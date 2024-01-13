https://ria.ru/20240113/ostin-1921080047.html

Глава Пентагона Остин продолжает работать из больницы

Глава Пентагона Остин продолжает работать из больницы - РИА Новости, 13.01.2024

Глава Пентагона Остин продолжает работать из больницы

Министр обороны США Ллойд Остин остается в больнице, в пятницу он провел звонки с руководством профильных комитетов конгресса, но дата выписки по-прежнему... РИА Новости, 13.01.2024

2024-01-13T01:21

2024-01-13T01:21

2024-01-13T01:22

сша

йемен

иран

ллойд остин

патрик райдер

джо байден

министерство обороны сша

ансар алла

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/12/1750653734_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_54b3d894fa5c0cb715c64bd889fff4fc.jpg

ВАШИНГТОН, 13 янв - РИА Новости. Министр обороны США Ллойд Остин остается в больнице, в пятницу он провел звонки с руководством профильных комитетов конгресса, но дата выписки по-прежнему неизвестна, заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер. "Министр Остин по-прежнему госпитализирован в Национальном военно-медицинском центре Уолтера Рида и находится в хорошем состоянии", - говорится в сообщении. Райдер уточнил, что Остин продолжает выполнять свои обязанности из больницы, находится на связи с высокопоставленными сотрудниками своего ведомства и следит за ежедневными операциями Пентагона по всему миру. Кроме того, глава ведомства на этой неделе активно участвовал в надзоре и руководстве участия США в недавних ударах по объектам правящего на севере Йемена и поддерживаемого Ираном шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов) и по поручению главы Белого дома Джо Байдена отдал приказ Центральному командованию об их нанесении. Также в пятницу Остин созвонился с председателем комитета палаты представителей США по вооруженным силам Майком Роджерсом и руководящим членом аналогичного комитета сената Роджером Уикером. Вместе с тем, дата его выписки остается неизвестна. Ранее у Остина диагностировали рак простаты. В декабре 2023 года его госпитализировали в национальный военно-медицинский центр Уолтера Рида, где провели простатэктомию - удаление всей или части простаты. После операции глава Пентагона вернулся домой, но 1 января его госпитализировали в то же учреждение из-за осложнений после операции. Первичное обследование выявило у него инфекцию мочевыводящих путей. Остина поместили в отделение интенсивной терапии для тщательного наблюдения. Во время пребывания министра в больнице его состояние постепенно улучшалось, и теперь врачи ожидают его полного выздоровления. Внеплановая госпитализация Остина спровоцировала скандал в американском правительстве. Генеральный инспектор Пентагона Роберт Сторч заявлял, что планирует в январе начать расследование обстоятельств госпитализации американского министра обороны.

https://ria.ru/20240111/ssha-1920634065.html

https://ria.ru/20240111/ostin-1920803911.html

сша

йемен

иран

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, йемен, иран, ллойд остин, патрик райдер, джо байден, министерство обороны сша, ансар алла, в мире