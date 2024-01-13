Российская ПВО за сутки сбила 21 украинский дрон
Минобороны: российская ПВО за сутки сбила 21 украинский дрон
© РИА Новости / Владислав Сергиенко | Перейти в медиабанкДивизион зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400
Дивизион зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400. Архивное фото
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 21 украинский беспилотник, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбиты: 21 украинский беспилотный летательный аппарат в районах населенных пунктов Великий Выселок, Ольшана Харьковской области, Лисичанск Луганской народной республики, Берестовое, Георгиевка, Горловка Донецкой народной республики, Токмак, Мирное Запорожской области, а также восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS", - говорится в сообщении.
Ракетными войсками и артиллерией, ударными беспилотными летательными аппаратами группировок войск ВС РФ за сутки были поражены 107 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 131 районе.
Всего с начала спецоперации было уничтожено 567 украинских военных самолетов, 265 вертолетов, 10641 беспилотный летательный аппарат, 448 зенитных ракетных комплексов, 14588 танков и других боевых бронированных машин, 1202 боевые машины реактивных систем залпового огня, 7704 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 17376 единиц специальной военной автомобильной техники.