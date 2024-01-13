https://ria.ru/20240113/siriya-1921179562.html

Группировки в Ираке взяли ответственность за обстрел базы США в Сирии

Группировки в Ираке взяли ответственность за обстрел базы США в Сирии - РИА Новости, 13.01.2024

Группировки в Ираке взяли ответственность за обстрел базы США в Сирии

Иракские шиитские группировки в составе так называемой "оси сопротивления" взяли ответственность за новый обстрел базы США в районе нефтяного месторождения... РИА Новости, 13.01.2024

2024-01-13T16:30

2024-01-13T16:30

2024-01-13T16:30

в мире

ирак

сша

дейр-эз-зор (мухафаза)

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ДОХА, 13 янв - РИА Новости. Иракские шиитские группировки в составе так называемой "оси сопротивления" взяли ответственность за новый обстрел базы США в районе нефтяного месторождения "Конико" в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии. "Продолжая сопротивление американским оккупационным силам в Ираке и регионе, а также в ответ на резню, устроенную сионистским образованием против нашего народа в секторе Газа, бойцы "Исламского сопротивления в Ираке" атаковали оккупационную базу на месторождении "Конико" на сирийской территории ракетным залпом, "Исламское сопротивление" подтверждает, что продолжает разрушать опорные пункты противника", - отмечается в сообщении группировок в Telegram.

https://ria.ru/20240112/yemen-1921029665.html

ирак

сша

дейр-эз-зор (мухафаза)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, ирак, сша, дейр-эз-зор (мухафаза), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году