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Пожар на Кутузовском проспекте в Москве локализовали - РИА Новости, 13.01.2024
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12:02 13.01.2024 (обновлено: 12:14 13.01.2024)
https://ria.ru/20240113/pozhar-1921132126.html
Пожар на Кутузовском проспекте в Москве локализовали
Пожар на Кутузовском проспекте в Москве локализовали - РИА Новости, 13.01.2024
Пожар на Кутузовском проспекте в Москве локализовали
Пожар в здании на Кутузовском проспекте в Москве локализован, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС РФ. РИА Новости, 13.01.2024
2024-01-13T12:02
2024-01-13T12:14
происшествия
кутузовский проспект
москва
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Пожар в здании на Кутузовском проспекте в Москве локализован, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС РФ. "Принятыми мерами в 11.48 пожар локализован", - говорится в сообщении. В экстренных службах добавили РИА Новости, что горящее здание самостоятельно покинули порядка 200 рабочих.
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происшествия, кутузовский проспект, москва
Происшествия, Кутузовский проспект, Москва
Пожар на Кутузовском проспекте в Москве локализовали

Пожар в здании на Кутузовском проспекте в Москве локализовали

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкПожар в строящемся офисе "Сбербанк - Сити" на Кутузовском проспекте в Москве. 13 января 2024
Пожар в строящемся офисе Сбербанк - Сити на Кутузовском проспекте в Москве. 13 января 2024 - РИА Новости, 1920, 13.01.2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Пожар в строящемся офисе "Сбербанк - Сити" на Кутузовском проспекте в Москве. 13 января 2024
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Пожар в здании на Кутузовском проспекте в Москве локализован, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС РФ.
"Принятыми мерами в 11.48 пожар локализован", - говорится в сообщении.
В экстренных службах добавили РИА Новости, что горящее здание самостоятельно покинули порядка 200 рабочих.
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ПроисшествияКутузовский проспектМосква
 
 
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