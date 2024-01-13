Двое граждан Непала хотели на надувной лодке уплыть из Молдавии в Румынию
Двое непальцев пытались на надувной лодке уплыть из Молдавии в Румынию
© Фото : Poliţia de Frontieră a Republicii Moldova/TelegramГраждане Непала, пытавшиеся на надувной лодке переплыть Прут, чтобы попасть из Молдавии в Румынию
Граждане Непала, пытавшиеся на надувной лодке переплыть Прут, чтобы попасть из Молдавии в Румынию
КИШИНЕВ, 13 янв - РИА Новости. Двое граждан Непала пытались на надувной лодке переплыть Прут, чтобы попасть из Молдавии в Румынию, сообщила пресс-служба Пограничной полиции.
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"Сотрудники пограничной полиции Регионального управления Запад задержали двух граждан Непала, которые пытались тайно попасть из Молдавии в Румынию. При себе у них была надувная лодка, воздушный насос и два весла", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Погранполиции.
© Фото : Poliţia de Frontieră a Republicii Moldova/TelegramНадувная лодка, на которой двое граждан Непала пытались попасть из Молдавии в Румынию
Надувная лодка, на которой двое граждан Непала пытались попасть из Молдавии в Румынию
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© Фото : Poliţia de Frontieră a Republicii Moldova/TelegramНадувная лодка, на которой двое граждан Непала пытались попасть из Молдавии в Румынию
Надувная лодка, на которой двое граждан Непала пытались попасть из Молдавии в Румынию
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Надувная лодка, на которой двое граждан Непала пытались попасть из Молдавии в Румынию
1 из 2
Надувная лодка, на которой двое граждан Непала пытались попасть из Молдавии в Румынию
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Молодые люди были задержаны ночью на берегу Прута, их обнаружил патруль сотрудников Погранполиции. Проверка документов выявила, что покинуть Молдавию пытались два гражданина Непала в возрасте 22 и 25 лет.
В настоящее время проводится тщательное расследование, чтобы определить подходящую меру наказания для иностранцев.