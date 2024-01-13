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В Киеве загорелся торговый центр - РИА Новости, 13.01.2024
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18:53 13.01.2024 (обновлено: 19:08 13.01.2024)
https://ria.ru/20240113/pozhar-1921198381.html
В Киеве загорелся торговый центр
В Киеве загорелся торговый центр - РИА Новости, 13.01.2024
В Киеве загорелся торговый центр
Торговый центр в Киеве эвакуирован в связи с пожаром, сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко в своем Telegram-канале. РИА Новости, 13.01.2024
2024-01-13T18:53
2024-01-13T19:08
в мире
киев
виталий кличко
украина
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Торговый центр в Киеве эвакуирован в связи с пожаром, сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко в своем Telegram-канале. "В Соломенском районе столицы происходит эвакуация людей из ТРЦ "Космополит", где произошло возгорание", - говорится в сообщении Кличко. По информации мэра, пожар начался на четвертом этаже здания в детской комнате. Как отметили в украинской госслужбе по чрезвычайным ситуациям, на месте работают 13 единиц пожарной техники и более 50 спасателей.
https://ria.ru/20240113/kiev-1921079220.html
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в мире, киев, виталий кличко, украина
В мире, Киев, Виталий Кличко, Украина
В Киеве загорелся торговый центр

Кличко сообщил, что в Киеве из-за пожара эвакуировали торговый центр

© Фото : ДСНС України/TelegramПожар в торговом центре в Киеве. 13 января 2024
Пожар в торговом центре в Киеве. 13 января 2024 - РИА Новости, 1920, 13.01.2024
© Фото : ДСНС України/Telegram
Пожар в торговом центре в Киеве. 13 января 2024
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Торговый центр в Киеве эвакуирован в связи с пожаром, сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко в своем Telegram-канале.
«
"В Соломенском районе столицы происходит эвакуация людей из ТРЦ "Космополит", где произошло возгорание", - говорится в сообщении Кличко.
По информации мэра, пожар начался на четвертом этаже здания в детской комнате.
Как отметили в украинской госслужбе по чрезвычайным ситуациям, на месте работают 13 единиц пожарной техники и более 50 спасателей.
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 13.01.2024
В окрестностях Киева прогремели взрывы, заявил Кличко
Вчера, 01:04
 
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