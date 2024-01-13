Шойгу исполнил мечту 15-летней девочки из Москвы
Шойгу исполнил мечту 15-летней девочки и познакомил ее с пилотажной группой
© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу принимает участие во всероссийской новогодней благотворительной акции "Ёлка желаний"
Министр обороны РФ Сергей Шойгу принимает участие во всероссийской новогодней благотворительной акции "Ёлка желаний". Архивное фото
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу в рамках "Елки желаний" исполнил мечту 15-летней девочки из Москвы, которая хотела познакомиться с пилотажной группой, сообщается в Telegram-канале телеканала "Звезда".
"Шойгу исполнил мечту 15-летней Саши - и познакомил ее с пилотажными группами. Саше вместе с ее юнармейским отрядом удалось побывать на подмосковном аэродроме Кубинка в день проведения первой летной смены в 2024 году", - говорится в сообщении.
Отмечается, что девочка познакомилась с летчиками пилотажных групп "Русские Витязи" и "Стрижи", посидела в кабине истребителей и получила в подарок летный комбинезон и защитный шлем с автографами летчиков. Кроме того, она вместе с членами экипажей пообщалась с Шойгу по видеосвязи.