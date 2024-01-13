https://ria.ru/20240113/pozhar-1921095471.html

При двух пожарах в Улан-Удэ погибли три человека

При двух пожарах в Улан-Удэ погибли три человека - РИА Новости, 13.01.2024

При двух пожарах в Улан-Удэ погибли три человека

Пожары произошли в ночь на субботу в гараже и в многоквартирном доме в столице Бурятии городе Улан-Удэ, в результате погибли три человека, сообщили в... РИА Новости, 13.01.2024

2024-01-13T05:37

2024-01-13T05:37

2024-01-13T05:37

улан-удэ

происшествия

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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УЛАН-УДЭ, 13 янв - РИА Новости. Пожары произошли в ночь на субботу в гараже и в многоквартирном доме в столице Бурятии городе Улан-Удэ, в результате погибли три человека, сообщили в республиканском главке МЧС. "Огнеборцы тушили пожар в гараже по улице Репина <…> В результате пожара полностью уничтожена кровля и вещи в гараже на общей площади 24 квадратных метра. В ходе разборки конструкций и проливки места происшествия в гараже был обнаружен погибший", - говорится в сообщении. Второй пожар произошел в квартире на 2 этаже в многоквартирном жилом доме по улице Гвардейская. Отмечается, что спасены 12 человек, из них 4 детей. Пожар ликвидирован на общей площади 40 "квадратов". "В ходе проверки смежных квартир было обнаружено два человека без признаков жизни. Они были переданы в карету скорой медицинской помощи. Позже медиками была констатирована смерть", - отметили в ведомстве. Причины пожаров устанавливаются. На местах работает дознаватель МЧС России.

https://ria.ru/20240112/pozhar-1921041017.html

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улан-удэ, происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)