https://ria.ru/20240113/shkola-1921191120.html
При обстреле Макеевки украинскими войсками повреждено здание школы
При обстреле Макеевки украинскими войсками повреждено здание школы - РИА Новости, 13.01.2024
При обстреле Макеевки украинскими войсками повреждено здание школы
Здание школы в Макеевке получило повреждения в результате обстрела населенного пункта украинскими войсками, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре РИА Новости, 13.01.2024
2024-01-13T17:44
2024-01-13T17:44
2024-01-13T17:44
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ДОНЕЦК, 13 янв - РИА Новости. Здание школы в Макеевке получило повреждения в результате обстрела населенного пункта украинскими войсками, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в своем Telegram-канале. Ранее сообщалось, что украинские войска обстреляли Макеевку из РСЗО, выпустив одну ракету. "Поступила информация о повреждениях в результате обстрелов ВФУ (вооруженных формирований Украины)... МБОУ "Школа № 12 города Макеевки" по улице Школьной", - говорится в сообщении представительства.Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек.
https://ria.ru/20240113/provokatsiya-1921127423.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
макеевка, в мире, украина, сцкк, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Макеевка, В мире, Украина, СЦКК, Донецкая Народная Республика
При обстреле Макеевки украинскими войсками повреждено здание школы
ДНР в СЦКК: при обстреле ВСУ в Макеевке получило повреждения здание школы