https://ria.ru/20240113/pozhar-1921132126.html
Пожар на Кутузовском проспекте в Москве локализовали
Пожар на Кутузовском проспекте в Москве локализовали - РИА Новости, 13.01.2024
Пожар на Кутузовском проспекте в Москве локализовали
Пожар в здании на Кутузовском проспекте в Москве локализован, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС РФ. РИА Новости, 13.01.2024
2024-01-13T12:02
2024-01-13T12:02
2024-01-13T12:14
происшествия
кутузовский проспект
москва
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Пожар в здании на Кутузовском проспекте в Москве локализован, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС РФ. "Принятыми мерами в 11.48 пожар локализован", - говорится в сообщении. В экстренных службах добавили РИА Новости, что горящее здание самостоятельно покинули порядка 200 рабочих.
https://ria.ru/20240113/sklad-1921107287.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, кутузовский проспект, москва
Происшествия, Кутузовский проспект, Москва
Пожар на Кутузовском проспекте в Москве локализовали
Пожар в здании на Кутузовском проспекте в Москве локализовали
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Пожар в здании на Кутузовском проспекте в Москве локализован, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС РФ.
"Принятыми мерами в 11.48 пожар локализован", - говорится в сообщении.
В экстренных службах добавили РИА Новости, что горящее здание самостоятельно покинули порядка 200 рабочих.
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