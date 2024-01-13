https://ria.ru/20240113/pozhar-1921143027.html

Пожар на Кутузовском проспекте в Москве полностью ликвидировали

Пожар на Кутузовском проспекте в Москве полностью ликвидировали - РИА Новости, 13.01.2024

Пожар на Кутузовском проспекте в Москве полностью ликвидировали

Пожар в здании на Кутузовском проспекте в Москве полностью ликвидирован, его площадь составила 400 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 13.01.2024

2024-01-13T13:04

2024-01-13T13:04

2024-01-13T13:39

происшествия

кутузовский проспект

москва

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Пожар в здании на Кутузовском проспекте в Москве полностью ликвидирован, его площадь составила 400 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС РФ. Ранее в ведомстве сообщили о пожаре на Кутузовском проспекте в Москве, горящее здание самостоятельно покинули порядка 200 рабочих. "Пожар полностью ликвидирован на площади 400 квадратных метров", - говорится в сообщении.Департамент транспорта столицы сообщил, что из-за пожара затруднено движение на съезде с ТТК на Кутузовский проспект в сторону области. Ведомство просит выбирать пути объезда.

https://ria.ru/20240113/pozhar-1921130125.html

кутузовский проспект

москва

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, кутузовский проспект, москва