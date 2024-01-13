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Москва призвала воздержаться от провокаций на Тайване - РИА Новости, 13.01.2024
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17:22 13.01.2024 (обновлено: 17:34 13.01.2024)
https://ria.ru/20240113/tayvan-1921188653.html
Москва призвала воздержаться от провокаций на Тайване
Москва призвала воздержаться от провокаций на Тайване - РИА Новости, 13.01.2024
Москва призвала воздержаться от провокаций на Тайване
Москва призывает "внешние силы" воздержаться от провокаций в свете выборов на Тайване, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. РИА Новости, 13.01.2024
2024-01-13T17:22
2024-01-13T17:34
москва
тайвань
россия
в мире
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Москва призывает "внешние силы" воздержаться от провокаций в свете выборов на Тайване, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.По ее словам, отношения между сторонами Тайваньского пролива – это сугубо внутреннее дело Китая, а попытки отдельных стран использовать выборы на Тайване с целью оказать давление на Пекин и раскачать ситуацию в проливе и в регионе в целом контрпродуктивны и заслуживают широкого осуждения со стороны мирового сообщества."Призываем все внешние силы воздерживаться от провокационных действий, подрывающих региональную стабильность и международную безопасность", - говорится в заявлении Захаровой.Она отметила, что позиция России по Тайваню неизменна и предполагает, что российская сторона признает, что в мире существует только один Китай, Тайвань является неотъемлемой частью Китая, а Россия выступает против независимости Тайваня в какой бы то ни было форме.
https://ria.ru/20240113/tayvan-1921176568.html
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москва, тайвань, россия, в мире
Москва, Тайвань, Россия, В мире
Москва призвала воздержаться от провокаций на Тайване

Москва призвала воздержаться от провокаций после выборов на Тайване

© AP Photo / Ng Han GuanЧлены избирательной комиссии опечатывают урны для голосования по окончании голосования в Нью-Тайбэе, Тайвань
Члены избирательной комиссии опечатывают урны для голосования по окончании голосования в Нью-Тайбэе, Тайвань - РИА Новости, 1920, 13.01.2024
© AP Photo / Ng Han Guan
Члены избирательной комиссии опечатывают урны для голосования по окончании голосования в Нью-Тайбэе, Тайвань
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Москва призывает "внешние силы" воздержаться от провокаций в свете выборов на Тайване, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
По ее словам, отношения между сторонами Тайваньского пролива – это сугубо внутреннее дело Китая, а попытки отдельных стран использовать выборы на Тайване с целью оказать давление на Пекин и раскачать ситуацию в проливе и в регионе в целом контрпродуктивны и заслуживают широкого осуждения со стороны мирового сообщества.
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"Призываем все внешние силы воздерживаться от провокационных действий, подрывающих региональную стабильность и международную безопасность", - говорится в заявлении Захаровой.
Она отметила, что позиция России по Тайваню неизменна и предполагает, что российская сторона признает, что в мире существует только один Китай, Тайвань является неотъемлемой частью Китая, а Россия выступает против независимости Тайваня в какой бы то ни было форме.
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