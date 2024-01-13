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США будут произвольно определять "угрозы" для атак на Йемен, заявил Небензя
США будут произвольно определять "угрозы" для атак на Йемен, заявил Небензя - РИА Новости, 13.01.2024
США будут произвольно определять "угрозы" для атак на Йемен, заявил Небензя
США будут произвольно, не считаясь с международным правом, определять "угрозы", при которых возобновят удары по Йемену, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ... РИА Новости, 13.01.2024
2024-01-13T01:49
2024-01-13T01:49
2024-01-13T01:49
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военная операция сша и британии в йемене
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ООН, 13 янв - РИА Новости. США будут произвольно, не считаясь с международным правом, определять "угрозы", при которых возобновят удары по Йемену, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя. "Вашингтон явно не собирается останавливаться на достигнутом – в Белом доме заявили, что "оставляют за собой право" возобновить военные действия в случае, если усмотрят новые "угрозы". Не нужно быть прозорливым, чтобы понять - и эти "угрозы", и меры по реагированию на них США будут определять произвольно, без малейшей оглядки на международное право", - сказал Небензя.
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сша, йемен, россия, василий небензя, оон, военная операция сша и британии в йемене, в мире
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США будут произвольно определять "угрозы" для атак на Йемен, заявил Небензя
Небензя: США будут произвольно определять угрозы для новых ударов по Йемену