https://ria.ru/20240113/spetsoperatsiya-1921014691.html

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 13.01.2024

Карта боевых действий на Украине сейчас: военная спецоперация на сегодня

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 13.01.2024

С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 13.01.2024

2024-01-13T17:06

2024-01-13T17:06

2024-01-13T17:06

инфографика

спецоперация

россия

украина

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

донецкая народная республика

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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперацииО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых с 2014 года не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 13 января 2024 годаЗа минувшие сутки российские войска ударили высокоточным оружием по объектам военно-промышленного комплекса Украины. Кроме того, российские части отразили пять атак противника на Купянском и Краснолиманском направлениях.Параллельно поражены 107 артиллерийских расчетов, живая сила и техника в 131 районе. Уничтожен склад боеприпасов. Средства ПВО перехватили восемь реактивных снарядов HIMARS и 31 украинский беспилотник.С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 567 самолетов, 265 вертолетов, 10 641 беспилотник, 448 зенитных ракетных комплексов, 1202 реактивные системы залпового огня, 14 588 танков и другие бронемашины, 7704 орудия полевой артиллерии и 17 376 единиц автомобильной техники.

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донецкая народная республика

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