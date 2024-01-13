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Полиция нашла мужчину, угрожавшего школьникам во Владивостоке - РИА Новости, 13.01.2024
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09:40 13.01.2024
https://ria.ru/20240113/rassledovanie-1921112377.html
Полиция нашла мужчину, угрожавшего школьникам во Владивостоке
Полиция нашла мужчину, угрожавшего школьникам во Владивостоке - РИА Новости, 13.01.2024
Полиция нашла мужчину, угрожавшего школьникам во Владивостоке
Сотрудники полиции опросили участников инцидента, произошедшего в одной из школ Владивостока, где муж учительницы на ее уроке в нецензурной форме угрожал... РИА Новости, 13.01.2024
2024-01-13T09:40
2024-01-13T09:40
происшествия
владивосток
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ВЛАДИВОСТОК, 13 янв - РИА Новости. Сотрудники полиции опросили участников инцидента, произошедшего в одной из школ Владивостока, где муж учительницы на ее уроке в нецензурной форме угрожал ученикам физической расправой за непослушание, сообщает полиция Приморья. В пятницу полиция сообщала, что организована проверка по факту распространяемой в соцсетях и СМИ региона аудиозаписи, на которой неизвестный мужчина, представившийся мужем учительницы, с использованием матерной брани обращается к ученикам, обещая физически расправиться с ними за плохое поведение "на уроках его беременной супруги". По сообщениям СМИ, инцидент произошел во время урока в одной из школ города, аудиозапись диалога сделал один из учеников. "В учебное заведение незамедлительно прибыла следственно-оперативная группа отдела полиции. Полицейские установили участников и очевидцев происшествия. Опросили руководство и администрацию школы, преподавательский состав и учеников, а также супруга учительницы, на уроке которой произошел данный инцидент. В своем объяснении мужчина указал, что конфликт со школьниками произошел из-за громкого шума в классе", - говорится в сообщении краевой полиции. Отмечается, что все собранные полицейскими материалы проверки направлены в следственные органы для принятия процессуального решения.
https://ria.ru/20200121/1563675302.html
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происшествия, владивосток
Происшествия, Владивосток
Полиция нашла мужчину, угрожавшего школьникам во Владивостоке

Полиция нашла мужчину, угрожавшего расправиться со школьниками во Владивостоке

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 13.01.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 13 янв - РИА Новости. Сотрудники полиции опросили участников инцидента, произошедшего в одной из школ Владивостока, где муж учительницы на ее уроке в нецензурной форме угрожал ученикам физической расправой за непослушание, сообщает полиция Приморья.
В пятницу полиция сообщала, что организована проверка по факту распространяемой в соцсетях и СМИ региона аудиозаписи, на которой неизвестный мужчина, представившийся мужем учительницы, с использованием матерной брани обращается к ученикам, обещая физически расправиться с ними за плохое поведение "на уроках его беременной супруги". По сообщениям СМИ, инцидент произошел во время урока в одной из школ города, аудиозапись диалога сделал один из учеников.
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"В учебное заведение незамедлительно прибыла следственно-оперативная группа отдела полиции. Полицейские установили участников и очевидцев происшествия. Опросили руководство и администрацию школы, преподавательский состав и учеников, а также супруга учительницы, на уроке которой произошел данный инцидент. В своем объяснении мужчина указал, что конфликт со школьниками произошел из-за громкого шума в классе", - говорится в сообщении краевой полиции.
Отмечается, что все собранные полицейскими материалы проверки направлены в следственные органы для принятия процессуального решения.
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