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Совбез ООН не давал США санкции на удары по Йемену, сообщил Небензя - РИА Новости, 13.01.2024
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01:56 13.01.2024
https://ria.ru/20240113/sb_oon-1921082864.html
Совбез ООН не давал США санкции на удары по Йемену, сообщил Небензя
Совбез ООН не давал США санкции на удары по Йемену, сообщил Небензя - РИА Новости, 13.01.2024
Совбез ООН не давал США санкции на удары по Йемену, сообщил Небензя
СБ ООН не давал санкции США и их союзникам на удары по Йемену, заявил на заседании Совбеза постпред РФ при организации Василий Небензя. РИА Новости, 13.01.2024
2024-01-13T01:56
2024-01-13T01:56
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ООН, 13 янв - РИА Новости. СБ ООН не давал санкции США и их союзникам на удары по Йемену, заявил на заседании Совбеза постпред РФ при организации Василий Небензя. "Никакой санкции СБ ООН по Главе VII Устава на применение силы тоже не было", - сказал Небензя. Статья 51 в Главе 7 Устава ООН гласит, что Устав "ни в коей мере не затрагивает неотъемлемого права на индивидуальную или коллективную самооборону, если произойдет вооруженное нападение на члена Организации, до тех пор, пока Совет безопасности не примет мер, необходимых для поддержания международного мира и безопасности". В статье также говорится, что меры, принятые членами ООН при осуществлении этого права на самооборону, должны быть немедленно сообщены Совету безопасности "и никоим образом не должны затрагивать полномочий и ответственности Совета безопасности, в соответствии с настоящим Уставом, в отношении предпринятия в любое время таких действий, какие он сочтет необходимыми для поддержания или восстановления международного мира и безопасности".
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сша, йемен, россия, в мире, василий небензя, оон, совет безопасности оон, военная операция сша и британии в йемене
США, Йемен, Россия, В мире, Василий Небензя, ООН, Совет Безопасности ООН, Военная операция США и Британии в Йемене
Совбез ООН не давал США санкции на удары по Йемену, сообщил Небензя

Небензя: СБ ООН не давал санкции США и их союзникам на удары по Йемену

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкФлаг ООН на территории Дворца мира в Гааге
Флаг ООН на территории Дворца мира в Гааге - РИА Новости, 1920, 13.01.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Флаг ООН на территории Дворца мира в Гааге. Архивное фото
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ООН, 13 янв - РИА Новости. СБ ООН не давал санкции США и их союзникам на удары по Йемену, заявил на заседании Совбеза постпред РФ при организации Василий Небензя.
«
"Никакой санкции СБ ООН по Главе VII Устава на применение силы тоже не было", - сказал Небензя.
Статья 51 в Главе 7 Устава ООН гласит, что Устав "ни в коей мере не затрагивает неотъемлемого права на индивидуальную или коллективную самооборону, если произойдет вооруженное нападение на члена Организации, до тех пор, пока Совет безопасности не примет мер, необходимых для поддержания международного мира и безопасности".
В статье также говорится, что меры, принятые членами ООН при осуществлении этого права на самооборону, должны быть немедленно сообщены Совету безопасности "и никоим образом не должны затрагивать полномочий и ответственности Совета безопасности, в соответствии с настоящим Уставом, в отношении предпринятия в любое время таких действий, какие он сочтет необходимыми для поддержания или восстановления международного мира и безопасности".
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 13.01.2024
США будут произвольно определять "угрозы" для атак на Йемен, заявил Небензя
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СШАЙеменРоссияВ миреВасилий НебензяООНСовет Безопасности ООНВоенная операция США и Британии в Йемене
 
 
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