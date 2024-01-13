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"Выбора нет": в Германии сделали неожиданное заявление о ВСУ
"Выбора нет": в Германии сделали неожиданное заявление о ВСУ - РИА Новости, 13.01.2024
"Выбора нет": в Германии сделали неожиданное заявление о ВСУ
У ВСУ не осталось никаких резервов для наступательных действий, поэтому украинская армия вынуждена оставаться в обороне, заявил немецкий военный эксперт... РИА Новости, 13.01.2024
2024-01-13T16:44
2024-01-13T16:44
2024-01-13T16:44
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МОСКВА, 13 янв – РИА Новости. У ВСУ не осталось никаких резервов для наступательных действий, поэтому украинская армия вынуждена оставаться в обороне, заявил немецкий военный эксперт Кристиан Моллинг в эфире ZDF."Конечно, у Украины сейчас нет никаких сил для начала какого-либо наступления. Это в том числе связано с состоянием самой местности, обеспечением боеприпасами и уровнем подготовки войск. <…> У них нет иного выбора, кроме как оставаться в обороне", — отметил он.Моллинг подчеркнул, что ситуация с боеприпасами настолько тяжелая, что ВСУ почти не могут отбивать атаки российской армии. При этом, добавил он, Россия не испытывает аналогичных проблем, поскольку ей удалось наладить военное производство.В декабре прошлого года американская газета Washington Post сообщила, что ВСУ не хватает артиллерийских снарядов, из-за чего некоторые подразделения даже вынуждены отменять запланированные наступления. При этом с российской стороны они такой нехватки не замечают. По данным издания, дефицит боеприпасов усиливает и без того ощутимую тревогу в Киеве, поскольку американская и европейская помощь задерживается, а зима нет.
https://ria.ru/20240113/udary-1921160656.html
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в мире, германия, украина, россия, вооруженные силы украины
В мире, Германия, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины
"Выбора нет": в Германии сделали неожиданное заявление о ВСУ
Военный эксперт Моллинг: ВСУ вынуждены оставаться в обороне