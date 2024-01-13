https://ria.ru/20240113/piramida-1921123543.html
Проект "Слово пацана/Slovopacana" внесли в список финансовых пирамид
Проект "Слово пацана/Slovopacana" внесли в список финансовых пирамид - РИА Новости, 13.01.2024
Проект "Слово пацана/Slovopacana" внесли в список финансовых пирамид
Банк России внес в список организаций с признаками финансовой пирамиды интернет-проект "Слово пацана/Slovopacana", следует из сообщения регулятора. РИА Новости, 13.01.2024
2024-01-13T11:07
2024-01-13T11:07
2024-01-13T11:07
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Банк России внес в список организаций с признаками финансовой пирамиды интернет-проект "Слово пацана/Slovopacana", следует из сообщения регулятора. "Наименование, знак обслуживания, коммерческое обозначение и иные средства индивидуализации лица: "Слово пацана/Slovopacana". Признаки, установленные Банком России: Признаки "финансовой пирамиды", - сообщается на сайте ЦБ РФ. Как поясняется в Telegram-канале ЦБ РФ "Финансовая культура", суть этой пирамиды в том, что организаторы предлагают сделать взнос, причем в криптовалюте (эквивалентный примерно сумме от 10 долларов), взамен участник пирамиды получает какие-то токены — тоже наподобие криптовалюты, только их собственной, которая крутится внутри проекта. Эти токены якобы постоянно растут в цене, по убеждениям организаторов до 25% в день с целью еще большего взлета, потом ее якобы можно продать - и получить огромную прибыль. Сайт стилизован кадрами из сериала и, конечно, пацанскими цитатами, сообщает "Финансовая культура". "На самом деле этот псевдоинвестпроект не имеет никакого отношения к сериалу. Это классическая пирамида: людям обещают заработок за счет привлечения новых участников. Как только организаторы наберут побольше взносов, они исчезнут со всеми деньгами. И угадать, когда именно это случится, невозможно. Найти организаторов почти нереально — они не оставляют контактов. Выследить, куда ушли деньги, тоже вряд ли получится — криптокошельки анонимны", - поясняет Telegram-канал по финансовой культуре. "Финансовые пирамиды традиционно используют актуальную новостную повестку, но их суть и схема работы остаются прежними", - прокомментировали РИА Новости в пресс-службе Банка России. "Банк России противодействует компаниям с признаками финансовой пирамиды, информацию о них и созданных ими сайтах мы переедаем в правоохранительные органы для блокировки. Мы призываем граждан критически относиться к предложениям быстрого обогащения, основанного на вложениях в неизвестные активы. Всегда проверяйте компанию, которая предлагает такой заработок, на сайте Банка России – в списке финансовых организаций и в списке компаний с признаками нелегальной деятельности и финансовых пирамид", - сказали в ЦБ РФ.
https://ria.ru/20230918/sud-1896944184.html
https://ria.ru/20230803/piramida-1887981313.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Проект "Слово пацана/Slovopacana" внесли в список финансовых пирамид
ЦБ внес интернет-проект "Слово пацана/Slovopacana" в список финансовых пирамид
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости.
Банк России внес в список организаций с признаками финансовой пирамиды интернет-проект "Слово пацана/Slovopacana", следует из сообщения
регулятора.
"Наименование, знак обслуживания, коммерческое обозначение и иные средства индивидуализации лица: "Слово пацана/Slovopacana". Признаки, установленные Банком России: Признаки "финансовой пирамиды", - сообщается на сайте ЦБ РФ
.
Как поясняется в Telegram-канале ЦБ РФ "Финансовая культура", суть этой пирамиды в том, что организаторы предлагают сделать взнос, причем в криптовалюте (эквивалентный примерно сумме от 10 долларов), взамен участник пирамиды получает какие-то токены — тоже наподобие криптовалюты, только их собственной, которая крутится внутри проекта. Эти токены якобы постоянно растут в цене, по убеждениям организаторов до 25% в день с целью еще большего взлета, потом ее якобы можно продать - и получить огромную прибыль.
Сайт стилизован кадрами из сериала и, конечно, пацанскими цитатами, сообщает "Финансовая культура".
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"На самом деле этот псевдоинвестпроект не имеет никакого отношения к сериалу. Это классическая пирамида: людям обещают заработок за счет привлечения новых участников. Как только организаторы наберут побольше взносов, они исчезнут со всеми деньгами. И угадать, когда именно это случится, невозможно. Найти организаторов почти нереально — они не оставляют контактов. Выследить, куда ушли деньги, тоже вряд ли получится — криптокошельки анонимны", - поясняет Telegram-канал по финансовой культуре.
"Финансовые пирамиды традиционно используют актуальную новостную повестку, но их суть и схема работы остаются прежними", - прокомментировали РИА Новости в пресс-службе Банка России.
"Банк России противодействует компаниям с признаками финансовой пирамиды, информацию о них и созданных ими сайтах мы переедаем в правоохранительные органы для блокировки. Мы призываем граждан критически относиться к предложениям быстрого обогащения, основанного на вложениях в неизвестные активы. Всегда проверяйте компанию, которая предлагает такой заработок, на сайте Банка России – в списке финансовых организаций и в списке компаний с признаками нелегальной деятельности и финансовых пирамид", - сказали в ЦБ РФ.
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