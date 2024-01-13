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Небензя призвал СБ ООН вернуться к вопросу о прекращении огня в Газе - РИА Новости, 13.01.2024
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00:21 13.01.2024
https://ria.ru/20240113/nebenzya-1921075770.html
Небензя призвал СБ ООН вернуться к вопросу о прекращении огня в Газе
Небензя призвал СБ ООН вернуться к вопросу о прекращении огня в Газе - РИА Новости, 13.01.2024
Небензя призвал СБ ООН вернуться к вопросу о прекращении огня в Газе
СБ ООН должен как можно скорее вернуться к рассмотрению вопроса о требовании прекратить огонь в секторе Газа, заявил на заседании Совбеза постпред РФ при... РИА Новости, 13.01.2024
2024-01-13T00:21
2024-01-13T00:21
россия
ближний восток
в мире
василий небензя
оон
совет безопасности оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ООН, 13 янв – РИА Новости. СБ ООН должен как можно скорее вернуться к рассмотрению вопроса о требовании прекратить огонь в секторе Газа, заявил на заседании Совбеза постпред РФ при организации Василий Небензя. "Без немедленного прекращения огня в Газе Ближний Восток рискует погрузиться в пучину полномасштабной войны с самыми серьезными глобальными последствиями. Совет Безопасности ООН обязан в самое ближайшее время вернуться к рассмотрению данного вопроса", - сказал Небензя.
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россия, ближний восток, в мире, василий небензя, оон, совет безопасности оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Россия, Ближний Восток, В мире, Василий Небензя, ООН, Совет Безопасности ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Небензя призвал СБ ООН вернуться к вопросу о прекращении огня в Газе

Небензя: СБ ООН должен вернуться к вопросу с требованием прекращения огня в Газе

© Фото : Israel Defense ForcesИзраильские военные в секторе Газа
Израильские военные в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 13.01.2024
© Фото : Israel Defense Forces
Израильские военные в секторе Газа. Архивное фото
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ООН, 13 янв – РИА Новости. СБ ООН должен как можно скорее вернуться к рассмотрению вопроса о требовании прекратить огонь в секторе Газа, заявил на заседании Совбеза постпред РФ при организации Василий Небензя.
"Без немедленного прекращения огня в Газе Ближний Восток рискует погрузиться в пучину полномасштабной войны с самыми серьезными глобальными последствиями. Совет Безопасности ООН обязан в самое ближайшее время вернуться к рассмотрению данного вопроса", - сказал Небензя.
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РоссияБлижний ВостокВ миреВасилий НебензяООНСовет Безопасности ООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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