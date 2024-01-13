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В Ингушетии ищут мужчину, ранившего местного жителя из пистолета - РИА Новости, 13.01.2024
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16:12 13.01.2024
https://ria.ru/20240113/napadenie-1921175717.html
В Ингушетии ищут мужчину, ранившего местного жителя из пистолета
В Ингушетии ищут мужчину, ранившего местного жителя из пистолета - РИА Новости, 13.01.2024
В Ингушетии ищут мужчину, ранившего местного жителя из пистолета
Сотрудники полиции в Ингушетии разыскивают мужчину, который совершил вооруженное нападение на местного жителя, несколько раз выстрелив в него из пистолета,... РИА Новости, 13.01.2024
2024-01-13T16:12
2024-01-13T16:12
происшествия
россия
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НАЛЬЧИК, 13 янв – РИА Новости. Сотрудники полиции в Ингушетии разыскивают мужчину, который совершил вооруженное нападение на местного жителя, несколько раз выстрелив в него из пистолета, сообщило региональное МВД. "Одиннадцатого января в городе Сунже неизвестный произвел выстрелы, предположительно из пистолета Макарова, в местного жителя, после чего сел в автомашину "Лада Приора" серебристого цвета без номерных знаков и скрылся с места происшествия", - говорится в сообщении. Уточняется, что подвергшийся нападению мужчина с огнестрельными ранениями обоих бедер госпитализирован в Сунженскую больницу. Возбуждено уголовное дело по статьям "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью" и "незаконный оборот оружия" УК РФ, санкции которых предусматривают до десяти лет лишения свободы. "Сотрудники отдела уголовного розыска МО МВД России "Сунженский" установили личность причастного к совершению данного преступления гражданина. Полиция проводит оперативно-розыскные мероприятия по его задержанию", - отмечает министерство.
https://ria.ru/20240113/nozh-1921166719.html
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происшествия, россия
Происшествия, Россия
В Ингушетии ищут мужчину, ранившего местного жителя из пистолета

В Ингушетии ищут неизвестного, напавшего на мужчину и ранившего его из пистолета

© РИА Новости / Саид Царнаев | Перейти в медиабанкСотрудники правоохранительных органов в Республике Ингушетия
Сотрудники правоохранительных органов в Республике Ингушетия - РИА Новости, 1920, 13.01.2024
© РИА Новости / Саид Царнаев
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Сотрудники правоохранительных органов в Республике Ингушетия . Архивное фото
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НАЛЬЧИК, 13 янв – РИА Новости. Сотрудники полиции в Ингушетии разыскивают мужчину, который совершил вооруженное нападение на местного жителя, несколько раз выстрелив в него из пистолета, сообщило региональное МВД.
«
"Одиннадцатого января в городе Сунже неизвестный произвел выстрелы, предположительно из пистолета Макарова, в местного жителя, после чего сел в автомашину "Лада Приора" серебристого цвета без номерных знаков и скрылся с места происшествия", - говорится в сообщении.
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Вчера, 15:11
Уточняется, что подвергшийся нападению мужчина с огнестрельными ранениями обоих бедер госпитализирован в Сунженскую больницу.
Возбуждено уголовное дело по статьям "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью" и "незаконный оборот оружия" УК РФ, санкции которых предусматривают до десяти лет лишения свободы.
«
"Сотрудники отдела уголовного розыска МО МВД России "Сунженский" установили личность причастного к совершению данного преступления гражданина. Полиция проводит оперативно-розыскные мероприятия по его задержанию", - отмечает министерство.
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