https://ria.ru/20240113/ostin-1921080047.html
Глава Пентагона Остин продолжает работать из больницы
Глава Пентагона Остин продолжает работать из больницы - РИА Новости, 13.01.2024
Глава Пентагона Остин продолжает работать из больницы
Министр обороны США Ллойд Остин остается в больнице, в пятницу он провел звонки с руководством профильных комитетов конгресса, но дата выписки по-прежнему... РИА Новости, 13.01.2024
2024-01-13T01:21
2024-01-13T01:21
2024-01-13T01:22
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ВАШИНГТОН, 13 янв - РИА Новости. Министр обороны США Ллойд Остин остается в больнице, в пятницу он провел звонки с руководством профильных комитетов конгресса, но дата выписки по-прежнему неизвестна, заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер. "Министр Остин по-прежнему госпитализирован в Национальном военно-медицинском центре Уолтера Рида и находится в хорошем состоянии", - говорится в сообщении. Райдер уточнил, что Остин продолжает выполнять свои обязанности из больницы, находится на связи с высокопоставленными сотрудниками своего ведомства и следит за ежедневными операциями Пентагона по всему миру. Кроме того, глава ведомства на этой неделе активно участвовал в надзоре и руководстве участия США в недавних ударах по объектам правящего на севере Йемена и поддерживаемого Ираном шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов) и по поручению главы Белого дома Джо Байдена отдал приказ Центральному командованию об их нанесении. Также в пятницу Остин созвонился с председателем комитета палаты представителей США по вооруженным силам Майком Роджерсом и руководящим членом аналогичного комитета сената Роджером Уикером. Вместе с тем, дата его выписки остается неизвестна. Ранее у Остина диагностировали рак простаты. В декабре 2023 года его госпитализировали в национальный военно-медицинский центр Уолтера Рида, где провели простатэктомию - удаление всей или части простаты. После операции глава Пентагона вернулся домой, но 1 января его госпитализировали в то же учреждение из-за осложнений после операции. Первичное обследование выявило у него инфекцию мочевыводящих путей. Остина поместили в отделение интенсивной терапии для тщательного наблюдения. Во время пребывания министра в больнице его состояние постепенно улучшалось, и теперь врачи ожидают его полного выздоровления. Внеплановая госпитализация Остина спровоцировала скандал в американском правительстве. Генеральный инспектор Пентагона Роберт Сторч заявлял, что планирует в январе начать расследование обстоятельств госпитализации американского министра обороны.
https://ria.ru/20240111/ssha-1920634065.html
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сша, йемен, иран, ллойд остин, патрик райдер, джо байден, министерство обороны сша, ансар алла, в мире
США, Йемен, Иран, Ллойд Остин, Патрик Райдер, Джо Байден, Министерство обороны США, Ансар Алла, В мире
Глава Пентагона Остин продолжает работать из больницы
Пентагон: министр обороны США Остин остается в больнице и работает оттуда
ВАШИНГТОН, 13 янв - РИА Новости. Министр обороны США Ллойд Остин остается в больнице, в пятницу он провел звонки с руководством профильных комитетов конгресса, но дата выписки по-прежнему неизвестна, заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.
«
"Министр Остин по-прежнему госпитализирован в Национальном военно-медицинском центре Уолтера Рида и находится в хорошем состоянии", - говорится в сообщении.
Райдер уточнил, что Остин продолжает выполнять свои обязанности из больницы, находится на связи с высокопоставленными сотрудниками своего ведомства и следит за ежедневными операциями Пентагона по всему миру.
Кроме того, глава ведомства на этой неделе активно участвовал в надзоре и руководстве участия США в недавних ударах по объектам правящего на севере Йемена
и поддерживаемого Ираном
шиитского движения "Ансар Алла
" (хуситов) и по поручению главы Белого дома Джо Байдена
отдал приказ Центральному командованию об их нанесении.
Также в пятницу Остин созвонился с председателем комитета палаты представителей США по вооруженным силам Майком Роджерсом и руководящим членом аналогичного комитета сената Роджером Уикером.
Вместе с тем, дата его выписки остается неизвестна.
Первый демократ в конгрессе призвал к отставке Остина
Ранее у Остина диагностировали рак простаты. В декабре 2023 года его госпитализировали в национальный военно-медицинский центр Уолтера Рида, где провели простатэктомию - удаление всей или части простаты. После операции глава Пентагона вернулся домой, но 1 января его госпитализировали в то же учреждение из-за осложнений после операции. Первичное обследование выявило у него инфекцию мочевыводящих путей. Остина поместили в отделение интенсивной терапии для тщательного наблюдения. Во время пребывания министра в больнице его состояние постепенно улучшалось, и теперь врачи ожидают его полного выздоровления.
Внеплановая госпитализация Остина спровоцировала скандал в американском правительстве. Генеральный инспектор Пентагона Роберт Сторч заявлял, что планирует в январе начать расследование обстоятельств госпитализации американского министра обороны.
Генинспектор Пентагона начнет расследование по госпитализации Остина