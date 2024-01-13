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Российская ПВО за сутки сбила 21 украинский дрон - РИА Новости, 13.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:54 13.01.2024
https://ria.ru/20240113/spetsoperatsiya-1921154901.html
Российская ПВО за сутки сбила 21 украинский дрон
Российская ПВО за сутки сбила 21 украинский дрон - РИА Новости, 13.01.2024
Российская ПВО за сутки сбила 21 украинский дрон
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 21 украинский беспилотник, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 13.01.2024
2024-01-13T13:54
2024-01-13T13:54
специальная военная операция на украине
россия
харьковская область
лисичанск
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 21 украинский беспилотник, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбиты: 21 украинский беспилотный летательный аппарат в районах населенных пунктов Великий Выселок, Ольшана Харьковской области, Лисичанск Луганской народной республики, Берестовое, Георгиевка, Горловка Донецкой народной республики, Токмак, Мирное Запорожской области, а также восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS", - говорится в сообщении. Ракетными войсками и артиллерией, ударными беспилотными летательными аппаратами группировок войск ВС РФ за сутки были поражены 107 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 131 районе. Всего с начала спецоперации было уничтожено 567 украинских военных самолетов, 265 вертолетов, 10641 беспилотный летательный аппарат, 448 зенитных ракетных комплексов, 14588 танков и других боевых бронированных машин, 1202 боевые машины реактивных систем залпового огня, 7704 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 17376 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20240113/spetsoperatsiya-1921145165.html
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россия, харьковская область, лисичанск, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Харьковская область, Лисичанск, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Российская ПВО за сутки сбила 21 украинский дрон

Минобороны: российская ПВО за сутки сбила 21 украинский дрон

© РИА Новости / Владислав Сергиенко | Перейти в медиабанкДивизион зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400
Дивизион зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400 - РИА Новости, 1920, 13.01.2024
© РИА Новости / Владислав Сергиенко
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Дивизион зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400. Архивное фото
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 21 украинский беспилотник, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбиты: 21 украинский беспилотный летательный аппарат в районах населенных пунктов Великий Выселок, Ольшана Харьковской области, Лисичанск Луганской народной республики, Берестовое, Георгиевка, Горловка Донецкой народной республики, Токмак, Мирное Запорожской области, а также восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS", - говорится в сообщении.
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Ракетными войсками и артиллерией, ударными беспилотными летательными аппаратами группировок войск ВС РФ за сутки были поражены 107 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 131 районе.
Всего с начала спецоперации было уничтожено 567 украинских военных самолетов, 265 вертолетов, 10641 беспилотный летательный аппарат, 448 зенитных ракетных комплексов, 14588 танков и других боевых бронированных машин, 1202 боевые машины реактивных систем залпового огня, 7704 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 17376 единиц специальной военной автомобильной техники.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияХарьковская областьЛисичанскВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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