https://ria.ru/20240113/unichtozhenie-1921169723.html

"Крупнейшая серия ударов". В США раскрыли, что Россия уничтожила на Украине

"Крупнейшая серия ударов". В США раскрыли, что Россия уничтожила на Украине - РИА Новости, 13.01.2024

"Крупнейшая серия ударов". В США раскрыли, что Россия уничтожила на Украине

Российские военные уничтожили важные военные объекты ВСУ, включая склады с ракетами ЗРК Patriot, заявил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью... РИА Новости, 13.01.2024

2024-01-13T15:31

2024-01-13T15:31

2024-01-13T15:31

россия

украина

вооруженные силы украины

центральное разведывательное управление (цру)

политика

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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Российские военные уничтожили важные военные объекты ВСУ, включая склады с ракетами ЗРК Patriot, заявил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Through the eyes of."С 29 декабря Россия нанесла три крупнейших серии ударов беспилотниками по Украине. И они действительно поразили важные места. Были уничтожены заводы по производству БПЛА, фабрики по производству униформы. <...> Места ремонта оружия, склады, где хранились ракеты ЗРК Patriot", — указал эксперт.Он также указал, что под прицел российских военных попали украинские базы, где ведется подготовка новобранцев ВСУ, что сильно помешает киевскому руководству в достаточной мере восполнить свою армию.В субботу Минобороны России сообщило, что российские войска нанесли групповой удар высокоточным оружием по военным объектам Украины. В министерстве подчеркнули, что цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены.

https://ria.ru/20240113/trevoga-1921134884.html

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россия, украина, вооруженные силы украины, центральное разведывательное управление (цру), политика