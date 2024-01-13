https://ria.ru/20240113/pozhar-1921198381.html
В Киеве загорелся торговый центр
В Киеве загорелся торговый центр - РИА Новости, 13.01.2024
В Киеве загорелся торговый центр
Торговый центр в Киеве эвакуирован в связи с пожаром, сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко в своем Telegram-канале. РИА Новости, 13.01.2024
2024-01-13T18:53
2024-01-13T18:53
2024-01-13T19:08
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Торговый центр в Киеве эвакуирован в связи с пожаром, сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко в своем Telegram-канале. "В Соломенском районе столицы происходит эвакуация людей из ТРЦ "Космополит", где произошло возгорание", - говорится в сообщении Кличко. По информации мэра, пожар начался на четвертом этаже здания в детской комнате. Как отметили в украинской госслужбе по чрезвычайным ситуациям, на месте работают 13 единиц пожарной техники и более 50 спасателей.
https://ria.ru/20240113/kiev-1921079220.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киев, виталий кличко, украина
В мире, Киев, Виталий Кличко, Украина
В Киеве загорелся торговый центр
Кличко сообщил, что в Киеве из-за пожара эвакуировали торговый центр