https://ria.ru/20240113/nebenzya-1921075770.html

Небензя призвал СБ ООН вернуться к вопросу о прекращении огня в Газе

Небензя призвал СБ ООН вернуться к вопросу о прекращении огня в Газе - РИА Новости, 13.01.2024

Небензя призвал СБ ООН вернуться к вопросу о прекращении огня в Газе

СБ ООН должен как можно скорее вернуться к рассмотрению вопроса о требовании прекратить огонь в секторе Газа, заявил на заседании Совбеза постпред РФ при... РИА Новости, 13.01.2024

2024-01-13T00:21

2024-01-13T00:21

2024-01-13T00:21

россия

ближний восток

в мире

василий небензя

оон

совет безопасности оон

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ООН, 13 янв – РИА Новости. СБ ООН должен как можно скорее вернуться к рассмотрению вопроса о требовании прекратить огонь в секторе Газа, заявил на заседании Совбеза постпред РФ при организации Василий Небензя. "Без немедленного прекращения огня в Газе Ближний Восток рискует погрузиться в пучину полномасштабной войны с самыми серьезными глобальными последствиями. Совет Безопасности ООН обязан в самое ближайшее время вернуться к рассмотрению данного вопроса", - сказал Небензя.

https://ria.ru/20240112/opros-1920962563.html

россия

ближний восток

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россия, ближний восток, в мире, василий небензя, оон, совет безопасности оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году