https://ria.ru/20240113/ukraina-1920769254.html

У Зеленского обнаружили рудимент. Поведению главы Украины нашли объяснение

У Зеленского обнаружили рудимент. Поведению главы Украины нашли объяснение - РИА Новости, 13.01.2024

У Зеленского обнаружили рудимент. Поведению главы Украины нашли объяснение

Накануне Давосского форума в Швейцарии в очередной раз обсудят так называемую формулу мира Зеленского, по которой Киев рассчитывает вернуть территории и... РИА Новости, 13.01.2024

2024-01-13T08:00

2024-01-13T08:00

2024-01-13T08:07

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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости, Михаил Катков. Накануне Давосского форума в Швейцарии в очередной раз обсудят так называемую формулу мира Зеленского, по которой Киев рассчитывает вернуть территории и получить гарантии безопасности от международного сообщества. Между тем даже западные партнеры сомневаются в реалистичности этой формулы и адекватности самого украинского президента.Швейцарский мирПресловутая "формула мира" подразумевает прежде всего восстановление территориальной целостности Украины с полным выводом российских войск. Там достаточно общие пункты (всего их десять) типа "восстановление справедливости" и "недопущение экоцида". Поэтому в Киеве мечтают сделать ее глобальной — как готовое решение для урегулирования любых конфликтов. Об этом говорил глава офиса президента Андрей Ермак.И конечно, киевский режим очень хочет международные гарантии безопасности. Но с этим даже Запад не спешит.Очередной форум в Давосе пройдет с 15 по 19 января. Приглашены более сотни стран. Россия не участвует.По данным Bloomberg, в Вашингтоне ожидают, что 14 числа Зеленский представит "более четкий план войны", а не мира. В частности, эту тему должен поднять советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. Американские власти обеспокоены разногласиями между Зеленским и главкомом ВСУ Залужным. Кроме того, они не видят перспектив для успешных наступательных операций в обозримой перспективе, поэтому призывают Киев сосредоточиться на обороне, отмечает издание.Напрасный трудВ декабре в Саудовской Аравии провели секретные переговоры по "формуле мира" Зеленского с участием представителей стран Глобального Юга, сообщает все тот же Bloomberg. Бразилия и Китай никого туда не прислали. Зато были турки, участвующие в вооружении Украины. Никаких результатов не достигли.Примечательно, что 28 декабря глава МИД России Сергей Лавров в интервью РИА Новости упомянул об этом. "Десять дней назад состоялась очередная такая встреча, "Семерка" плюс ведущие развивающиеся страны, где уже не все страны большинства мирового участвовали, некоторые отказались от приглашения", — сказал он. Союзники России, приехавшие туда, "не обещали никому какие-то тайны от нас держать", уточнил министр. По его данным, в феврале киевский режим намерен провести целый "саммит мира", чтобы утвердить формулу Зеленского.Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала тайную сходку в Эр-Рияде попыткой Киева привлечь к себе внимание. "Говоря простым русским языком, наполненным англицизмами, — это пиар режима Зеленского", — пояснила она.Шумиха создается ради поддержания иллюзии политической активности. Так Киев уводит внимание мировой аудитории в сторону от реальных процессов возможного урегулирования.Мир — это война"Саммит мира" собирались устроить в конце 2023-го, но Украина не успела подготовиться, поэтому перенесли на 2024-й. Некоторые страны либо отказались участвовать, либо понизили статус представительства", — отметил в беседе с РИА Новости эксперт Финансового университета при правительстве России Денис Денисов.По его мнению, официальному Киеву нужно срочно придумать новый формат взаимодействия с так называемым Глобальным Югом. В мире накопилась усталость от украинского конфликта, поэтому Зеленскому все труднее выступать на международной арене. Давосский форум — одна из немногих возможностей продвинуть киевскую повестку."Формула Зеленского не может быть предметом переговоров, потому что по сути является ультиматумом России. Сегодня Украина не в том положении, чтобы чего-то требовать от Москвы. Скорее всего, этот вариант готовился на случай успеха контрнаступления ВСУ. После провала операции "мирный план" киевских властей стал рудиментом. Они до сих пор пытаются его протащить, потому что ничего другого у них все равно нет. В свою очередь, страны, которые участвуют во встречах, делают это только для того, чтобы не ссориться с США", — объяснил замглавы Института стран СНГ Владимир Жарихин.Он уверен: в Давосе Зеленский не скажет ничего нового. Продолжит стращать Запад тем, что после поражения Украины Россия оккупирует Европу. Однако за последние два года его аудитория хорошо изучила желания и возможности сторон, поэтому спокойно реагирует на подобные заявления.

https://ria.ru/20240110/germanii-1920333549.html

https://ria.ru/20240108/ukraina-1915549717.html

https://ria.ru/20231228/ukraina-1918457854.html

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украина, киев, россия, сергей лавров, владимир зеленский, вооруженные силы украины, g7, политика