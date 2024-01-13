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На станции метро "Новокузнецкая" отреставрировали исторические барельефы - РИА Новости, 13.01.2024
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14:30 13.01.2024
https://ria.ru/20240113/metro-1921159888.html
На станции метро "Новокузнецкая" отреставрировали исторические барельефы
На станции метро "Новокузнецкая" отреставрировали исторические барельефы - РИА Новости, 13.01.2024
На станции метро "Новокузнецкая" отреставрировали исторические барельефы
Исторические барельефы отреставрировали на московской станции метро "Новокузнецкая", специалисты восстанавливали фрагменты девять месяцев, сообщил мэр столицы... РИА Новости, 13.01.2024
2024-01-13T14:30
2024-01-13T14:30
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Исторические барельефы отреставрировали на московской станции метро "Новокузнецкая", специалисты восстанавливали фрагменты девять месяцев, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. "На станции метро "Новокузнецкая" отреставрировали исторические барельефы ... На расчистку от старых слоёв краски, устранение трещин и укрепление разрушенных фрагментов ушло девять месяцев", - написал Собянин в своем Telegram-канале. Он отметил, что одним из главных объектов реставрации стал фриз из гипса с изображением различных родов войск, появившийся во время строительства станции во время Великой Отечественной войны, 80 лет назад.
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городское хозяйство москвы, москва, сергей собянин
Городское хозяйство Москвы, Москва, Сергей Собянин
На станции метро "Новокузнецкая" отреставрировали исторические барельефы

На станции метро Москвы "Новокузнецкая" отреставрировали исторические барельефы

© Фото : Официальный портал Мэра и Правительства МосквыИсторические барельефы, отреставрированные на станции метро Москвы "Новокузнецкая"
Исторические барельефы, отреставрированные на станции метро Москвы Новокузнецкая - РИА Новости, 1920, 13.01.2024
© Фото : Официальный портал Мэра и Правительства Москвы
Исторические барельефы, отреставрированные на станции метро Москвы "Новокузнецкая"
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Исторические барельефы отреставрировали на московской станции метро "Новокузнецкая", специалисты восстанавливали фрагменты девять месяцев, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«
"На станции метро "Новокузнецкая" отреставрировали исторические барельефы ... На расчистку от старых слоёв краски, устранение трещин и укрепление разрушенных фрагментов ушло девять месяцев", - написал Собянин в своем Telegram-канале.
Он отметил, что одним из главных объектов реставрации стал фриз из гипса с изображением различных родов войск, появившийся во время строительства станции во время Великой Отечественной войны, 80 лет назад.
© Мэр Москвы Сергей Собянин/TelegramИсторические барельефы, отреставрированные на станции метро Москвы "Новокузнецкая"
Исторические барельефы, отреставрированные на станции метро Москвы Новокузнецкая
Исторические барельефы, отреставрированные на станции метро Москвы "Новокузнецкая"
© Мэр Москвы Сергей Собянин/Telegram
1 из 3
© Мэр Москвы Сергей Собянин/TelegramИсторические барельефы, отреставрированные на станции метро Москвы "Новокузнецкая"
Исторические барельефы, отреставрированные на станции метро Москвы Новокузнецкая
Исторические барельефы, отреставрированные на станции метро Москвы "Новокузнецкая"
© Мэр Москвы Сергей Собянин/Telegram
2 из 3
© Мэр Москвы Сергей Собянин/TelegramИсторические барельефы, отреставрированные на станции метро Москвы "Новокузнецкая"
Исторические барельефы, отреставрированные на станции метро Москвы Новокузнецкая
Исторические барельефы, отреставрированные на станции метро Москвы "Новокузнецкая"
© Мэр Москвы Сергей Собянин/Telegram
3 из 3
Исторические барельефы, отреставрированные на станции метро Москвы "Новокузнецкая"
© Мэр Москвы Сергей Собянин/Telegram
1 из 3
Исторические барельефы, отреставрированные на станции метро Москвы "Новокузнецкая"
© Мэр Москвы Сергей Собянин/Telegram
2 из 3
Исторические барельефы, отреставрированные на станции метро Москвы "Новокузнецкая"
© Мэр Москвы Сергей Собянин/Telegram
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Городское хозяйство МосквыМоскваСергей Собянин
 
 
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