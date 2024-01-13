https://ria.ru/20240113/tayvan-1921188653.html

Москва призвала воздержаться от провокаций на Тайване

Москва призвала воздержаться от провокаций на Тайване - РИА Новости, 13.01.2024

Москва призвала воздержаться от провокаций на Тайване

Москва призывает "внешние силы" воздержаться от провокаций в свете выборов на Тайване, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. РИА Новости, 13.01.2024

2024-01-13T17:22

2024-01-13T17:22

2024-01-13T17:34

москва

тайвань

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Москва призывает "внешние силы" воздержаться от провокаций в свете выборов на Тайване, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.По ее словам, отношения между сторонами Тайваньского пролива – это сугубо внутреннее дело Китая, а попытки отдельных стран использовать выборы на Тайване с целью оказать давление на Пекин и раскачать ситуацию в проливе и в регионе в целом контрпродуктивны и заслуживают широкого осуждения со стороны мирового сообщества."Призываем все внешние силы воздерживаться от провокационных действий, подрывающих региональную стабильность и международную безопасность", - говорится в заявлении Захаровой.Она отметила, что позиция России по Тайваню неизменна и предполагает, что российская сторона признает, что в мире существует только один Китай, Тайвань является неотъемлемой частью Китая, а Россия выступает против независимости Тайваня в какой бы то ни было форме.

https://ria.ru/20240113/tayvan-1921176568.html

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москва

тайвань

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

москва, тайвань, россия, в мире