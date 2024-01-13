https://ria.ru/20240113/mtsh-1921054249.html
Новую программу "Инженерия наноматериалов" открыли в МТШ
Новую программу "Инженерия наноматериалов" открыли в МТШ - РИА Новости, 13.01.2024
Новую программу "Инженерия наноматериалов" открыли в МТШ
Новая образовательная программа "Инженерия наноматериалов" появилась в рамках направления "Микроэлектроника и фотоника" проекта "Московская техническая школа"... РИА Новости, 13.01.2024
2024-01-13T09:13
2024-01-13T09:13
2024-01-13T09:13
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
владислав овчинский
технологии
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МОСКВА, 13 янв – РИА Новости. Новая образовательная программа "Инженерия наноматериалов" появилась в рамках направления "Микроэлектроника и фотоника" проекта "Московская техническая школа" (МТШ), она была разработана совместно с Национальным исследовательским университетом "МИЭТ", заявил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский."Использование наноматериалов перспективно как в микроэлектронике, так и в других отраслях науки и техники. Они обладают уникальными свойствами, что дает возможности для создания компактных, быстрых и энергоэффективных электронных устройств, а также способствует разработке перспективных решений", – сказал Овчинский, его слова приводит пресс-служба ДИПП.Он добавил, что с помощью появления этой программы инженеры смогут сформировать необходимый набор профкомпетенций для выполнения нового вида деятельности в области материаловедения, технологии наноматериалов, а также приборных структур на их основе.Отмечается, что благодаря данной программе ее слушатели смогут разрабатывать технологии получения наноматериалов и наноструктур, проводить модификацию их свойств, а также определять механические, физические и химические свойства наноматериалов и наносистем, оценивать их структуру и фазовый состав. Кроме того, в рамках программы можно будет освоить основные способы автоматизации технологических операций и измерительных процессов, научиться выбирать прикладное программное обеспечение для выполнения поставленных задач.После окончания процесса обучения слушателям будет выдан диплом о переподготовке с присвоением квалификации "инженер-технолог". Сама очно-дистанционная программа занимает 250 академических часов.В свою очередь, проректор по научной работе "МИЭТ", директор Института перспективных материалов и технологий Сергей Гаврилов заявил, что на сегодняшний день на отечественных предприятиях микроэлектроники отмечается нехватка квалифицированных сотрудников. Данная программа обучит технологов микроэлектронного производства."Московская техническая школа" – это проект столичного правительства. Он был создан еще в 2021 году. За этот период в рамках проекта было подготовлено более 2,1 тыс. инженеров. Для сотрудников предприятий предусмотрено свыше 140 программ повышения квалификации. Открыто 8 общих направлений.Ранее Овчинский сообщал, что городские специалисты на базе "Московской технической школы" могут пройти обучение по открытому направлению "Технологии пищевой промышленности", работают 7 программ повышения квалификации.
https://ria.ru/20231213/spetsnapravlenie-1915461400.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, владислав овчинский, технологии
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Москва, Владислав Овчинский, Технологии
МОСКВА, 13 янв – РИА Новости.
Новая образовательная программа "Инженерия наноматериалов" появилась в рамках направления "Микроэлектроника и фотоника" проекта "Московская техническая школа" (МТШ), она была разработана совместно с Национальным исследовательским университетом "МИЭТ
", заявил министр правительства Москвы
, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский
.
«
"Использование наноматериалов перспективно как в микроэлектронике, так и в других отраслях науки и техники. Они обладают уникальными свойствами, что дает возможности для создания компактных, быстрых и энергоэффективных электронных устройств, а также способствует разработке перспективных решений", – сказал Овчинский, его слова приводит пресс-служба ДИПП.
Новое спецнаправление появилось у "Московской технической школы"
Он добавил, что с помощью появления этой программы инженеры смогут сформировать необходимый набор профкомпетенций для выполнения нового вида деятельности в области материаловедения, технологии наноматериалов, а также приборных структур на их основе.
Отмечается, что благодаря данной программе ее слушатели смогут разрабатывать технологии получения наноматериалов и наноструктур, проводить модификацию их свойств, а также определять механические, физические и химические свойства наноматериалов и наносистем, оценивать их структуру и фазовый состав. Кроме того, в рамках программы можно будет освоить основные способы автоматизации технологических операций и измерительных процессов, научиться выбирать прикладное программное обеспечение для выполнения поставленных задач.
После окончания процесса обучения слушателям будет выдан диплом о переподготовке с присвоением квалификации "инженер-технолог". Сама очно-дистанционная программа занимает 250 академических часов.
В свою очередь, проректор по научной работе "МИЭТ", директор Института перспективных материалов и технологий Сергей Гаврилов
заявил, что на сегодняшний день на отечественных предприятиях микроэлектроники отмечается нехватка квалифицированных сотрудников. Данная программа обучит технологов микроэлектронного производства.
«
"Московская техническая школа" – это проект столичного правительства. Он был создан еще в 2021 году. За этот период в рамках проекта было подготовлено более 2,1 тыс. инженеров. Для сотрудников предприятий предусмотрено свыше 140 программ повышения квалификации. Открыто 8 общих направлений.
"Московская техническая школа" открыла новые курсы повышения квалификации
Ранее Овчинский сообщал, что городские специалисты на базе "Московской технической школы" могут пройти обучение по открытому направлению "Технологии пищевой промышленности", работают 7 программ повышения квалификации.