https://ria.ru/20240113/samokhodka-1921094877.html

Артиллерия уничтожила под Артемовском западную самоходку ВСУ

Артиллерия уничтожила под Артемовском западную самоходку ВСУ - РИА Новости, 13.01.2024

Артиллерия уничтожила под Артемовском западную самоходку ВСУ

Артиллерия ВДВ уничтожила в ходе контрбатарейной борьбы западную самоходную установку ВСУ под Артемовском, сообщили журналистам в Минобороны РФ. РИА Новости, 13.01.2024

2024-01-13T05:12

2024-01-13T05:12

2024-01-13T08:49

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артемовский

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ЛУГАНСК, 13 янв - РИА Новости. Артиллерия ВДВ уничтожила в ходе контрбатарейной борьбы западную самоходную установку ВСУ под Артемовском, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Артиллеристы-десантники успешно ведут контрбатарейную борьбу с противником. Разведка с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА) обнаружила в лесопосадке у дороги самоходную гаубицу противника производства стран НАТО. Полученные данные были немедленно переданы на пункт управления артиллерией", - сообщили в Минобороны. Там добавили, что после получения данных о цели артиллеристы-десантники заняли огневую позицию и подготовили к применению 152-миллиметровую гаубицу "Мста-Б". "Костромские артиллеристы-десантники точными выстрелами нанесли огневое поражение противнику, уничтожив вражескую САУ, у которой сдетонировал боекомплект", - добавили в военном ведомстве.

https://ria.ru/20240113/minometchiki-1921092736.html

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Уничтожение самоходной установки ВСУ западного производства под Артемовском Артиллерия ВДВ уничтожила в ходе контрбатарейной борьбы самоходную установку ВСУ западного производства под Артемовском, рассказали в Минобороны. После поражения цели у нее сдетонировал боекомплект. 2024-01-13T05:12 true PT1M14S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

артемовский, россия, воздушно-десантные войска россии, вооруженные силы украины, нато, в мире