https://ria.ru/20240113/taybey-1921138416.html

В центре Тайбэя собрались тысячи сторонников правящей партии

В центре Тайбэя собрались тысячи сторонников правящей партии - РИА Новости, 13.01.2024

В центре Тайбэя собрались тысячи сторонников правящей партии

Тысячи тайваньцев - сторонников Демократической прогрессивной партии (ДПП), которая в настоящее время находится у власти на острове, собрались на специально... РИА Новости, 13.01.2024

2024-01-13T12:39

2024-01-13T12:39

2024-01-13T12:39

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ТАЙБЭЙ, 13 янв - РИА Новости. Тысячи тайваньцев - сторонников Демократической прогрессивной партии (ДПП), которая в настоящее время находится у власти на острове, собрались на специально отведенной площади, чтобы выразить свою поддержку этой политической силе до объявления результатов всеобщих выборов, передает корреспондент РИА Новости с места событий. Люди собираются в центре Тайбэя, административной столицы острова, на площади, отведенной ДПП, которая в настоящее является правящей партией Тайваня и, предварительно, лидирует на выборах. Вход на площадь строго контролируется службой безопасности, состоящей из полицейских и частных охранников. Площадь окружена барьером, люди, желающие попасть на нее, должны пройти досмотр и металлоискатели. Участники сидят на стульях, установленных на площадке перед трибуной, где проходят представители партии. Огромные экраны по бокам позволяют каждому следить за выступлениями. У входа раздают флаги в цветах ДПП, которыми регулярно размахивает толпа, состоящая из людей всех возрастов. Атмосфера веселая и не напряженная. Данные после 30 минут подсчета голосов показывают, что выступающий за независимость Тайваня кандидат от ДПП Лай Циндэ предварительно лидирует на выборах главы администрации острова. Избирательные участки на выборах главы администрации и депутатов Законодательного Юаня (парламента) Тайваня работали в субботу с 8.00 (3.00 мск) до 16.00 (11.00 мск), сразу после их закрытия начался ручной подсчет бюллетеней. Электронное, заочное или досрочное голосование не предусмотрены. Глава администрации избирается всеобщим голосованием, победителем становится кандидат, набравший наибольшее число голосов, второй тур не предусмотрен. Результат выборов должен быть ясен к вечеру субботы. Инаугурация победителя выборов запланирована на 20 мая 2024 года. Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань . Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив. Пекин заявляет, что нынешние выборы на Тайване - это серьезный выбор между войной и миром, путями процветания и спада, поэтому "тайваньские соотечественники должны встать на правильную сторону истории и сделать решительный и верный выбор в пользу возвращения отношений по обе стороны пролива на правильный путь мирного развития".

https://ria.ru/20240113/tayvan-1921131013.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Сторонники правящей партии Тайваня в центре Тайбэя Сторонники правящей партии Тайваня в центре Тайбэя 2024-01-13T12:39 true PT0M12S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, тайвань, тайбэй