https://ria.ru/20240113/siriya-1921179562.html
Группировки в Ираке взяли ответственность за обстрел базы США в Сирии
Группировки в Ираке взяли ответственность за обстрел базы США в Сирии - РИА Новости, 13.01.2024
Группировки в Ираке взяли ответственность за обстрел базы США в Сирии
Иракские шиитские группировки в составе так называемой "оси сопротивления" взяли ответственность за новый обстрел базы США в районе нефтяного месторождения... РИА Новости, 13.01.2024
2024-01-13T16:30
2024-01-13T16:30
2024-01-13T16:30
в мире
ирак
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дейр-эз-зор (мухафаза)
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ДОХА, 13 янв - РИА Новости. Иракские шиитские группировки в составе так называемой "оси сопротивления" взяли ответственность за новый обстрел базы США в районе нефтяного месторождения "Конико" в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии. "Продолжая сопротивление американским оккупационным силам в Ираке и регионе, а также в ответ на резню, устроенную сионистским образованием против нашего народа в секторе Газа, бойцы "Исламского сопротивления в Ираке" атаковали оккупационную базу на месторождении "Конико" на сирийской территории ракетным залпом, "Исламское сопротивление" подтверждает, что продолжает разрушать опорные пункты противника", - отмечается в сообщении группировок в Telegram.
https://ria.ru/20240112/yemen-1921029665.html
ирак
сша
дейр-эз-зор (мухафаза)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ирак, сша, дейр-эз-зор (мухафаза), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Ирак, США, Дейр-эз-Зор (мухафаза), Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Группировки в Ираке взяли ответственность за обстрел базы США в Сирии
Группировки в Ираке взяли ответственность за обстрел базы США на востоке Сирии
ДОХА, 13 янв - РИА Новости. Иракские шиитские группировки в составе так называемой "оси сопротивления" взяли ответственность за новый обстрел базы США в районе нефтяного месторождения "Конико" в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии.
"Продолжая сопротивление американским оккупационным силам в Ираке и регионе, а также в ответ на резню, устроенную сионистским образованием против нашего народа в секторе Газа, бойцы "Исламского сопротивления в Ираке" атаковали оккупационную базу на месторождении "Конико" на сирийской территории ракетным залпом, "Исламское сопротивление" подтверждает, что продолжает разрушать опорные пункты противника", - отмечается в сообщении группировок в Telegram.
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