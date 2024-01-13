Рейтинг@Mail.ru
Проект "Слово пацана/Slovopacana" внесли в список финансовых пирамид - РИА Новости, 13.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:07 13.01.2024
https://ria.ru/20240113/piramida-1921123543.html
Проект "Слово пацана/Slovopacana" внесли в список финансовых пирамид
Проект "Слово пацана/Slovopacana" внесли в список финансовых пирамид - РИА Новости, 13.01.2024
Проект "Слово пацана/Slovopacana" внесли в список финансовых пирамид
Банк России внес в список организаций с признаками финансовой пирамиды интернет-проект "Слово пацана/Slovopacana", следует из сообщения регулятора. РИА Новости, 13.01.2024
2024-01-13T11:07
2024-01-13T11:07
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1b/1905619501_0:0:2737:1540_1920x0_80_0_0_a4f578c70db924d56b5f78582220049c.jpg
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Банк России внес в список организаций с признаками финансовой пирамиды интернет-проект "Слово пацана/Slovopacana", следует из сообщения регулятора. "Наименование, знак обслуживания, коммерческое обозначение и иные средства индивидуализации лица: "Слово пацана/Slovopacana". Признаки, установленные Банком России: Признаки "финансовой пирамиды", - сообщается на сайте ЦБ РФ. Как поясняется в Telegram-канале ЦБ РФ "Финансовая культура", суть этой пирамиды в том, что организаторы предлагают сделать взнос, причем в криптовалюте (эквивалентный примерно сумме от 10 долларов), взамен участник пирамиды получает какие-то токены — тоже наподобие криптовалюты, только их собственной, которая крутится внутри проекта. Эти токены якобы постоянно растут в цене, по убеждениям организаторов до 25% в день с целью еще большего взлета, потом ее якобы можно продать - и получить огромную прибыль. Сайт стилизован кадрами из сериала и, конечно, пацанскими цитатами, сообщает "Финансовая культура". "На самом деле этот псевдоинвестпроект не имеет никакого отношения к сериалу. Это классическая пирамида: людям обещают заработок за счет привлечения новых участников. Как только организаторы наберут побольше взносов, они исчезнут со всеми деньгами. И угадать, когда именно это случится, невозможно. Найти организаторов почти нереально — они не оставляют контактов. Выследить, куда ушли деньги, тоже вряд ли получится — криптокошельки анонимны", - поясняет Telegram-канал по финансовой культуре. "Финансовые пирамиды традиционно используют актуальную новостную повестку, но их суть и схема работы остаются прежними", - прокомментировали РИА Новости в пресс-службе Банка России. "Банк России противодействует компаниям с признаками финансовой пирамиды, информацию о них и созданных ими сайтах мы переедаем в правоохранительные органы для блокировки. Мы призываем граждан критически относиться к предложениям быстрого обогащения, основанного на вложениях в неизвестные активы. Всегда проверяйте компанию, которая предлагает такой заработок, на сайте Банка России – в списке финансовых организаций и в списке компаний с признаками нелегальной деятельности и финансовых пирамид", - сказали в ЦБ РФ.
https://ria.ru/20230918/sud-1896944184.html
https://ria.ru/20230803/piramida-1887981313.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1b/1905619501_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_66f89c03e02bde61fcb44c6b4b512ab3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Проект "Слово пацана/Slovopacana" внесли в список финансовых пирамид

ЦБ внес интернет-проект "Слово пацана/Slovopacana" в список финансовых пирамид

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка РФ в Москве
Здание Центрального банка РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 13.01.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Здание Центрального банка РФ в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Банк России внес в список организаций с признаками финансовой пирамиды интернет-проект "Слово пацана/Slovopacana", следует из сообщения регулятора.
"Наименование, знак обслуживания, коммерческое обозначение и иные средства индивидуализации лица: "Слово пацана/Slovopacana". Признаки, установленные Банком России: Признаки "финансовой пирамиды", - сообщается на сайте ЦБ РФ.
Как поясняется в Telegram-канале ЦБ РФ "Финансовая культура", суть этой пирамиды в том, что организаторы предлагают сделать взнос, причем в криптовалюте (эквивалентный примерно сумме от 10 долларов), взамен участник пирамиды получает какие-то токены — тоже наподобие криптовалюты, только их собственной, которая крутится внутри проекта. Эти токены якобы постоянно растут в цене, по убеждениям организаторов до 25% в день с целью еще большего взлета, потом ее якобы можно продать - и получить огромную прибыль.
Сайт стилизован кадрами из сериала и, конечно, пацанскими цитатами, сообщает "Финансовая культура".
Юрист - РИА Новости, 1920, 18.09.2023
Создательница финансовой пирамиды на Кубани похитила 68 миллионов рублей
18 сентября 2023, 12:14
"На самом деле этот псевдоинвестпроект не имеет никакого отношения к сериалу. Это классическая пирамида: людям обещают заработок за счет привлечения новых участников. Как только организаторы наберут побольше взносов, они исчезнут со всеми деньгами. И угадать, когда именно это случится, невозможно. Найти организаторов почти нереально — они не оставляют контактов. Выследить, куда ушли деньги, тоже вряд ли получится — криптокошельки анонимны", - поясняет Telegram-канал по финансовой культуре.
"Финансовые пирамиды традиционно используют актуальную новостную повестку, но их суть и схема работы остаются прежними", - прокомментировали РИА Новости в пресс-службе Банка России.
"Банк России противодействует компаниям с признаками финансовой пирамиды, информацию о них и созданных ими сайтах мы переедаем в правоохранительные органы для блокировки. Мы призываем граждан критически относиться к предложениям быстрого обогащения, основанного на вложениях в неизвестные активы. Всегда проверяйте компанию, которая предлагает такой заработок, на сайте Банка России – в списке финансовых организаций и в списке компаний с признаками нелегальной деятельности и финансовых пирамид", - сказали в ЦБ РФ.
Логотип Tinkoff Bank - РИА Новости, 1920, 03.08.2023
"Тинькофф" выявил крупную финансовую пирамиду
3 августа 2023, 14:53
 
ЭкономикаРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала