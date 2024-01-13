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Новую программу "Инженерия наноматериалов" открыли в МТШ - РИА Новости, 13.01.2024
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
09:13 13.01.2024
https://ria.ru/20240113/mtsh-1921054249.html
Новую программу "Инженерия наноматериалов" открыли в МТШ
Новую программу "Инженерия наноматериалов" открыли в МТШ - РИА Новости, 13.01.2024
Новую программу "Инженерия наноматериалов" открыли в МТШ
Новая образовательная программа "Инженерия наноматериалов" появилась в рамках направления "Микроэлектроника и фотоника" проекта "Московская техническая школа"... РИА Новости, 13.01.2024
2024-01-13T09:13
2024-01-13T09:13
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
владислав овчинский
технологии
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МОСКВА, 13 янв – РИА Новости. Новая образовательная программа "Инженерия наноматериалов" появилась в рамках направления "Микроэлектроника и фотоника" проекта "Московская техническая школа" (МТШ), она была разработана совместно с Национальным исследовательским университетом "МИЭТ", заявил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский."Использование наноматериалов перспективно как в микроэлектронике, так и в других отраслях науки и техники. Они обладают уникальными свойствами, что дает возможности для создания компактных, быстрых и энергоэффективных электронных устройств, а также способствует разработке перспективных решений", – сказал Овчинский, его слова приводит пресс-служба ДИПП.Он добавил, что с помощью появления этой программы инженеры смогут сформировать необходимый набор профкомпетенций для выполнения нового вида деятельности в области материаловедения, технологии наноматериалов, а также приборных структур на их основе.Отмечается, что благодаря данной программе ее слушатели смогут разрабатывать технологии получения наноматериалов и наноструктур, проводить модификацию их свойств, а также определять механические, физические и химические свойства наноматериалов и наносистем, оценивать их структуру и фазовый состав. Кроме того, в рамках программы можно будет освоить основные способы автоматизации технологических операций и измерительных процессов, научиться выбирать прикладное программное обеспечение для выполнения поставленных задач.После окончания процесса обучения слушателям будет выдан диплом о переподготовке с присвоением квалификации "инженер-технолог". Сама очно-дистанционная программа занимает 250 академических часов.В свою очередь, проректор по научной работе "МИЭТ", директор Института перспективных материалов и технологий Сергей Гаврилов заявил, что на сегодняшний день на отечественных предприятиях микроэлектроники отмечается нехватка квалифицированных сотрудников. Данная программа обучит технологов микроэлектронного производства."Московская техническая школа" – это проект столичного правительства. Он был создан еще в 2021 году. За этот период в рамках проекта было подготовлено более 2,1 тыс. инженеров. Для сотрудников предприятий предусмотрено свыше 140 программ повышения квалификации. Открыто 8 общих направлений.Ранее Овчинский сообщал, что городские специалисты на базе "Московской технической школы" могут пройти обучение по открытому направлению "Технологии пищевой промышленности", работают 7 программ повышения квалификации.
https://ria.ru/20231213/spetsnapravlenie-1915461400.html
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москва, владислав овчинский, технологии
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Москва, Владислав Овчинский, Технологии

Новую программу "Инженерия наноматериалов" открыли в МТШ

© Фото : пресс-служба ДИППРуководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Владислав Овчинский
Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Владислав Овчинский - РИА Новости, 1920, 13.01.2024
© Фото : пресс-служба ДИПП
Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Владислав Овчинский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 янв – РИА Новости. Новая образовательная программа "Инженерия наноматериалов" появилась в рамках направления "Микроэлектроника и фотоника" проекта "Московская техническая школа" (МТШ), она была разработана совместно с Национальным исследовательским университетом "МИЭТ", заявил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский.
«
"Использование наноматериалов перспективно как в микроэлектронике, так и в других отраслях науки и техники. Они обладают уникальными свойствами, что дает возможности для создания компактных, быстрых и энергоэффективных электронных устройств, а также способствует разработке перспективных решений", – сказал Овчинский, его слова приводит пресс-служба ДИПП.
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Он добавил, что с помощью появления этой программы инженеры смогут сформировать необходимый набор профкомпетенций для выполнения нового вида деятельности в области материаловедения, технологии наноматериалов, а также приборных структур на их основе.
Отмечается, что благодаря данной программе ее слушатели смогут разрабатывать технологии получения наноматериалов и наноструктур, проводить модификацию их свойств, а также определять механические, физические и химические свойства наноматериалов и наносистем, оценивать их структуру и фазовый состав. Кроме того, в рамках программы можно будет освоить основные способы автоматизации технологических операций и измерительных процессов, научиться выбирать прикладное программное обеспечение для выполнения поставленных задач.
После окончания процесса обучения слушателям будет выдан диплом о переподготовке с присвоением квалификации "инженер-технолог". Сама очно-дистанционная программа занимает 250 академических часов.
В свою очередь, проректор по научной работе "МИЭТ", директор Института перспективных материалов и технологий Сергей Гаврилов заявил, что на сегодняшний день на отечественных предприятиях микроэлектроники отмечается нехватка квалифицированных сотрудников. Данная программа обучит технологов микроэлектронного производства.
«
"Московская техническая школа" – это проект столичного правительства. Он был создан еще в 2021 году. За этот период в рамках проекта было подготовлено более 2,1 тыс. инженеров. Для сотрудников предприятий предусмотрено свыше 140 программ повышения квалификации. Открыто 8 общих направлений.
Курсы повышения квалификации в Московской технической школе
"Московская техническая школа" открыла новые курсы повышения квалификации
2 ноября 2023, 09:11
Ранее Овчинский сообщал, что городские специалисты на базе "Московской технической школы" могут пройти обучение по открытому направлению "Технологии пищевой промышленности", работают 7 программ повышения квалификации.
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыМоскваВладислав ОвчинскийТехнологии
 
 
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