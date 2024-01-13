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Власти Китая намерены работать со всеми слоями общества Тайваня - РИА Новости, 13.01.2024
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18:39 13.01.2024
https://ria.ru/20240113/tayvan-1921197170.html
Власти Китая намерены работать со всеми слоями общества Тайваня
Власти Китая намерены работать со всеми слоями общества Тайваня - РИА Новости, 13.01.2024
Власти Китая намерены работать со всеми слоями общества Тайваня
Китай будет работать с политическими партиями и всеми слоями общества Тайваня для содействия обменам и сотрудничеству, заявил официальный представитель... РИА Новости, 13.01.2024
2024-01-13T18:39
2024-01-13T18:39
в мире
тайвань
китай
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ПЕКИН, 13 янв – РИА Новости. Китай будет работать с политическими партиями и всеми слоями общества Тайваня для содействия обменам и сотрудничеству, заявил официальный представитель канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Чэнь Биньхуа. "Мы будем работать с соответствующими политическими партиями, группами и представителями различных слоев населения на Тайване для содействия обменам и сотрудничеству между двумя сторонами Тайваньского пролива", - заявил Чэнь Биньхуа, комментируя итоги выборов на острове. Он отметил готовность Пекина совместно с Тайбэем работать над продвижением китайской культуры. Выборы главы администрации и депутатов Законодательного Юаня (парламента) прошли на Тайване в субботу, согласно данным ЦИК, явка на голосовании составила 69,8%. В субботнем голосовании имели право участвовать 19,5 миллиона человек, всего на острове было организовано 17 795 избирательных участков. Следующим главой администрации острова стал выступающий за независимость Тайваня председатель Демократической прогрессивной партии Лай Циндэ с 40,05% голосов, второе место занял выступающий за постепенное возобновление диалога с материком кандидат от оппозиционной партии Гоминьдан Хоу Юи (33,4%), председатель Тайваньской народной партии Ко Вэньчжэ, готовый к контактам с Пекином и США при сохранении статуса-кво и сложившегося образа жизни на Тайване, получил 26,45% голосов. Инаугурация победителя выборов запланирована на 20 мая 2024 года. При этом Демократическая прогрессивная партия (ДПП) Тайваня по результатам выборов в субботу потеряла 11 мест в Законодательном Юане. ДПП получила 51 место в парламенте, оппозиционная, настроенная на диалог с Пекином партия Гоминьдан имеет 52 места, а Тайваньская народная партия - восемь. Кроме того, впервые с 2004 года ни одна из партий не завоевала парламентского большинства, для которого необходимо минимум 57 мест.
https://ria.ru/20240113/nezavisimost-1921196841.html
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в мире, тайвань, китай, пекин
В мире, Тайвань, Китай, Пекин
Власти Китая намерены работать со всеми слоями общества Тайваня

Китай намерен работать с политическими партиями и всеми слоями общества Тайваня

© AP Photo / Chiang Ying-yingЦеремония флага на площади Свободы Мемориального зала Чан Кайши в Тайбэе
Церемония флага на площади Свободы Мемориального зала Чан Кайши в Тайбэе - РИА Новости, 1920, 13.01.2024
© AP Photo / Chiang Ying-ying
Церемония флага на площади Свободы Мемориального зала Чан Кайши в Тайбэе. Архивное фото
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ПЕКИН, 13 янв – РИА Новости. Китай будет работать с политическими партиями и всеми слоями общества Тайваня для содействия обменам и сотрудничеству, заявил официальный представитель канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Чэнь Биньхуа.
«
"Мы будем работать с соответствующими политическими партиями, группами и представителями различных слоев населения на Тайване для содействия обменам и сотрудничеству между двумя сторонами Тайваньского пролива", - заявил Чэнь Биньхуа, комментируя итоги выборов на острове.
Он отметил готовность Пекина совместно с Тайбэем работать над продвижением китайской культуры.
Выборы главы администрации и депутатов Законодательного Юаня (парламента) прошли на Тайване в субботу, согласно данным ЦИК, явка на голосовании составила 69,8%. В субботнем голосовании имели право участвовать 19,5 миллиона человек, всего на острове было организовано 17 795 избирательных участков.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 13.01.2024
США не поддерживают независимость Тайваня, заявил Байден
Вчера, 18:34
Следующим главой администрации острова стал выступающий за независимость Тайваня председатель Демократической прогрессивной партии Лай Циндэ с 40,05% голосов, второе место занял выступающий за постепенное возобновление диалога с материком кандидат от оппозиционной партии Гоминьдан Хоу Юи (33,4%), председатель Тайваньской народной партии Ко Вэньчжэ, готовый к контактам с Пекином и США при сохранении статуса-кво и сложившегося образа жизни на Тайване, получил 26,45% голосов. Инаугурация победителя выборов запланирована на 20 мая 2024 года.
При этом Демократическая прогрессивная партия (ДПП) Тайваня по результатам выборов в субботу потеряла 11 мест в Законодательном Юане. ДПП получила 51 место в парламенте, оппозиционная, настроенная на диалог с Пекином партия Гоминьдан имеет 52 места, а Тайваньская народная партия - восемь. Кроме того, впервые с 2004 года ни одна из партий не завоевала парламентского большинства, для которого необходимо минимум 57 мест.
Лай Циндэ - РИА Новости, 1920, 13.01.2024
Лай Циндэ. Биография
Вчера, 18:11
 
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