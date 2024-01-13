https://ria.ru/20240113/nepal-1921210569.html

Двое граждан Непала хотели на надувной лодке уплыть из Молдавии в Румынию

Двое граждан Непала хотели на надувной лодке уплыть из Молдавии в Румынию - РИА Новости, 13.01.2024

Двое граждан Непала хотели на надувной лодке уплыть из Молдавии в Румынию

Двое граждан Непала пытались на надувной лодке переплыть Прут, чтобы попасть из Молдавии в Румынию, сообщила пресс-служба Пограничной полиции. РИА Новости, 13.01.2024

2024-01-13T20:53

2024-01-13T20:53

2024-01-13T20:53

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КИШИНЕВ, 13 янв - РИА Новости. Двое граждан Непала пытались на надувной лодке переплыть Прут, чтобы попасть из Молдавии в Румынию, сообщила пресс-служба Пограничной полиции. "Сотрудники пограничной полиции Регионального управления Запад задержали двух граждан Непала, которые пытались тайно попасть из Молдавии в Румынию. При себе у них была надувная лодка, воздушный насос и два весла", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Погранполиции. Молодые люди были задержаны ночью на берегу Прута, их обнаружил патруль сотрудников Погранполиции. Проверка документов выявила, что покинуть Молдавию пытались два гражданина Непала в возрасте 22 и 25 лет. В настоящее время проводится тщательное расследование, чтобы определить подходящую меру наказания для иностранцев.

https://ria.ru/20230817/plen-1890527613.html

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