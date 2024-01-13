https://ria.ru/20240113/trevoga-1921180313.html

В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу

В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 13.01.2024

В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушную тревогу объявили в четырех регионах на юге и востоке Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 13.01.2024

2024-01-13T16:36

2024-01-13T16:36

2024-01-13T17:38

в мире

украина

россия

харьковская область

дмитрий песков

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/13/1839736412_127:431:3000:2047_1920x0_80_0_0_dd4f69205b95ba57ccb4046d5b3c2e80.jpg

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Воздушную тревогу объявили в четырех регионах на юге и востоке Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации. Как уточняется, сигналы звучат в Кировоградской, Николаевской, Днепропетровской и Харьковской областях. Кроме того, сообщается о сиренах на подконтрольных Киеву территориях ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Ранее сегодня тревогу дважды объявляли на всей территории Украины. Российская армия наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи в ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам на территории России. Воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.При этом, как подчеркивал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, российские военные не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240113/unichtozhenie-1921169723.html

украина

россия

харьковская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, россия, харьковская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины