прицел российских военных попали украинские базы, где ведется подготовка новобранцев ВСУ, что сильно помешает киевскому руководству в достаточной мере восполнить свою армию.В субботу Минобороны России сообщило, что российские войска нанесли групповой удар высокоточным оружием по военным объектам Украины. В министерстве подчеркнули, что цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены.
https://ria.ru/20240113/trevoga-1921134884.html
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россия, украина, вооруженные силы украины, центральное разведывательное управление (цру), политика
Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Политика
"Крупнейшая серия ударов". В США раскрыли, что Россия уничтожила на Украине

Экс-сотрудник ЦРУ Джонсон: ВС России уничтожили склады ВСУ с ракетами Patriot

© Фото : ДСНС УкраїниТушение пожара в Киеве
Тушение пожара в Киеве - РИА Новости, 1920, 13.01.2024
© Фото : ДСНС України
Тушение пожара в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Российские военные уничтожили важные военные объекты ВСУ, включая склады с ракетами ЗРК Patriot, заявил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Through the eyes of.
«

"С 29 декабря Россия нанесла три крупнейших серии ударов беспилотниками по Украине. И они действительно поразили важные места. Были уничтожены заводы по производству БПЛА, фабрики по производству униформы. <...> Места ремонта оружия, склады, где хранились ракеты ЗРК Patriot", — указал эксперт.

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Он также указал, что под прицел российских военных попали украинские базы, где ведется подготовка новобранцев ВСУ, что сильно помешает киевскому руководству в достаточной мере восполнить свою армию.
В субботу Минобороны России сообщило, что российские войска нанесли групповой удар высокоточным оружием по военным объектам Украины. В министерстве подчеркнули, что цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены.
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