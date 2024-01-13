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Небензя предостерег Запад от эскалации на Ближнем Востоке - РИА Новости, 13.01.2024
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03:29 13.01.2024
https://ria.ru/20240113/nebenzya-1921090942.html
Небензя предостерег Запад от эскалации на Ближнем Востоке
Небензя предостерег Запад от эскалации на Ближнем Востоке - РИА Новости, 13.01.2024
Небензя предостерег Запад от эскалации на Ближнем Востоке
Постпред РФ при ООН Василий Небензя предостерег Запад от эскалации на Ближнем Востоке - если она продолжится, то весь регион может столкнуться с катастрофой. РИА Новости, 13.01.2024
2024-01-13T03:29
2024-01-13T03:29
в мире
ближний восток
василий небензя
оон
военная операция сша и британии в йемене
россия
сша
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ООН, 13 янв - РИА Новости. Постпред РФ при ООН Василий Небензя предостерег Запад от эскалации на Ближнем Востоке - если она продолжится, то весь регион может столкнуться с катастрофой. "На Ближнем Востоке складывается критическая ситуация. Дело уже даже не в том, что своими действиями западники разрушают результаты многолетних усилий ооновского и регионального посредничества по внутрийеменскому урегулированию", - сказал Небензя на заседании СБ ООН. "Проблема гораздо шире - такие опрометчивые и недальновидные шаги дестабилизируют ситуацию с безопасностью и подрывают наметившуюся нормализацию общерегиональной обстановки. Если эскалация продолжится, то весь регион Ближнего Востока может столкнуться с катастрофой, по сравнению с которой все происходящее до этого покажется "цветочками". Потерянные жизни и разрушенные судьбы людей будет не сосчитать", - подчеркнул постпред. Как заявил Небензя, вся полнота ответственности за это ляжет на США и их пособников, которые ради своих корыстных геополитических интересов не просто упорно мешают международному сообществу потребовать прекращения огня в Секторе Газа, но и сами в очередной раз стали агрессором.
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в мире, ближний восток, василий небензя, оон, военная операция сша и британии в йемене, россия, сша
В мире, Ближний Восток, Василий Небензя, ООН, Военная операция США и Британии в Йемене, Россия, США
Небензя предостерег Запад от эскалации на Ближнем Востоке

Небензя: продолжение эскалации на Ближнем Востоке принесет в регион катастрофу

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкВасилий Небензя
Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 13.01.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Василий Небензя. Архивное фото
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ООН, 13 янв - РИА Новости. Постпред РФ при ООН Василий Небензя предостерег Запад от эскалации на Ближнем Востоке - если она продолжится, то весь регион может столкнуться с катастрофой.
«
"На Ближнем Востоке складывается критическая ситуация. Дело уже даже не в том, что своими действиями западники разрушают результаты многолетних усилий ооновского и регионального посредничества по внутрийеменскому урегулированию", - сказал Небензя на заседании СБ ООН.
"Проблема гораздо шире - такие опрометчивые и недальновидные шаги дестабилизируют ситуацию с безопасностью и подрывают наметившуюся нормализацию общерегиональной обстановки. Если эскалация продолжится, то весь регион Ближнего Востока может столкнуться с катастрофой, по сравнению с которой все происходящее до этого покажется "цветочками". Потерянные жизни и разрушенные судьбы людей будет не сосчитать", - подчеркнул постпред.
Как заявил Небензя, вся полнота ответственности за это ляжет на США и их пособников, которые ради своих корыстных геополитических интересов не просто упорно мешают международному сообществу потребовать прекращения огня в Секторе Газа, но и сами в очередной раз стали агрессором.
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Постпред США в ООН назвала целью Вашингтона деэскалацию на Ближнем Востоке
Вчера, 02:40
 
В миреБлижний ВостокВасилий НебензяООНВоенная операция США и Британии в ЙеменеРоссияСША
 
 
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