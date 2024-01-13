https://ria.ru/20240113/tovaroproizvodstvo-1921175556.html

Артамонов: по объему товаропроизводства Липецкая область — первая в ЦФО

Артамонов: по объему товаропроизводства Липецкая область — первая в ЦФО - РИА Новости, 13.01.2024

Артамонов: по объему товаропроизводства Липецкая область — первая в ЦФО

По объему отгруженных товаров Липецкая область традиционно занимает первое место в Центральном федеральном округе, заявил губернатор региона Игорь Артамонов. РИА Новости, 13.01.2024

2024-01-13T16:11

2024-01-13T16:11

2024-01-13T16:13

липецкая область

экономика

технологии

липецкая область

россия

липецк

игорь артамонов

новолипецкий металлургический комбинат

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. По объему отгруженных товаров Липецкая область традиционно занимает первое место в Центральном федеральном округе, заявил губернатор региона Игорь Артамонов. Заявление прозвучало на открытии Дня Липецкой области на Международной выставке-форуме "Россия", которая сейчас проходит на ВДНХ. "99% электротехнической стали в нашей стране – это Липецкая область. Треть холоднокатанного проката – это тоже мы", - отметил Артамонов. Эти достижения обеспечиваются бесперебойной работой Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) – крупнейшего в России производителя стали. "Липецкая область – регион прорывного развития. К примеру, первый в России завод электромобилей открыт в Липецкой области. Сегодня мы делаем все, чтобы производство там использовало как можно больше материалов, произведенных в России, в Липецкой области. Мы активно стимулируем производство электромобилей и делаем наши города еще более чистыми", - сообщил Агафонов. По официальным данным, каждый четвертый проданный в России электрокар – родом из Липецка. "Совместно с группой "Черкизово" мы открыли современный маслозавод, который прибавит нам статистики по отгрузке продукции на экспорт", - рассказал Агафонов. В списке продукции крупнейшего в России предприятия – соевый шрот, лецитин и масло. Международная выставка-форум "Россия" на ВДНХ продлится до 12 апреля 2024 года. В ней участвуют 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти, 20 компаний, корпораций и общественных организаций, всего 131 экспозиция.

https://ria.ru/20231220/klaster-1916883551.html

https://ria.ru/20231228/proizvodstvo_kormov-1918666584.html

липецкая область

россия

липецк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, технологии, липецкая область, россия, липецк, игорь артамонов, новолипецкий металлургический комбинат