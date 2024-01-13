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"Много оружия". В Киеве заявили о резкой смене позиции Буданова по России - РИА Новости, 13.01.2024
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17:10 13.01.2024 (обновлено: 21:18 13.01.2024)
https://ria.ru/20240113/pozitsiya-1921186623.html
"Много оружия". В Киеве заявили о резкой смене позиции Буданова по России
"Много оружия". В Киеве заявили о резкой смене позиции Буданова по России - РИА Новости, 13.01.2024
"Много оружия". В Киеве заявили о резкой смене позиции Буданова по России
Начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов больше не говорит о возможности захвата Крыма, заявил киевский политолог Дмитрий... РИА Новости, 13.01.2024
2024-01-13T17:10
2024-01-13T21:18
политика
россия
украина
киев
кирилл буданов
дмитрий корнейчук
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов больше не говорит о возможности захвата Крыма, заявил киевский политолог Дмитрий Корнейчук в эфире YouTube-канала "Да, это так".&quot;Давайте вспомним, о чем Буданов говорил еще полгода назад — о совершенно противоположных вещах. Он рассказывал про быстрое наступление, про то, что планы сдвинулись, но, опять же, мы будем в Крыму и так далее. Риторика теперь поменялась, теперь рассказывают противоположные вещи — о том, что никто никуда не может продвинуться, о том, что у россиян большое количество дронов, минных полей&quot;, — заметил эксперт.По его словам, украинскую и западную общественность готовят к "заморозке" конфликта через аналитику в СМИ и интервью с государственными деятелями. При этом людям будут объяснять, что страна, возможно, не выдержит длительного противостояния из-за подавляющего военного и экономического превосходства России, резюмировал Корнейчук.Ранее Буданов заявлял, что летом 2023 года Крым вернется в состав Украины силовым путем, а позже сказал, что ВСУ должны перенести боевые действия на территорию России в границах 1991 года. После провала контрнаступления украинской армии представитель ГУР МО республики Андрей Юсов попытался оправдать слова своего шефа. Он заявил, что информация от военно-политического руководства — это своего рода инструмент влияния, которым Киев пользуется, "когда это необходимо".
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политика, россия, украина, киев, кирилл буданов, дмитрий корнейчук, вооруженные силы украины
Политика, Россия, Украина, Киев, Кирилл Буданов, Дмитрий Корнейчук, Вооруженные силы Украины
"Много оружия". В Киеве заявили о резкой смене позиции Буданова по России

Украинский политолог Корнейчук: Буданов больше не говорит о захвате Крыма

© Фото : пресс-служба президента УкраиныРуководитель Главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов
Руководитель Главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов - РИА Новости, 1920, 13.01.2024
© Фото : пресс-служба президента Украины
Руководитель Главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов больше не говорит о возможности захвата Крыма, заявил киевский политолог Дмитрий Корнейчук в эфире YouTube-канала "Да, это так".
«

"Давайте вспомним, о чем Буданов говорил еще полгода назад — о совершенно противоположных вещах. Он рассказывал про быстрое наступление, про то, что планы сдвинулись, но, опять же, мы будем в Крыму и так далее. Риторика теперь поменялась, теперь рассказывают противоположные вещи — о том, что никто никуда не может продвинуться, о том, что у россиян большое количество дронов, минных полей", — заметил эксперт.

По его словам, украинскую и западную общественность готовят к "заморозке" конфликта через аналитику в СМИ и интервью с государственными деятелями. При этом людям будут объяснять, что страна, возможно, не выдержит длительного противостояния из-за подавляющего военного и экономического превосходства России, резюмировал Корнейчук.
Ранее Буданов заявлял, что летом 2023 года Крым вернется в состав Украины силовым путем, а позже сказал, что ВСУ должны перенести боевые действия на территорию России в границах 1991 года. После провала контрнаступления украинской армии представитель ГУР МО республики Андрей Юсов попытался оправдать слова своего шефа. Он заявил, что информация от военно-политического руководства — это своего рода инструмент влияния, которым Киев пользуется, "когда это необходимо".
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ПолитикаРоссияУкраинаКиевКирилл БудановДмитрий КорнейчукВооруженные силы Украины
 
 
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