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СМИ: в ВСУ пожаловались на здоровье и уровень подготовки новобранцев - РИА Новости, 14.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:29 13.01.2024 (обновлено: 01:29 14.01.2024)
https://ria.ru/20240113/novobrantsy-1921169377.html
СМИ: в ВСУ пожаловались на здоровье и уровень подготовки новобранцев
СМИ: в ВСУ пожаловались на здоровье и уровень подготовки новобранцев - РИА Новости, 14.01.2024
СМИ: в ВСУ пожаловались на здоровье и уровень подготовки новобранцев
В ВСУ жалуются на состояние здоровья и уровень подготовки новобранцев, сравнивают их с пьяницами, пишет газета New York Times. РИА Новости, 14.01.2024
2024-01-13T15:29
2024-01-14T01:29
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир зеленский
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. В ВСУ жалуются на состояние здоровья и уровень подготовки новобранцев, сравнивают их с пьяницами, пишет газета New York Times. По информации издания, украинские солдаты утомлены длительными боями, потери в свою очередь восполняются лишь частично, зачастую более "возрастными" и плохо подготовленными новобранцами. Один пожелавший остаться неизвестным украинский солдат продемонстрировал видео, снятое на недавних учениях. На записи видно, как инструкторы держат мужчину старше 50 лет, чтобы он смог выстрелить из винтовки. Солдат добавил, что мужчина на видео страдает от алкоголизма. "Трое из десяти солдат, которые приходят, ничем не лучше пьяниц, которые заснули и проснулись в форме", - приводит издание слова украинского солдата, комментирующего состояние прибывающих в его бригаду новобранцев. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.
https://ria.ru/20240113/effektivnost-1921164147.html
https://ria.ru/20240113/mobilizatsiya-1921167041.html
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в мире, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины
СМИ: в ВСУ пожаловались на здоровье и уровень подготовки новобранцев

NYT: украинские военные заявили о плохо подготовленных мобилизованных в ВСУ

© AP Photo / LIBKOSУкраинские военнослужащие в окопе на линии фронта недалеко от Донецка
Украинские военнослужащие в окопе на линии фронта недалеко от Донецка - РИА Новости, 1920, 13.01.2024
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военнослужащие в окопе на линии фронта недалеко от Донецка. Архивное фото
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. В ВСУ жалуются на состояние здоровья и уровень подготовки новобранцев, сравнивают их с пьяницами, пишет газета New York Times.
По информации издания, украинские солдаты утомлены длительными боями, потери в свою очередь восполняются лишь частично, зачастую более "возрастными" и плохо подготовленными новобранцами.
Кассетные боеприпасы - РИА Новости, 1920, 13.01.2024
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Вчера, 14:56
Один пожелавший остаться неизвестным украинский солдат продемонстрировал видео, снятое на недавних учениях. На записи видно, как инструкторы держат мужчину старше 50 лет, чтобы он смог выстрелить из винтовки. Солдат добавил, что мужчина на видео страдает от алкоголизма.
«
"Трое из десяти солдат, которые приходят, ничем не лучше пьяниц, которые заснули и проснулись в форме", - приводит издание слова украинского солдата, комментирующего состояние прибывающих в его бригаду новобранцев.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВладимир ЗеленскийВооруженные силы Украины
 
 
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