https://ria.ru/20240113/nebenzya-1921082337.html

Небензя призвал мир осудить нападение западной коалиции на Йемен

Небензя призвал мир осудить нападение западной коалиции на Йемен - РИА Новости, 13.01.2024

Небензя призвал мир осудить нападение западной коалиции на Йемен

РФ призывает международное сообщество решительно осудить нападение без мандата ООН США и их союзников на Йемен, заявил на заседании Совбеза постпред РФ при... РИА Новости, 13.01.2024

2024-01-13T01:53

2024-01-13T01:53

2024-01-13T01:54

йемен

россия

сша

василий небензя

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военная операция сша и британии в йемене

в мире

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ООН, 13 янв – РИА Новости. РФ призывает международное сообщество решительно осудить нападение без мандата ООН США и их союзников на Йемен, заявил на заседании Совбеза постпред РФ при организации Василий Небензя. "Призываем международное сообщество выступить с решительным осуждением предпринятого группой стран во главе с США без мандата ООН нападения на Йемен", - сказал Небензя. "Разделяем высказанные нашими региональными партнерами озабоченности в этой связи и призываем к активизации международных усилий в целях недопущения дальнейшей эскалации насилия на Ближнем Востоке", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20240113/nebenzya-1921081530.html

йемен

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йемен, россия, сша, василий небензя, оон, военная операция сша и британии в йемене, в мире