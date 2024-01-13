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ОАЭ обеспокоились атаками хуситов на суда, но не упомянули удары по Йемену - РИА Новости, 13.01.2024
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01:37 13.01.2024
https://ria.ru/20240113/oae-1921080578.html
ОАЭ обеспокоились атаками хуситов на суда, но не упомянули удары по Йемену
ОАЭ обеспокоились атаками хуситов на суда, но не упомянули удары по Йемену - РИА Новости, 13.01.2024
ОАЭ обеспокоились атаками хуситов на суда, но не упомянули удары по Йемену
ОАЭ заявили об обеспокоенности в связи с нападениями правящего на севере Йемена шиитского движения "Ансар Алла" (хуситы) на корабли в Красном море, но не... РИА Новости, 13.01.2024
2024-01-13T01:37
2024-01-13T01:37
йемен
израиль
сша
джо байден
патрик райдер
ансар алла
военная операция сша и британии в йемене
в мире
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ДОХА, 13 янв - РИА Новости. ОАЭ заявили об обеспокоенности в связи с нападениями правящего на севере Йемена шиитского движения "Ансар Алла" (хуситы) на корабли в Красном море, но не упомянули о ударах по Йемену, совершенных США и Великобританией, говорится в заявлении МИД ОАЭ в социальной сети Х. "ОАЭ выражают глубокую обеспокоенность последствиями нападений на морское судоходство в районе Баб-эль-Мандабского пролива и в Красном море, которые представляют собой неприемлемую угрозу мировой торговле, безопасности региона и международным интересам", - отметил эмиратский МИД. "В этом контексте ОАЭ подчеркивают важность сохранения безопасности региона, соблюдения интересов его стран и народов в рамках международного законодательства и норм", - добавили в министерстве. В ночь на пятницу США и Великобритания нанесли удары по объектам правящего на севере Йемена и поддерживаемого Ираном шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов), назвав это ответом на угрозы свободе судоходства в Красном море. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал это террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией. Представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа заявил, что США и Великобритания нанесли 73 удара по Йемену, погибли пять бойцов хуситов, ранения получили еще шесть. Президент США Джо Байден назвал удары по целям в Йемене ответом на угрозу свободе судоходства, пообещав без колебаний действовать и в дальнейшем. Он утверждал, что в результате 27 нападений хуситов пострадали коммерческие суда более 50 стран, а 9 января движение предприняло крупнейшую атаку против американских военных кораблей. Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что США, согласно первоначальным оценкам, добились "хорошего эффекта" в результате ударов по объектам хуситов. Член политбюро хуситов Мухаммед Али аль-Бухайти сообщил РИА Новости, что ракетный арсенал и другие вооружения хуситов не пострадали в результате ударов США и Великобритании. По его словам, объекты гражданской инфраструктуры и дома мирных жителей также не пострадали при авиаударах. Аль-Бухайти сказал, что хуситы будут наносить удары по связанному с США и Великобританией морскому судоходству. По мнению йеменского политического аналитика Ламис Ахмед, США провоцируют конфликт в другой части арабского мира, чтобы оттянуть внимание международной общественности от действий Израиля в секторе Газа. Советник премьер-министра Ирака Хишам ар-Рикаби заявил РИА Новости, что бомбардировки США и Великобритании территории Йемена являются неоправданной агрессией, они повысят интенсивность конфликта в регионе. Хуситы ранее заявляли, что их действия в Красном море направлены только против связанных с Израилем кораблей, чтобы таким образом помочь палестинцам в секторе Газа, и не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион. В Йемене с 2014 года идет вооруженное противостояние между захватившими власть в столице Сане повстанцами из движения "Ансар Алла" (хуситами) и войсками на стороне международно-признанного правительства при поддержке арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией. На фоне этого конфликта на юге страны окрепли сепаратистские движения, которые пользуются поддержкой ОАЭ и выступают за отделение южных провинций Йемена для создания независимого государства.
https://ria.ru/20240113/nebenzya-1921075411.html
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йемен, израиль, сша, джо байден, патрик райдер, ансар алла, военная операция сша и британии в йемене, в мире
Йемен, Израиль, США, Джо Байден, Патрик Райдер, Ансар Алла, Военная операция США и Британии в Йемене, В мире
ОАЭ обеспокоились атаками хуситов на суда, но не упомянули удары по Йемену

