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Украинские власти заявили о повреждении складов в Харьковской области - РИА Новости, 13.01.2024
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10:19 13.01.2024 (обновлено: 10:51 13.01.2024)
https://ria.ru/20240113/ukraina-1921117628.html
Украинские власти заявили о повреждении складов в Харьковской области
Украинские власти заявили о повреждении складов в Харьковской области - РИА Новости, 13.01.2024
Украинские власти заявили о повреждении складов в Харьковской области
Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram-канале утверждает, что в селе Ольховатка в Купянском районе области в результате... РИА Новости, 13.01.2024
2024-01-13T10:19
2024-01-13T10:51
россия
харьковская область
в мире
дмитрий песков
вооруженные силы украины
украина
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram-канале утверждает, что в селе Ольховатка в Купянском районе области в результате взрывов повреждены склады и предприятия. Согласно сообщению Синегубова, вчера село Ольховатка Купянского района подверглось ударам, в результате чего "повреждены два предприятия, склады". Чиновник не уточнил, о каких именно объектах идет речь. Позже главное управление государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области заявило в своем Telegram-канале, что "значительные повреждения зданий" выявлены на территории двух сельскохозяйственных предприятий.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240113/vzryv-1921107162.html
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россия, харьковская область, в мире, дмитрий песков, вооруженные силы украины, украина
Россия, Харьковская область, В мире, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Украина
Украинские власти заявили о повреждении складов в Харьковской области

Украинские власти утверждают, что в Харьковской области повреждены склады

© Фото : Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациямУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 13.01.2024
© Фото : Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Украинские пожарные. Архивное фото
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram-канале утверждает, что в селе Ольховатка в Купянском районе области в результате взрывов повреждены склады и предприятия.
Согласно сообщению Синегубова, вчера село Ольховатка Купянского района подверглось ударам, в результате чего "повреждены два предприятия, склады".
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 13.01.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Чернигове на фоне тревоги
Вчера, 08:58
Чиновник не уточнил, о каких именно объектах идет речь.
Позже главное управление государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области заявило в своем Telegram-канале, что "значительные повреждения зданий" выявлены на территории двух сельскохозяйственных предприятий.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 13.01.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кременчуге
Вчера, 08:07
 
РоссияХарьковская областьВ миреДмитрий ПесковВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
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