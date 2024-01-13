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При двух пожарах в Улан-Удэ погибли три человека
При двух пожарах в Улан-Удэ погибли три человека - РИА Новости, 13.01.2024
При двух пожарах в Улан-Удэ погибли три человека
Пожары произошли в ночь на субботу в гараже и в многоквартирном доме в столице Бурятии городе Улан-Удэ, в результате погибли три человека, сообщили в... РИА Новости, 13.01.2024
2024-01-13T05:37
2024-01-13T05:37
2024-01-13T05:37
улан-удэ
происшествия
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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УЛАН-УДЭ, 13 янв - РИА Новости. Пожары произошли в ночь на субботу в гараже и в многоквартирном доме в столице Бурятии городе Улан-Удэ, в результате погибли три человека, сообщили в республиканском главке МЧС. "Огнеборцы тушили пожар в гараже по улице Репина <…> В результате пожара полностью уничтожена кровля и вещи в гараже на общей площади 24 квадратных метра. В ходе разборки конструкций и проливки места происшествия в гараже был обнаружен погибший", - говорится в сообщении. Второй пожар произошел в квартире на 2 этаже в многоквартирном жилом доме по улице Гвардейская. Отмечается, что спасены 12 человек, из них 4 детей. Пожар ликвидирован на общей площади 40 "квадратов". "В ходе проверки смежных квартир было обнаружено два человека без признаков жизни. Они были переданы в карету скорой медицинской помощи. Позже медиками была констатирована смерть", - отметили в ведомстве. Причины пожаров устанавливаются. На местах работает дознаватель МЧС России.
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улан-удэ, происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Улан-Удэ, Происшествия, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
При двух пожарах в Улан-Удэ погибли три человека
В Улан-Удэ при пожарах в гараже и многоквартирном доме погибли три человека