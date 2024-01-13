https://ria.ru/20240113/soglashenie-1921159707.html

"Тебя оставили": Зеленского высмеяли в Сети после визита Сунака

"Тебя оставили": Зеленского высмеяли в Сети после визита Сунака - РИА Новости, 13.01.2024

"Тебя оставили": Зеленского высмеяли в Сети после визита Сунака

Пользователи социальной сети Х раскритиковали заявление президента Украины Владимира Зеленского о важности нового соглашения с Великобританией. РИА Новости, 13.01.2024

2024-01-13T14:29

2024-01-13T14:29

2024-01-13T14:29

в мире

украина

великобритания

киев

владимир зеленский

риши сунак

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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Пользователи социальной сети Х раскритиковали заявление президента Украины Владимира Зеленского о важности нового соглашения с Великобританией.В пятницу премьер Британии Риши Сунак приехал в Киев для подписания "исторического" договора в области безопасности, рассчитанного на десять лет."Они тебя вновь оставили в подвешенном состоянии, не так ли?" — иронично спросил украинского лидера BARRICADE."Британия сама почти банкрот", — подметила ingrid jacobs."Не понимаю, почему я должен платить этому преступнику из своих налогов", —возмутился Haran Banjo."Украина – это полигон для испытания британского оружия", — подытожил A.L.F.Новый договор обещает наращивание и продолжение систематической поддержки в сфере обороны. Ни в одном из пунктов при этом не говорится о непосредственном участии Великобритании в конфликте с Россией или размещении войск королевства на территории Украины. Отмечается, что в случае любых разногласий английская версия документа имеет преимущественную силу.

https://ria.ru/20240113/rossiya-1921117882.html

https://ria.ru/20240113/proval-1921155973.html

украина

великобритания

киев

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в мире, украина, великобритания, киев, владимир зеленский, риши сунак