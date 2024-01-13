https://ria.ru/20240113/ukraina-1921117628.html

Украинские власти заявили о повреждении складов в Харьковской области

Украинские власти заявили о повреждении складов в Харьковской области - РИА Новости, 13.01.2024

Украинские власти заявили о повреждении складов в Харьковской области

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram-канале утверждает, что в селе Ольховатка в Купянском районе области в результате... РИА Новости, 13.01.2024

2024-01-13T10:19

2024-01-13T10:19

2024-01-13T10:51

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram-канале утверждает, что в селе Ольховатка в Купянском районе области в результате взрывов повреждены склады и предприятия. Согласно сообщению Синегубова, вчера село Ольховатка Купянского района подверглось ударам, в результате чего "повреждены два предприятия, склады". Чиновник не уточнил, о каких именно объектах идет речь. Позже главное управление государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области заявило в своем Telegram-канале, что "значительные повреждения зданий" выявлены на территории двух сельскохозяйственных предприятий.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240113/vzryv-1921107162.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, харьковская область, в мире, дмитрий песков, вооруженные силы украины, украина