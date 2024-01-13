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Пожар на Кутузовском проспекте в Москве полностью ликвидировали
Пожар на Кутузовском проспекте в Москве полностью ликвидировали - РИА Новости, 13.01.2024
Пожар на Кутузовском проспекте в Москве полностью ликвидировали
Пожар в здании на Кутузовском проспекте в Москве полностью ликвидирован, его площадь составила 400 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 13.01.2024
2024-01-13T13:04
2024-01-13T13:04
2024-01-13T13:39
происшествия
кутузовский проспект
москва
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Пожар в здании на Кутузовском проспекте в Москве полностью ликвидирован, его площадь составила 400 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС РФ. Ранее в ведомстве сообщили о пожаре на Кутузовском проспекте в Москве, горящее здание самостоятельно покинули порядка 200 рабочих. "Пожар полностью ликвидирован на площади 400 квадратных метров", - говорится в сообщении.Департамент транспорта столицы сообщил, что из-за пожара затруднено движение на съезде с ТТК на Кутузовский проспект в сторону области. Ведомство просит выбирать пути объезда.
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кутузовский проспект
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, кутузовский проспект, москва
Происшествия, Кутузовский проспект, Москва
Пожар на Кутузовском проспекте в Москве полностью ликвидировали
Пожар в здании на Кутузовском проспекте в Москве полностью ликвидировали
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Пожар в здании на Кутузовском проспекте в Москве полностью ликвидирован, его площадь составила 400 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС РФ.
Ранее в ведомстве сообщили о пожаре на Кутузовском проспекте в Москве, горящее здание самостоятельно покинули порядка 200 рабочих.
"Пожар полностью ликвидирован на площади 400 квадратных метров", - говорится в сообщении.
Департамент транспорта столицы сообщил, что из-за пожара затруднено движение на съезде с ТТК на Кутузовский проспект в сторону области. Ведомство просит выбирать пути объезда.
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