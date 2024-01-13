https://ria.ru/20240113/shoygu-1921126817.html

Шойгу исполнил мечту 15-летней девочки из Москвы

Шойгу исполнил мечту 15-летней девочки из Москвы - РИА Новости, 13.01.2024

Шойгу исполнил мечту 15-летней девочки из Москвы

Министр обороны РФ Сергей Шойгу в рамках "Елки желаний" исполнил мечту 15-летней девочки из Москвы, которая хотела познакомиться с пилотажной группой,... РИА Новости, 13.01.2024

2024-01-13T11:26

2024-01-13T11:26

2024-01-13T11:26

москва

россия

кубинка

сергей шойгу

русские витязи

новый год

общество

елка желаний

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу в рамках "Елки желаний" исполнил мечту 15-летней девочки из Москвы, которая хотела познакомиться с пилотажной группой, сообщается в Telegram-канале телеканала "Звезда". "Шойгу исполнил мечту 15-летней Саши - и познакомил ее с пилотажными группами. Саше вместе с ее юнармейским отрядом удалось побывать на подмосковном аэродроме Кубинка в день проведения первой летной смены в 2024 году", - говорится в сообщении. Отмечается, что девочка познакомилась с летчиками пилотажных групп "Русские Витязи" и "Стрижи", посидела в кабине истребителей и получила в подарок летный комбинезон и защитный шлем с автографами летчиков. Кроме того, она вместе с членами экипажей пообщалась с Шойгу по видеосвязи.

https://ria.ru/20240107/mechta-1920051324.html

москва

россия

кубинка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

москва, россия, кубинка, сергей шойгу, русские витязи, новый год, общество, елка желаний