https://ria.ru/20240113/tovaroproizvodstvo-1921175556.html
Артамонов: по объему товаропроизводства Липецкая область — первая в ЦФО
Артамонов: по объему товаропроизводства Липецкая область — первая в ЦФО - РИА Новости, 13.01.2024
Артамонов: по объему товаропроизводства Липецкая область — первая в ЦФО
По объему отгруженных товаров Липецкая область традиционно занимает первое место в Центральном федеральном округе, заявил губернатор региона Игорь Артамонов. РИА Новости, 13.01.2024
2024-01-13T16:11
2024-01-13T16:11
2024-01-13T16:13
липецкая область
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россия
липецк
игорь артамонов
новолипецкий металлургический комбинат
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. По объему отгруженных товаров Липецкая область традиционно занимает первое место в Центральном федеральном округе, заявил губернатор региона Игорь Артамонов. Заявление прозвучало на открытии Дня Липецкой области на Международной выставке-форуме "Россия", которая сейчас проходит на ВДНХ. "99% электротехнической стали в нашей стране – это Липецкая область. Треть холоднокатанного проката – это тоже мы", - отметил Артамонов. Эти достижения обеспечиваются бесперебойной работой Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) – крупнейшего в России производителя стали. "Липецкая область – регион прорывного развития. К примеру, первый в России завод электромобилей открыт в Липецкой области. Сегодня мы делаем все, чтобы производство там использовало как можно больше материалов, произведенных в России, в Липецкой области. Мы активно стимулируем производство электромобилей и делаем наши города еще более чистыми", - сообщил Агафонов. По официальным данным, каждый четвертый проданный в России электрокар – родом из Липецка. "Совместно с группой "Черкизово" мы открыли современный маслозавод, который прибавит нам статистики по отгрузке продукции на экспорт", - рассказал Агафонов. В списке продукции крупнейшего в России предприятия – соевый шрот, лецитин и масло. Международная выставка-форум "Россия" на ВДНХ продлится до 12 апреля 2024 года. В ней участвуют 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти, 20 компаний, корпораций и общественных организаций, всего 131 экспозиция.
https://ria.ru/20231220/klaster-1916883551.html
https://ria.ru/20231228/proizvodstvo_kormov-1918666584.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, технологии, липецкая область, россия, липецк, игорь артамонов, новолипецкий металлургический комбинат
Липецкая область, Экономика, Технологии, Липецкая область, Россия, Липецк, Игорь Артамонов, Новолипецкий металлургический комбинат
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. По объему отгруженных товаров Липецкая область традиционно занимает первое место в Центральном федеральном округе, заявил губернатор региона Игорь Артамонов.
Заявление прозвучало на открытии Дня Липецкой области на Международной выставке-форуме "Россия", которая сейчас проходит на ВДНХ.
«
"99% электротехнической стали в нашей стране – это Липецкая область. Треть холоднокатанного проката – это тоже мы", - отметил Артамонов.
Эти достижения обеспечиваются бесперебойной работой Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК
) – крупнейшего в России
производителя стали.
В Липецкой области зарегистрирован первый промышленный кластер
«
"Липецкая область – регион прорывного развития. К примеру, первый в России завод электромобилей открыт в Липецкой области. Сегодня мы делаем все, чтобы производство там использовало как можно больше материалов, произведенных в России, в Липецкой области. Мы активно стимулируем производство электромобилей и делаем наши города еще более чистыми", - сообщил Агафонов.
По официальным данным, каждый четвертый проданный в России электрокар – родом из Липецка
.
«
"Совместно с группой "Черкизово" мы открыли современный маслозавод, который прибавит нам статистики по отгрузке продукции на экспорт", - рассказал Агафонов.
В списке продукции крупнейшего в России предприятия – соевый шрот, лецитин и масло.
Международная выставка-форум "Россия" на ВДНХ продлится до 12 апреля 2024 года. В ней участвуют 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти, 20 компаний, корпораций и общественных организаций, всего 131 экспозиция.
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