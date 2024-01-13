Украинские власти заявили о повреждении складов в Харьковской области
Украинские власти утверждают, что в Харьковской области повреждены склады
© Фото : Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациямУкраинские пожарные
© Фото : Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Украинские пожарные. Архивное фото
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram-канале утверждает, что в селе Ольховатка в Купянском районе области в результате взрывов повреждены склады и предприятия.
Согласно сообщению Синегубова, вчера село Ольховатка Купянского района подверглось ударам, в результате чего "повреждены два предприятия, склады".
Чиновник не уточнил, о каких именно объектах идет речь.
Позже главное управление государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области заявило в своем Telegram-канале, что "значительные повреждения зданий" выявлены на территории двух сельскохозяйственных предприятий.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.