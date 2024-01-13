На станции метро "Новокузнецкая" отреставрировали исторические барельефы
На станции метро Москвы "Новокузнецкая" отреставрировали исторические барельефы
© Фото : Официальный портал Мэра и Правительства МосквыИсторические барельефы, отреставрированные на станции метро Москвы "Новокузнецкая"
Исторические барельефы, отреставрированные на станции метро Москвы "Новокузнецкая"
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Исторические барельефы отреставрировали на московской станции метро "Новокузнецкая", специалисты восстанавливали фрагменты девять месяцев, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
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"На станции метро "Новокузнецкая" отреставрировали исторические барельефы ... На расчистку от старых слоёв краски, устранение трещин и укрепление разрушенных фрагментов ушло девять месяцев", - написал Собянин в своем Telegram-канале.
Он отметил, что одним из главных объектов реставрации стал фриз из гипса с изображением различных родов войск, появившийся во время строительства станции во время Великой Отечественной войны, 80 лет назад.
© Мэр Москвы Сергей Собянин/TelegramИсторические барельефы, отреставрированные на станции метро Москвы "Новокузнецкая"
Исторические барельефы, отреставрированные на станции метро Москвы "Новокузнецкая"
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© Мэр Москвы Сергей Собянин/TelegramИсторические барельефы, отреставрированные на станции метро Москвы "Новокузнецкая"
Исторические барельефы, отреставрированные на станции метро Москвы "Новокузнецкая"
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© Мэр Москвы Сергей Собянин/TelegramИсторические барельефы, отреставрированные на станции метро Москвы "Новокузнецкая"
Исторические барельефы, отреставрированные на станции метро Москвы "Новокузнецкая"
3 из 3
Исторические барельефы, отреставрированные на станции метро Москвы "Новокузнецкая"
1 из 3
Исторические барельефы, отреставрированные на станции метро Москвы "Новокузнецкая"
2 из 3
Исторические барельефы, отреставрированные на станции метро Москвы "Новокузнецкая"
3 из 3