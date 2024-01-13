https://ria.ru/20240113/mtsh-1921054249.html

Новую программу "Инженерия наноматериалов" открыли в МТШ

Новую программу "Инженерия наноматериалов" открыли в МТШ - РИА Новости, 13.01.2024

Новую программу "Инженерия наноматериалов" открыли в МТШ

Новая образовательная программа "Инженерия наноматериалов" появилась в рамках направления "Микроэлектроника и фотоника" проекта "Московская техническая школа"... РИА Новости, 13.01.2024

2024-01-13T09:13

2024-01-13T09:13

2024-01-13T09:13

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

владислав овчинский

технологии

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МОСКВА, 13 янв – РИА Новости. Новая образовательная программа "Инженерия наноматериалов" появилась в рамках направления "Микроэлектроника и фотоника" проекта "Московская техническая школа" (МТШ), она была разработана совместно с Национальным исследовательским университетом "МИЭТ", заявил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский."Использование наноматериалов перспективно как в микроэлектронике, так и в других отраслях науки и техники. Они обладают уникальными свойствами, что дает возможности для создания компактных, быстрых и энергоэффективных электронных устройств, а также способствует разработке перспективных решений", – сказал Овчинский, его слова приводит пресс-служба ДИПП.Он добавил, что с помощью появления этой программы инженеры смогут сформировать необходимый набор профкомпетенций для выполнения нового вида деятельности в области материаловедения, технологии наноматериалов, а также приборных структур на их основе.Отмечается, что благодаря данной программе ее слушатели смогут разрабатывать технологии получения наноматериалов и наноструктур, проводить модификацию их свойств, а также определять механические, физические и химические свойства наноматериалов и наносистем, оценивать их структуру и фазовый состав. Кроме того, в рамках программы можно будет освоить основные способы автоматизации технологических операций и измерительных процессов, научиться выбирать прикладное программное обеспечение для выполнения поставленных задач.После окончания процесса обучения слушателям будет выдан диплом о переподготовке с присвоением квалификации "инженер-технолог". Сама очно-дистанционная программа занимает 250 академических часов.В свою очередь, проректор по научной работе "МИЭТ", директор Института перспективных материалов и технологий Сергей Гаврилов заявил, что на сегодняшний день на отечественных предприятиях микроэлектроники отмечается нехватка квалифицированных сотрудников. Данная программа обучит технологов микроэлектронного производства."Московская техническая школа" – это проект столичного правительства. Он был создан еще в 2021 году. За этот период в рамках проекта было подготовлено более 2,1 тыс. инженеров. Для сотрудников предприятий предусмотрено свыше 140 программ повышения квалификации. Открыто 8 общих направлений.Ранее Овчинский сообщал, что городские специалисты на базе "Московской технической школы" могут пройти обучение по открытому направлению "Технологии пищевой промышленности", работают 7 программ повышения квалификации.

https://ria.ru/20231213/spetsnapravlenie-1915461400.html

https://ria.ru/20231102/kursy-1906821047.html

москва

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

москва, владислав овчинский, технологии