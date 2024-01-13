https://ria.ru/20240113/postradavshie-1921211147.html
Число пострадавших при атаке дронов на белгородское село возросло до двух
Число пострадавших при атаке дронов на белгородское село возросло до двух - РИА Новости, 13.01.2024
Число пострадавших при атаке дронов на белгородское село возросло до двух
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что число пострадавших из-за атаки дронов-камикадзе в Мокрой Орловке... РИА Новости, 13.01.2024
2024-01-13T20:59
2024-01-13T20:59
2024-01-13T20:59
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белгородская область
вячеслав гладков
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что число пострадавших из-за атаки дронов-камикадзе в Мокрой Орловке увеличилось до двух человек. Ранее Гладков информировал, что в результате атаки есть один пострадавший мирный житель - водитель автомобиля. У мужчины осколочные ранения лица, без поражения глаз. "Уточненная информация по атаке дронами-камикадзе в Мокрой Орловке. Количество пострадавших увеличилось до двух человек", - написал Гладков.Как уточнил губернатор, мужчина обратился в больницу самостоятельно, выявлено сотрясение головного мозга и слепое ранение нижней конечности - состояние медики оценили как средней степени тяжести. Ему оказывают медпомощь врачи второй городской больницы Белгорода. ⠀ Другого пострадавшего с множественными ранениями мягких тканей лица сейчас доставляют на скорой в областную клиническую больницу Белгорода.
https://ria.ru/20240113/ataki-1921116490.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, белгород, белгородская область, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгород, Белгородская область, Вячеслав Гладков
Число пострадавших при атаке дронов на белгородское село возросло до двух
Гладков: число пострадавших при атаке дронов в Мокрой Орловке выросло до двух