"Много оружия". В Киеве заявили о резкой смене позиции Буданова по России
Украинский политолог Корнейчук: Буданов больше не говорит о захвате Крыма
© Фото : пресс-служба президента УкраиныРуководитель Главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов
© Фото : пресс-служба президента Украины
Руководитель Главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов. Архивное фото
МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов больше не говорит о возможности захвата Крыма, заявил киевский политолог Дмитрий Корнейчук в эфире YouTube-канала "Да, это так".
«
"Давайте вспомним, о чем Буданов говорил еще полгода назад — о совершенно противоположных вещах. Он рассказывал про быстрое наступление, про то, что планы сдвинулись, но, опять же, мы будем в Крыму и так далее. Риторика теперь поменялась, теперь рассказывают противоположные вещи — о том, что никто никуда не может продвинуться, о том, что у россиян большое количество дронов, минных полей", — заметил эксперт.
По его словам, украинскую и западную общественность готовят к "заморозке" конфликта через аналитику в СМИ и интервью с государственными деятелями. При этом людям будут объяснять, что страна, возможно, не выдержит длительного противостояния из-за подавляющего военного и экономического превосходства России, резюмировал Корнейчук.
Ранее Буданов заявлял, что летом 2023 года Крым вернется в состав Украины силовым путем, а позже сказал, что ВСУ должны перенести боевые действия на территорию России в границах 1991 года. После провала контрнаступления украинской армии представитель ГУР МО республики Андрей Юсов попытался оправдать слова своего шефа. Он заявил, что информация от военно-политического руководства — это своего рода инструмент влияния, которым Киев пользуется, "когда это необходимо".