ОАЭ обеспокоились атаками хуситов на суда, но не упомянули удары США по Йемену

© РИА Новости / Евгения Новоженина | Перейти в медиабанкФлаг Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ)
Флаг Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ) - РИА Новости, 1920, 13.01.2024
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Флаг Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ). Архивное фото
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ДОХА, 13 янв - РИА Новости. ОАЭ заявили об обеспокоенности в связи с нападениями правящего на севере Йемена шиитского движения "Ансар Алла" (хуситы) на корабли в Красном море, но не упомянули о ударах по Йемену, совершенных США и Великобританией, говорится в заявлении МИД ОАЭ в социальной сети Х.
«
"ОАЭ выражают глубокую обеспокоенность последствиями нападений на морское судоходство в районе Баб-эль-Мандабского пролива и в Красном море, которые представляют собой неприемлемую угрозу мировой торговле, безопасности региона и международным интересам", - отметил эмиратский МИД.
"В этом контексте ОАЭ подчеркивают важность сохранения безопасности региона, соблюдения интересов его стран и народов в рамках международного законодательства и норм", - добавили в министерстве.
В ночь на пятницу США и Великобритания нанесли удары по объектам правящего на севере Йемена и поддерживаемого Ираном шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов), назвав это ответом на угрозы свободе судоходства в Красном море.
Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал это террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией. Представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа заявил, что США и Великобритания нанесли 73 удара по Йемену, погибли пять бойцов хуситов, ранения получили еще шесть.
Президент США Джо Байден назвал удары по целям в Йемене ответом на угрозу свободе судоходства, пообещав без колебаний действовать и в дальнейшем. Он утверждал, что в результате 27 нападений хуситов пострадали коммерческие суда более 50 стран, а 9 января движение предприняло крупнейшую атаку против американских военных кораблей. Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что США, согласно первоначальным оценкам, добились "хорошего эффекта" в результате ударов по объектам хуситов.
Член политбюро хуситов Мухаммед Али аль-Бухайти сообщил РИА Новости, что ракетный арсенал и другие вооружения хуситов не пострадали в результате ударов США и Великобритании. По его словам, объекты гражданской инфраструктуры и дома мирных жителей также не пострадали при авиаударах. Аль-Бухайти сказал, что хуситы будут наносить удары по связанному с США и Великобританией морскому судоходству.
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности ООН - РИА Новости, 1920, 13.01.2024
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По мнению йеменского политического аналитика Ламис Ахмед, США провоцируют конфликт в другой части арабского мира, чтобы оттянуть внимание международной общественности от действий Израиля в секторе Газа.
Советник премьер-министра Ирака Хишам ар-Рикаби заявил РИА Новости, что бомбардировки США и Великобритании территории Йемена являются неоправданной агрессией, они повысят интенсивность конфликта в регионе.
Хуситы ранее заявляли, что их действия в Красном море направлены только против связанных с Израилем кораблей, чтобы таким образом помочь палестинцам в секторе Газа, и не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион.
В Йемене с 2014 года идет вооруженное противостояние между захватившими власть в столице Сане повстанцами из движения "Ансар Алла" (хуситами) и войсками на стороне международно-признанного правительства при поддержке арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией. На фоне этого конфликта на юге страны окрепли сепаратистские движения, которые пользуются поддержкой ОАЭ и выступают за отделение южных провинций Йемена для создания независимого государства.
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ЙеменИзраильСШАДжо БайденПатрик РайдерАнсар АллаВоенная операция США и Британии в ЙеменеВ мире
 
 
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