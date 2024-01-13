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При обстреле Макеевки украинскими войсками повреждено здание школы - РИА Новости, 13.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:44 13.01.2024
https://ria.ru/20240113/shkola-1921191120.html
При обстреле Макеевки украинскими войсками повреждено здание школы
При обстреле Макеевки украинскими войсками повреждено здание школы - РИА Новости, 13.01.2024
При обстреле Макеевки украинскими войсками повреждено здание школы
Здание школы в Макеевке получило повреждения в результате обстрела населенного пункта украинскими войсками, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре РИА Новости, 13.01.2024
2024-01-13T17:44
2024-01-13T17:44
специальная военная операция на украине
макеевка
в мире
украина
сцкк
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 13 янв - РИА Новости. Здание школы в Макеевке получило повреждения в результате обстрела населенного пункта украинскими войсками, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в своем Telegram-канале. Ранее сообщалось, что украинские войска обстреляли Макеевку из РСЗО, выпустив одну ракету. "Поступила информация о повреждениях в результате обстрелов ВФУ (вооруженных формирований Украины)... МБОУ "Школа № 12 города Макеевки" по улице Школьной", - говорится в сообщении представительства.Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек.
https://ria.ru/20240113/provokatsiya-1921127423.html
макеевка
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макеевка, в мире, украина, сцкк, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Макеевка, В мире, Украина, СЦКК, Донецкая Народная Республика
При обстреле Макеевки украинскими войсками повреждено здание школы

ДНР в СЦКК: при обстреле ВСУ в Макеевке получило повреждения здание школы

© РИА Новости / Сергей БатуринФрагмент снаряда
Фрагмент снаряда - РИА Новости, 1920, 13.01.2024
© РИА Новости / Сергей Батурин
Фрагмент снаряда. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 13 янв - РИА Новости. Здание школы в Макеевке получило повреждения в результате обстрела населенного пункта украинскими войсками, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в своем Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что украинские войска обстреляли Макеевку из РСЗО, выпустив одну ракету.
«
"Поступила информация о повреждениях в результате обстрелов ВФУ (вооруженных формирований Украины)... МБОУ "Школа № 12 города Макеевки" по улице Школьной", - говорится в сообщении представительства.
Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек.
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Специальная военная операция на УкраинеМакеевкаВ миреУкраинаСЦККДонецкая Народная Республика
 
 
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