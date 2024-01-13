https://ria.ru/20240113/tunneli-1921078163.html

Небензя сравнил затопление Израилем туннелей в Газе с геноцидом

Небензя сравнил затопление Израилем туннелей в Газе с геноцидом - РИА Новости, 13.01.2024

Небензя сравнил затопление Израилем туннелей в Газе с геноцидом

Затопление Израилем туннелей в Газе может повлечь загрязнение грунтовых вод, что сделает территорию анклава непригодной для жизни, подобные действия могут быть... РИА Новости, 13.01.2024

2024-01-13T00:51

2024-01-13T00:51

2024-01-13T00:51

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ООН, 13 янв – РИА Новости. Затопление Израилем туннелей в Газе может повлечь загрязнение грунтовых вод, что сделает территорию анклава непригодной для жизни, подобные действия могут быть квалифицированы как один из элементов геноцида, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при ООН Василий Небензя. "Крайнюю озабоченность вызывают планы Израиля по затоплению туннелей в Газе морской водой. А речь идет, по разным оценкам, о заполнении 1300 коридоров общей протяженностью 500 километров 1,5 миллионами кубометров воды", - сказал Небензя. По его словам, последствия загрязнения грунтовых вод, единственного источника запасов пресно воды для населения Газы, сохранятся на века. "Реализация подобных планов грозит не только масштабной экологической катастрофой, но и сделает территорию анклава фактически непригодной для жизни. Подобные действия могут быть квалифицированы как один из элементов геноцида, согласно подпункту "С" статьи 2 Конвенции 1948 года "О предупреждении преступлений геноцида и наказании за него", - подчеркнул постпред.

https://ria.ru/20231224/gaza-1917810955.html

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израиль, россия, василий небензя, оон, в мире