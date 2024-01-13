https://ria.ru/20240113/skidka-1921160422.html
Украина получила от Молдавии скидку на транзит агропродукции
Украина получила от Молдавии скидку на транзит агропродукции - РИА Новости, 13.01.2024
Украина получила от Молдавии скидку на транзит агропродукции
Украинское министерство по вопросам реинтеграции сообщило, что в этом году транзит сельхозпродукции через Молдавию будет осуществляться по предоставленной 27%... РИА Новости, 13.01.2024
2024-01-13T14:33
2024-01-13T14:33
2024-01-13T14:33
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днестр
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Украинское министерство по вопросам реинтеграции сообщило, что в этом году транзит сельхозпродукции через Молдавию будет осуществляться по предоставленной 27% скидке. "По результатам договоренностей в этом году на транзитные перевозки украинской аграрной продукции Республикой Молдова будет действовать скидка. Она составляет 27% на действующие тарифы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства. Отмечается, что вступило в силу соглашение о строительстве пограничного перехода через реку Днестр на украинско-молдавской государственной границе в районе населенных пунктов Ямполь и Косеуц.
https://ria.ru/20240112/moldaviya-1921032417.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
молдавия, украина, днестр, в мире
Молдавия, Украина, Днестр, В мире
Украина получила от Молдавии скидку на транзит агропродукции
Украина получила от Молдавии скидку в 27 процентов на транзит агропродукции