https://ria.ru/20240113/novobrantsy-1921169377.html

СМИ: в ВСУ пожаловались на здоровье и уровень подготовки новобранцев

СМИ: в ВСУ пожаловались на здоровье и уровень подготовки новобранцев - РИА Новости, 14.01.2024

СМИ: в ВСУ пожаловались на здоровье и уровень подготовки новобранцев

В ВСУ жалуются на состояние здоровья и уровень подготовки новобранцев, сравнивают их с пьяницами, пишет газета New York Times. РИА Новости, 14.01.2024

2024-01-13T15:29

2024-01-13T15:29

2024-01-14T01:29

специальная военная операция на украине

в мире

украина

владимир зеленский

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. В ВСУ жалуются на состояние здоровья и уровень подготовки новобранцев, сравнивают их с пьяницами, пишет газета New York Times. По информации издания, украинские солдаты утомлены длительными боями, потери в свою очередь восполняются лишь частично, зачастую более "возрастными" и плохо подготовленными новобранцами. Один пожелавший остаться неизвестным украинский солдат продемонстрировал видео, снятое на недавних учениях. На записи видно, как инструкторы держат мужчину старше 50 лет, чтобы он смог выстрелить из винтовки. Солдат добавил, что мужчина на видео страдает от алкоголизма. "Трое из десяти солдат, которые приходят, ничем не лучше пьяниц, которые заснули и проснулись в форме", - приводит издание слова украинского солдата, комментирующего состояние прибывающих в его бригаду новобранцев. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.

https://ria.ru/20240113/effektivnost-1921164147.html

https://ria.ru/20240113/mobilizatsiya-1921167041.html

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в мире, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины