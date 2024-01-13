https://ria.ru/20240113/samokhodka-1921094877.html
Артиллерия уничтожила под Артемовском западную самоходку ВСУ
Артиллерия уничтожила под Артемовском западную самоходку ВСУ - РИА Новости, 13.01.2024
Артиллерия уничтожила под Артемовском западную самоходку ВСУ
Артиллерия ВДВ уничтожила в ходе контрбатарейной борьбы западную самоходную установку ВСУ под Артемовском, сообщили журналистам в Минобороны РФ. РИА Новости, 13.01.2024
2024-01-13T05:12
2024-01-13T05:12
2024-01-13T08:49
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ЛУГАНСК, 13 янв - РИА Новости. Артиллерия ВДВ уничтожила в ходе контрбатарейной борьбы западную самоходную установку ВСУ под Артемовском, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Артиллеристы-десантники успешно ведут контрбатарейную борьбу с противником. Разведка с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА) обнаружила в лесопосадке у дороги самоходную гаубицу противника производства стран НАТО. Полученные данные были немедленно переданы на пункт управления артиллерией", - сообщили в Минобороны. Там добавили, что после получения данных о цели артиллеристы-десантники заняли огневую позицию и подготовили к применению 152-миллиметровую гаубицу "Мста-Б". "Костромские артиллеристы-десантники точными выстрелами нанесли огневое поражение противнику, уничтожив вражескую САУ, у которой сдетонировал боекомплект", - добавили в военном ведомстве.
https://ria.ru/20240113/minometchiki-1921092736.html
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Уничтожение самоходной установки ВСУ западного производства под Артемовском
Артиллерия ВДВ уничтожила в ходе контрбатарейной борьбы самоходную установку ВСУ западного производства под Артемовском, рассказали в Минобороны. После поражения цели у нее сдетонировал боекомплект.
2024-01-13T05:12
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артемовский, россия, воздушно-десантные войска россии, вооруженные силы украины, нато, в мире
Специальная военная операция на Украине, Артемовский, Россия, Воздушно-десантные войска России, Вооруженные силы Украины, НАТО, В мире
Артиллерия уничтожила под Артемовском западную самоходку ВСУ
Артиллерия ВДВ уничтожила под Артемовском самоходку ВСУ производства стран НАТО