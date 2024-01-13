https://ria.ru/20240113/nebenzya-1921082337.html
Небензя призвал мир осудить нападение западной коалиции на Йемен
Небензя призвал мир осудить нападение западной коалиции на Йемен - РИА Новости, 13.01.2024
Небензя призвал мир осудить нападение западной коалиции на Йемен
РФ призывает международное сообщество решительно осудить нападение без мандата ООН США и их союзников на Йемен, заявил на заседании Совбеза постпред РФ при... РИА Новости, 13.01.2024
2024-01-13T01:53
2024-01-13T01:53
2024-01-13T01:54
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военная операция сша и британии в йемене
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ООН, 13 янв – РИА Новости. РФ призывает международное сообщество решительно осудить нападение без мандата ООН США и их союзников на Йемен, заявил на заседании Совбеза постпред РФ при организации Василий Небензя. "Призываем международное сообщество выступить с решительным осуждением предпринятого группой стран во главе с США без мандата ООН нападения на Йемен", - сказал Небензя. "Разделяем высказанные нашими региональными партнерами озабоченности в этой связи и призываем к активизации международных усилий в целях недопущения дальнейшей эскалации насилия на Ближнем Востоке", - подчеркнул он.
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Небензя призвал мир осудить нападение западной коалиции на Йемен
Небензя призвал мир осудить нападение без мандата ООН США и Британии на Йемен