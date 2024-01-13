https://ria.ru/20240113/nebenzya-1921081893.html

США будут произвольно определять "угрозы" для атак на Йемен, заявил Небензя

США будут произвольно определять "угрозы" для атак на Йемен, заявил Небензя - РИА Новости, 13.01.2024

США будут произвольно определять "угрозы" для атак на Йемен, заявил Небензя

США будут произвольно, не считаясь с международным правом, определять "угрозы", при которых возобновят удары по Йемену, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ... РИА Новости, 13.01.2024

2024-01-13T01:49

2024-01-13T01:49

2024-01-13T01:49

сша

йемен

россия

василий небензя

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в мире

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ООН, 13 янв - РИА Новости. США будут произвольно, не считаясь с международным правом, определять "угрозы", при которых возобновят удары по Йемену, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя. "Вашингтон явно не собирается останавливаться на достигнутом – в Белом доме заявили, что "оставляют за собой право" возобновить военные действия в случае, если усмотрят новые "угрозы". Не нужно быть прозорливым, чтобы понять - и эти "угрозы", и меры по реагированию на них США будут определять произвольно, без малейшей оглядки на международное право", - сказал Небензя.

https://ria.ru/20240113/oae-1921080578.html

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сша, йемен, россия, василий небензя, оон, военная операция сша и британии в йемене, в мире