https://ria.ru/20240113/most-1921103506.html

По Крымскому мосту возобновили движение автотранспорта

По Крымскому мосту возобновили движение автотранспорта - РИА Новости, 13.01.2024

По Крымскому мосту возобновили движение автотранспорта

Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено, говорится в оперативном Telegram-канале инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту. РИА Новости, 13.01.2024

2024-01-13T08:14

2024-01-13T08:14

2024-01-13T08:16

общество

республика крым

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено, говорится в оперативном Telegram-канале инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту.Движение было закрыто в субботу в 7.53 мск. Всех находившихся на мосту и в зоне досмотра призвали сохранять спокойствие. Причины остановки движения не уточнялись."Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240113/krymskiy_most-1921101929.html

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, республика крым