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Двое граждан Непала хотели на надувной лодке уплыть из Молдавии в Румынию - РИА Новости, 13.01.2024
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20:53 13.01.2024
https://ria.ru/20240113/nepal-1921210569.html
Двое граждан Непала хотели на надувной лодке уплыть из Молдавии в Румынию
Двое граждан Непала хотели на надувной лодке уплыть из Молдавии в Румынию - РИА Новости, 13.01.2024
Двое граждан Непала хотели на надувной лодке уплыть из Молдавии в Румынию
Двое граждан Непала пытались на надувной лодке переплыть Прут, чтобы попасть из Молдавии в Румынию, сообщила пресс-служба Пограничной полиции. РИА Новости, 13.01.2024
2024-01-13T20:53
2024-01-13T20:53
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КИШИНЕВ, 13 янв - РИА Новости. Двое граждан Непала пытались на надувной лодке переплыть Прут, чтобы попасть из Молдавии в Румынию, сообщила пресс-служба Пограничной полиции. "Сотрудники пограничной полиции Регионального управления Запад задержали двух граждан Непала, которые пытались тайно попасть из Молдавии в Румынию. При себе у них была надувная лодка, воздушный насос и два весла", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Погранполиции. Молодые люди были задержаны ночью на берегу Прута, их обнаружил патруль сотрудников Погранполиции. Проверка документов выявила, что покинуть Молдавию пытались два гражданина Непала в возрасте 22 и 25 лет. В настоящее время проводится тщательное расследование, чтобы определить подходящую меру наказания для иностранцев.
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в мире, непал, молдавия, румыния
В мире, Непал, Молдавия, Румыния
Двое граждан Непала хотели на надувной лодке уплыть из Молдавии в Румынию

Двое непальцев пытались на надувной лодке уплыть из Молдавии в Румынию

© Фото : Poliţia de Frontieră a Republicii Moldova/TelegramГраждане Непала, пытавшиеся на надувной лодке переплыть Прут, чтобы попасть из Молдавии в Румынию
Граждане Непала, пытавшиеся на надувной лодке переплыть Прут, чтобы попасть из Молдавии в Румынию - РИА Новости, 1920, 13.01.2024
© Фото : Poliţia de Frontieră a Republicii Moldova/Telegram
Граждане Непала, пытавшиеся на надувной лодке переплыть Прут, чтобы попасть из Молдавии в Румынию
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 13 янв - РИА Новости. Двое граждан Непала пытались на надувной лодке переплыть Прут, чтобы попасть из Молдавии в Румынию, сообщила пресс-служба Пограничной полиции.
«
"Сотрудники пограничной полиции Регионального управления Запад задержали двух граждан Непала, которые пытались тайно попасть из Молдавии в Румынию. При себе у них была надувная лодка, воздушный насос и два весла", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Погранполиции.
© Фото : Poliţia de Frontieră a Republicii Moldova/TelegramНадувная лодка, на которой двое граждан Непала пытались попасть из Молдавии в Румынию
Надувная лодка, на которой двое граждан Непала пытались попасть из Молдавии в Румынию
Надувная лодка, на которой двое граждан Непала пытались попасть из Молдавии в Румынию
© Фото : Poliţia de Frontieră a Republicii Moldova/Telegram
1 из 2
© Фото : Poliţia de Frontieră a Republicii Moldova/TelegramНадувная лодка, на которой двое граждан Непала пытались попасть из Молдавии в Румынию
Надувная лодка, на которой двое граждан Непала пытались попасть из Молдавии в Румынию
Надувная лодка, на которой двое граждан Непала пытались попасть из Молдавии в Румынию
© Фото : Poliţia de Frontieră a Republicii Moldova/Telegram
2 из 2
Надувная лодка, на которой двое граждан Непала пытались попасть из Молдавии в Румынию
© Фото : Poliţia de Frontieră a Republicii Moldova/Telegram
1 из 2
Надувная лодка, на которой двое граждан Непала пытались попасть из Молдавии в Румынию
© Фото : Poliţia de Frontieră a Republicii Moldova/Telegram
2 из 2
Молодые люди были задержаны ночью на берегу Прута, их обнаружил патруль сотрудников Погранполиции. Проверка документов выявила, что покинуть Молдавию пытались два гражданина Непала в возрасте 22 и 25 лет.
В настоящее время проводится тщательное расследование, чтобы определить подходящую меру наказания для иностранцев.
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