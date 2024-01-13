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Шойгу исполнил мечту 15-летней девочки из Москвы - РИА Новости, 13.01.2024
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11:26 13.01.2024
https://ria.ru/20240113/shoygu-1921126817.html
Шойгу исполнил мечту 15-летней девочки из Москвы
Шойгу исполнил мечту 15-летней девочки из Москвы - РИА Новости, 13.01.2024
Шойгу исполнил мечту 15-летней девочки из Москвы
Министр обороны РФ Сергей Шойгу в рамках "Елки желаний" исполнил мечту 15-летней девочки из Москвы, которая хотела познакомиться с пилотажной группой,... РИА Новости, 13.01.2024
2024-01-13T11:26
2024-01-13T11:26
москва
россия
кубинка
сергей шойгу
русские витязи
новый год
общество
елка желаний
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу в рамках "Елки желаний" исполнил мечту 15-летней девочки из Москвы, которая хотела познакомиться с пилотажной группой, сообщается в Telegram-канале телеканала "Звезда". "Шойгу исполнил мечту 15-летней Саши - и познакомил ее с пилотажными группами. Саше вместе с ее юнармейским отрядом удалось побывать на подмосковном аэродроме Кубинка в день проведения первой летной смены в 2024 году", - говорится в сообщении. Отмечается, что девочка познакомилась с летчиками пилотажных групп "Русские Витязи" и "Стрижи", посидела в кабине истребителей и получила в подарок летный комбинезон и защитный шлем с автографами летчиков. Кроме того, она вместе с членами экипажей пообщалась с Шойгу по видеосвязи.
https://ria.ru/20240107/mechta-1920051324.html
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москва, россия, кубинка, сергей шойгу, русские витязи, новый год, общество, елка желаний
Москва, Россия, Кубинка, Сергей Шойгу, Русские Витязи, Новый год, Общество, Елка желаний
Шойгу исполнил мечту 15-летней девочки из Москвы

Шойгу исполнил мечту 15-летней девочки и познакомил ее с пилотажной группой

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу принимает участие во всероссийской новогодней благотворительной акции "Ёлка желаний"
Министр обороны РФ Сергей Шойгу принимает участие во всероссийской новогодней благотворительной акции Ёлка желаний - РИА Новости, 1920, 13.01.2024
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу принимает участие во всероссийской новогодней благотворительной акции "Ёлка желаний". Архивное фото
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу в рамках "Елки желаний" исполнил мечту 15-летней девочки из Москвы, которая хотела познакомиться с пилотажной группой, сообщается в Telegram-канале телеканала "Звезда".
"Шойгу исполнил мечту 15-летней Саши - и познакомил ее с пилотажными группами. Саше вместе с ее юнармейским отрядом удалось побывать на подмосковном аэродроме Кубинка в день проведения первой летной смены в 2024 году", - говорится в сообщении.
Отмечается, что девочка познакомилась с летчиками пилотажных групп "Русские Витязи" и "Стрижи", посидела в кабине истребителей и получила в подарок летный комбинезон и защитный шлем с автографами летчиков. Кроме того, она вместе с членами экипажей пообщалась с Шойгу по видеосвязи.
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