https://ria.ru/20240113/pensioner-1921118167.html

Псковские власти помогут пенсионеру, высланному из Латвии

Псковские власти помогут пенсионеру, высланному из Латвии - РИА Новости, 13.01.2024

Псковские власти помогут пенсионеру, высланному из Латвии

Власти Псковской области помогут 82-летнему российскому военному пенсионеру Борису Каткову, принудительно депортированному из Латвии под видом угрозы... РИА Новости, 13.01.2024

2024-01-13T10:24

2024-01-13T10:24

2024-01-13T13:45

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псковская область

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 янв — РИА Новости. Власти Псковской области помогут 82-летнему российскому военному пенсионеру Борису Каткову, принудительно депортированному из Латвии под видом угрозы национальной безопасности, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в телеграм-канале. "Бориса Григорьевича встретили на самой границе. Обеспечили все необходимое, окружили вниманием и заботой. Сегодня обсудим планы на будущее и окажем всю необходимую помощь и поддержку", — написал глава области.Накануне посольство России в Латвии выразило возмущение принудительной депортацией 82-летнего российского военного пенсионера, председателя правления Латвийско-российской ассоциации сотрудничества Бориса Каткова и призвало международные правозащитные структуры дать оценку действиям латвийских властей.По решению МВД постсоветской республики, пожилого человека, у которого в стране остались жена, дети и внуки, признали угрозой национальной безопасности и "приговорили" к выдворению из Латвии с бессрочным запретом на возвращение. При этом ведомство не привело фактов, свидетельствующих о "виновности" 82-летнего пенсионера. В начале января Управление по делам гражданства и миграции Латвии заявило, что депортация грозит 1167 гражданам России, 789 из которых старше 60 лет. Кабмин Латвии в августе 2022 года принял решение продлевать временные виды на жительство в Латвии гражданам России лишь в исключительных случаях, а постоянный вид на жительство выдавать им только при условии сдачи экзамена по государственному языку на уровень не ниже А2 к сентябрю 2023 года. От экзамена освободили лиц моложе 15 и старше 75 лет.Согласно поправкам к закону об иммиграции, возможность повторной сдачи экзамена по латышскому языку у граждан России сохранялась до 30 ноября, в этом случае действие их ВНЖ продлевалось до конца 2023 года.Ранее сейм Латвии принял законопроект о переходе всего образования на латышский язык в течение трех лет, русский язык можно будет изучать только в качестве "языка меньшинства". В Латвии проживают около 1,8 миллиона человек, из них почти 40% — русскоязычные. При этом в Латвии один государственный язык — латышский. Русский язык имеет статус иностранного.Как отмечала в конце декабря официальный представитель МИД России Мария Захарова, Москва подготовит места для размещения соотечественников и проработает вопросы их трудоустройства. Она назвала планы Латвии абсолютно дискриминационными, при этом подчеркнув, что Россия "своих не бросает".

https://ria.ru/20240111/dom-1920773299.html

https://ria.ru/20240110/putin-1920509703.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, латвия, россия, псковская область