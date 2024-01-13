https://ria.ru/20240113/trevoga-1921180313.html
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 13.01.2024
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушную тревогу объявили в четырех регионах на юге и востоке Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 13.01.2024
2024-01-13T16:36
2024-01-13T16:36
2024-01-13T17:38
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Воздушную тревогу объявили в четырех регионах на юге и востоке Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации. Как уточняется, сигналы звучат в Кировоградской, Николаевской, Днепропетровской и Харьковской областях. Кроме того, сообщается о сиренах на подконтрольных Киеву территориях ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Ранее сегодня тревогу дважды объявляли на всей территории Украины. Российская армия наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи в ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам на территории России. Воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.При этом, как подчеркивал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, российские военные не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240113/unichtozhenie-1921169723.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, харьковская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Россия, Харьковская область, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
В Харьковской и еще трех областях Украины объявили воздушную тревогу