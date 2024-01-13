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Небензя предостерег Запад от эскалации на Ближнем Востоке

Небензя предостерег Запад от эскалации на Ближнем Востоке - РИА Новости, 13.01.2024

Небензя предостерег Запад от эскалации на Ближнем Востоке

Постпред РФ при ООН Василий Небензя предостерег Запад от эскалации на Ближнем Востоке - если она продолжится, то весь регион может столкнуться с катастрофой. РИА Новости, 13.01.2024

2024-01-13T03:29

2024-01-13T03:29

2024-01-13T03:29

в мире

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василий небензя

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военная операция сша и британии в йемене

россия

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ООН, 13 янв - РИА Новости. Постпред РФ при ООН Василий Небензя предостерег Запад от эскалации на Ближнем Востоке - если она продолжится, то весь регион может столкнуться с катастрофой. "На Ближнем Востоке складывается критическая ситуация. Дело уже даже не в том, что своими действиями западники разрушают результаты многолетних усилий ооновского и регионального посредничества по внутрийеменскому урегулированию", - сказал Небензя на заседании СБ ООН. "Проблема гораздо шире - такие опрометчивые и недальновидные шаги дестабилизируют ситуацию с безопасностью и подрывают наметившуюся нормализацию общерегиональной обстановки. Если эскалация продолжится, то весь регион Ближнего Востока может столкнуться с катастрофой, по сравнению с которой все происходящее до этого покажется "цветочками". Потерянные жизни и разрушенные судьбы людей будет не сосчитать", - подчеркнул постпред. Как заявил Небензя, вся полнота ответственности за это ляжет на США и их пособников, которые ради своих корыстных геополитических интересов не просто упорно мешают международному сообществу потребовать прекращения огня в Секторе Газа, но и сами в очередной раз стали агрессором.

https://ria.ru/20240113/ssha-1921086499.html

ближний восток

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в мире, ближний восток, василий небензя, оон, военная операция сша и британии в йемене, россия, сша