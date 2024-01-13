https://ria.ru/20240113/spetsoperatsiya-1921154901.html

Российская ПВО за сутки сбила 21 украинский дрон

Российская ПВО за сутки сбила 21 украинский дрон - РИА Новости, 13.01.2024

Российская ПВО за сутки сбила 21 украинский дрон

Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 21 украинский беспилотник, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 13.01.2024

2024-01-13T13:54

2024-01-13T13:54

2024-01-13T13:54

специальная военная операция на украине

россия

харьковская область

лисичанск

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 21 украинский беспилотник, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбиты: 21 украинский беспилотный летательный аппарат в районах населенных пунктов Великий Выселок, Ольшана Харьковской области, Лисичанск Луганской народной республики, Берестовое, Георгиевка, Горловка Донецкой народной республики, Токмак, Мирное Запорожской области, а также восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS", - говорится в сообщении. Ракетными войсками и артиллерией, ударными беспилотными летательными аппаратами группировок войск ВС РФ за сутки были поражены 107 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 131 районе. Всего с начала спецоперации было уничтожено 567 украинских военных самолетов, 265 вертолетов, 10641 беспилотный летательный аппарат, 448 зенитных ракетных комплексов, 14588 танков и других боевых бронированных машин, 1202 боевые машины реактивных систем залпового огня, 7704 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 17376 единиц специальной военной автомобильной техники.

https://ria.ru/20240113/spetsoperatsiya-1921145165.html

https://ria.ru/20240109/bpla-1920340787.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, харьковская область, лисичанск, вооруженные силы украины, безопасность