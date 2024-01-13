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ВСУ обстреляли Горловку - РИА Новости, 13.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
16:59 13.01.2024
https://ria.ru/20240113/obstrel-1921184060.html
ВСУ обстреляли Горловку
ВСУ обстреляли Горловку - РИА Новости, 13.01.2024
ВСУ обстреляли Горловку
ВСУ в 16.20 выпустили три кассетных снаряда калибра 155 миллиметров по Горловке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации... РИА Новости, 13.01.2024
2024-01-13T16:59
2024-01-13T16:59
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
донецк
вооруженные силы украины
сцкк
стирол
происшествия
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ДОНЕЦК, 13 янв - РИА Новости. ВСУ в 16.20 выпустили три кассетных снаряда калибра 155 миллиметров по Горловке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале. "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 16.20 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщении представительства. Представительство также сообщило, что в 16.30 по Петровскому району Донецка было выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20240113/makeevka-1921177038.html
https://ria.ru/20240113/donetsk-1921171229.html
горловка
донецкая народная республика
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горловка, донецкая народная республика, донецк, вооруженные силы украины, сцкк, стирол, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Донецк, Вооруженные силы Украины, СЦКК, Стирол, Происшествия
ВСУ обстреляли Горловку

ВСУ выпустили по Горловке три кассетных снаряда

© Фото : Приходько РИК/TelegramПоследствия обстрела в Горловке
Последствия обстрела в Горловке - РИА Новости, 1920, 13.01.2024
© Фото : Приходько РИК/Telegram
Последствия обстрела в Горловке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 13 янв - РИА Новости. ВСУ в 16.20 выпустили три кассетных снаряда калибра 155 миллиметров по Горловке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 16.20 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщении представительства.
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Представительство также сообщило, что в 16.30 по Петровскому району Донецка было выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкая Народная РеспубликаДонецкВооруженные силы УкраиныСЦККСтиролПроисшествия
 
 
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