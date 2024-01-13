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Избирателям на Тайване грозит тюрьма за шум на участках - РИА Новости, 13.01.2024
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09:13 13.01.2024
https://ria.ru/20240113/tayvan-1921108486.html
Избирателям на Тайване грозит тюрьма за шум на участках
Избирателям на Тайване грозит тюрьма за шум на участках - РИА Новости, 13.01.2024
Избирателям на Тайване грозит тюрьма за шум на участках
Избиратели должны спокойно вести себя на избирательных участках и не заниматься деятельностью, которая может повлиять на голосование или помешать ему,... РИА Новости, 13.01.2024
2024-01-13T09:13
2024-01-13T09:13
в мире
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тайвань
китай
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ТАЙБЭЙ, 13 янв - РИА Новости. Избиратели должны спокойно вести себя на избирательных участках и не заниматься деятельностью, которая может повлиять на голосование или помешать ему, нарушителям грозит тюремное заключение сроком до года, заявил председатель Центральной избирательной комиссии Тайваня Ли Цзиньюн. Tго цитирует издание Taipei Times "Любые формы агитации запрещены с полуночи, в том числе это касается репостов с контентом в поддержку того или иного кандидата или партии в мессенджерах, таких как Line, а также в социальных сетях, например, Facebook*", - сказал Ли Цзиньюн. По словам председателя ЦИК острова, нарушителям придется заплатить штраф в размере от 100 тысяч до 1 миллиона тайваньских долларов (от 3,2 тысячи до 32,1 тысячи долларов США). При этом политическим партиям, кандидатам и их представителям за нарушение грозят штрафы в размере от 200 тысяч до 2 миллионов тайваньских долларов (6,4 тысячи - 64,3 тысячи долларов США). Ли Цзиньюн также подчеркнул, что избиратели должны соблюдать тишину на избирательных участках и не заниматься деятельностью, которая может повлиять на голосование или помешать ему, в радиусе 30 метров от участка. "Тем, кто шумит или занимается деятельностью, которая может помешать голосованию, и отказывается подчиняться приказам органов безопасности на участках, грозит наказание до года тюрьмы или штраф в размере 15 тысяч тайваньских долларов (482 доллара США - ред.)", - сказал председатель ЦИК. Записывающие устройства запрещено использовать в будках для голосования, исключения составляют отключенные устройства для связи. Штраф за это нарушение составляет от 30 тысяч до 300 тысяч тайваньских долларов (964 - 9,6 тысячи долларов США). Уничтожение избирательного бюллетеня карается штрафом от 5 тысяч до 50 тысяч тайваньских долларов (160 - 1,6 тысячи долларов США). Если избиратель вынесет бюллетень с участка, это грозит годом в тюрьме или штрафом в размере 15 тысяч тайваньских долларов (482 доллара США), уточнил Ли Цзиньюн. Избирательные участки на выборах главы администрации и депутатов Законодательного Юаня (парламента) Тайваня открылись в субботу в 8.00 (3.00 мск) и будут работать до 16.00 (11.00 мск), сразу после их закрытия начнется ручной подсчет бюллетеней. Электронное, заочное или досрочное голосование не предусмотрены. Глава администрации избирается всеобщим голосованием, победителем становится кандидат, набравший наибольшее число голосов, второй тур не предусмотрен. Результат выборов должен быть ясен к вечеру субботы. Инаугурация победителя выборов запланирована на 20 мая 2024 года. Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив. Пекин заявляет, что нынешние выборы на Тайване - это серьезный выбор между войной и миром, путями процветания и спада, поэтому "тайваньские соотечественники должны встать на правильную сторону истории и сделать решительный и верный выбор в пользу возвращения отношений по обе стороны пролива на правильный путь мирного развития".*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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в мире, сша, тайвань, китай
В мире, США, Тайвань, Китай
Избирателям на Тайване грозит тюрьма за шум на участках

Избирателям на Тайване грозит заключение за шумное поведение на участках

© AP Photo / Chiang Ying-yingТайвань
Тайвань - РИА Новости, 1920, 13.01.2024
© AP Photo / Chiang Ying-ying
Тайвань. Архивное фото
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ТАЙБЭЙ, 13 янв - РИА Новости. Избиратели должны спокойно вести себя на избирательных участках и не заниматься деятельностью, которая может повлиять на голосование или помешать ему, нарушителям грозит тюремное заключение сроком до года, заявил председатель Центральной избирательной комиссии Тайваня Ли Цзиньюн. Tго цитирует издание Taipei Times
"Любые формы агитации запрещены с полуночи, в том числе это касается репостов с контентом в поддержку того или иного кандидата или партии в мессенджерах, таких как Line, а также в социальных сетях, например, Facebook*", - сказал Ли Цзиньюн.
Кандидат в президенты от Демократической прогрессивной партии Лай Чинг-те во время голосования на выборах в городе Тайнань на юге Тайваня. 13 января 2024 - РИА Новости, 1920, 13.01.2024
Все кандидаты на пост главы администрации Тайваня проголосовали на выборах
Вчера, 07:27
По словам председателя ЦИК острова, нарушителям придется заплатить штраф в размере от 100 тысяч до 1 миллиона тайваньских долларов (от 3,2 тысячи до 32,1 тысячи долларов США). При этом политическим партиям, кандидатам и их представителям за нарушение грозят штрафы в размере от 200 тысяч до 2 миллионов тайваньских долларов (6,4 тысячи - 64,3 тысячи долларов США).
Ли Цзиньюн также подчеркнул, что избиратели должны соблюдать тишину на избирательных участках и не заниматься деятельностью, которая может повлиять на голосование или помешать ему, в радиусе 30 метров от участка.
"Тем, кто шумит или занимается деятельностью, которая может помешать голосованию, и отказывается подчиняться приказам органов безопасности на участках, грозит наказание до года тюрьмы или штраф в размере 15 тысяч тайваньских долларов (482 доллара США - ред.)", - сказал председатель ЦИК.
Записывающие устройства запрещено использовать в будках для голосования, исключения составляют отключенные устройства для связи. Штраф за это нарушение составляет от 30 тысяч до 300 тысяч тайваньских долларов (964 - 9,6 тысячи долларов США). Уничтожение избирательного бюллетеня карается штрафом от 5 тысяч до 50 тысяч тайваньских долларов (160 - 1,6 тысячи долларов США). Если избиратель вынесет бюллетень с участка, это грозит годом в тюрьме или штрафом в размере 15 тысяч тайваньских долларов (482 доллара США), уточнил Ли Цзиньюн.
Избирательные участки на выборах главы администрации и депутатов Законодательного Юаня (парламента) Тайваня открылись в субботу в 8.00 (3.00 мск) и будут работать до 16.00 (11.00 мск), сразу после их закрытия начнется ручной подсчет бюллетеней. Электронное, заочное или досрочное голосование не предусмотрены. Глава администрации избирается всеобщим голосованием, победителем становится кандидат, набравший наибольшее число голосов, второй тур не предусмотрен. Результат выборов должен быть ясен к вечеру субботы. Инаугурация победителя выборов запланирована на 20 мая 2024 года.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
Пекин заявляет, что нынешние выборы на Тайване - это серьезный выбор между войной и миром, путями процветания и спада, поэтому "тайваньские соотечественники должны встать на правильную сторону истории и сделать решительный и верный выбор в пользу возвращения отношений по обе стороны пролива на правильный путь мирного развития".
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
На одной из улиц города Цзилун, Тайвань - РИА Новости, 1920, 13.01.2024
Жители Тайваня рассказали, с какими надеждами идут на избирательные участки
Вчера, 05:47
 
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