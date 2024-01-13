https://ria.ru/20240113/trevoga-1921141898.html

На всей территории Украины объявили воздушную тревогу второй раз за день

На всей территории Украины объявили воздушную тревогу второй раз за день - РИА Новости, 13.01.2024

На всей территории Украины объявили воздушную тревогу второй раз за день

Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины второй раз за день, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 13.01.2024

2024-01-13T12:57

2024-01-13T12:57

2024-01-13T13:20

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины второй раз за день, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Ранее в субботу на Украине была объявлена масштабная воздушная тревога, которую отменили спустя два часа. Украинские СМИ и власти сообщали о взрывах в Киеве, Днепропетровске, Кропивницком, Кременчуке, в Сумской области и подконтрольном Киеву городе Херсоне.Согласно данным онлайн-карты, первыми тревогу объявили в Киеве, в Винницкой и Харьковской областях - в 12.51. Спустя минуту тревога распространилась на все регионы страны.

https://ria.ru/20240113/zayavlenie-1921108332.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

украина, в мире