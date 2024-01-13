https://ria.ru/20240113/piramida-1921123543.html

Проект "Слово пацана/Slovopacana" внесли в список финансовых пирамид

Проект "Слово пацана/Slovopacana" внесли в список финансовых пирамид - РИА Новости, 13.01.2024

Проект "Слово пацана/Slovopacana" внесли в список финансовых пирамид

Банк России внес в список организаций с признаками финансовой пирамиды интернет-проект "Слово пацана/Slovopacana", следует из сообщения регулятора. РИА Новости, 13.01.2024

2024-01-13T11:07

2024-01-13T11:07

2024-01-13T11:07

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Банк России внес в список организаций с признаками финансовой пирамиды интернет-проект "Слово пацана/Slovopacana", следует из сообщения регулятора. "Наименование, знак обслуживания, коммерческое обозначение и иные средства индивидуализации лица: "Слово пацана/Slovopacana". Признаки, установленные Банком России: Признаки "финансовой пирамиды", - сообщается на сайте ЦБ РФ. Как поясняется в Telegram-канале ЦБ РФ "Финансовая культура", суть этой пирамиды в том, что организаторы предлагают сделать взнос, причем в криптовалюте (эквивалентный примерно сумме от 10 долларов), взамен участник пирамиды получает какие-то токены — тоже наподобие криптовалюты, только их собственной, которая крутится внутри проекта. Эти токены якобы постоянно растут в цене, по убеждениям организаторов до 25% в день с целью еще большего взлета, потом ее якобы можно продать - и получить огромную прибыль. Сайт стилизован кадрами из сериала и, конечно, пацанскими цитатами, сообщает "Финансовая культура". "На самом деле этот псевдоинвестпроект не имеет никакого отношения к сериалу. Это классическая пирамида: людям обещают заработок за счет привлечения новых участников. Как только организаторы наберут побольше взносов, они исчезнут со всеми деньгами. И угадать, когда именно это случится, невозможно. Найти организаторов почти нереально — они не оставляют контактов. Выследить, куда ушли деньги, тоже вряд ли получится — криптокошельки анонимны", - поясняет Telegram-канал по финансовой культуре. "Финансовые пирамиды традиционно используют актуальную новостную повестку, но их суть и схема работы остаются прежними", - прокомментировали РИА Новости в пресс-службе Банка России. "Банк России противодействует компаниям с признаками финансовой пирамиды, информацию о них и созданных ими сайтах мы переедаем в правоохранительные органы для блокировки. Мы призываем граждан критически относиться к предложениям быстрого обогащения, основанного на вложениях в неизвестные активы. Всегда проверяйте компанию, которая предлагает такой заработок, на сайте Банка России – в списке финансовых организаций и в списке компаний с признаками нелегальной деятельности и финансовых пирамид", - сказали в ЦБ РФ.

https://ria.ru/20230918/sud-1896944184.html

https://ria.ru/20230803/piramida-1887981313.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)