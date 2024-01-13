https://ria.ru/20240113/shkola-1921191120.html

При обстреле Макеевки украинскими войсками повреждено здание школы

При обстреле Макеевки украинскими войсками повреждено здание школы - РИА Новости, 13.01.2024

При обстреле Макеевки украинскими войсками повреждено здание школы

Здание школы в Макеевке получило повреждения в результате обстрела населенного пункта украинскими войсками, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре РИА Новости, 13.01.2024

2024-01-13T17:44

2024-01-13T17:44

2024-01-13T17:44

специальная военная операция на украине

макеевка

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украина

сцкк

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 13 янв - РИА Новости. Здание школы в Макеевке получило повреждения в результате обстрела населенного пункта украинскими войсками, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в своем Telegram-канале. Ранее сообщалось, что украинские войска обстреляли Макеевку из РСЗО, выпустив одну ракету. "Поступила информация о повреждениях в результате обстрелов ВФУ (вооруженных формирований Украины)... МБОУ "Школа № 12 города Макеевки" по улице Школьной", - говорится в сообщении представительства.Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек.

https://ria.ru/20240113/provokatsiya-1921127423.html

макеевка

украина

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

макеевка, в мире, украина, сцкк, донецкая народная республика