https://ria.ru/20240113/pozhar-1921198381.html

В Киеве загорелся торговый центр

В Киеве загорелся торговый центр - РИА Новости, 13.01.2024

В Киеве загорелся торговый центр

Торговый центр в Киеве эвакуирован в связи с пожаром, сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко в своем Telegram-канале. РИА Новости, 13.01.2024

2024-01-13T18:53

2024-01-13T18:53

2024-01-13T19:08

в мире

киев

виталий кличко

украина

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Торговый центр в Киеве эвакуирован в связи с пожаром, сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко в своем Telegram-канале. "В Соломенском районе столицы происходит эвакуация людей из ТРЦ "Космополит", где произошло возгорание", - говорится в сообщении Кличко. По информации мэра, пожар начался на четвертом этаже здания в детской комнате. Как отметили в украинской госслужбе по чрезвычайным ситуациям, на месте работают 13 единиц пожарной техники и более 50 спасателей.

https://ria.ru/20240113/kiev-1921079220.html

киев

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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Наталья Макарова

в мире, киев, виталий кличко, украина