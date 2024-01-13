https://ria.ru/20240113/most-1921103506.html
По Крымскому мосту возобновили движение автотранспорта
По Крымскому мосту возобновили движение автотранспорта - РИА Новости, 13.01.2024
По Крымскому мосту возобновили движение автотранспорта
Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено, говорится в оперативном Telegram-канале инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту. РИА Новости, 13.01.2024
2024-01-13T08:14
2024-01-13T08:14
2024-01-13T08:16
общество
республика крым
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/11/1884683479_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_c940a02f47149b7b5efca12521d40ea3.jpg
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено, говорится в оперативном Telegram-канале инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту.Движение было закрыто в субботу в 7.53 мск. Всех находившихся на мосту и в зоне досмотра призвали сохранять спокойствие. Причины остановки движения не уточнялись."Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240113/krymskiy_most-1921101929.html
республика крым
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/11/1884683479_330:0:3062:2048_1920x0_80_0_0_719dafc34174b04a9ed56a4b998c64fc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, республика крым
Общество, Республика Крым
По Крымскому мосту возобновили движение автотранспорта
Инфоцентр: по Крымскому мосту возобновили движение автотранспорта