https://ria.ru/20240113/metro-1921159888.html

На станции метро "Новокузнецкая" отреставрировали исторические барельефы

На станции метро "Новокузнецкая" отреставрировали исторические барельефы - РИА Новости, 13.01.2024

На станции метро "Новокузнецкая" отреставрировали исторические барельефы

Исторические барельефы отреставрировали на московской станции метро "Новокузнецкая", специалисты восстанавливали фрагменты девять месяцев, сообщил мэр столицы... РИА Новости, 13.01.2024

2024-01-13T14:30

2024-01-13T14:30

2024-01-13T14:30

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москва

сергей собянин

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Исторические барельефы отреставрировали на московской станции метро "Новокузнецкая", специалисты восстанавливали фрагменты девять месяцев, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. "На станции метро "Новокузнецкая" отреставрировали исторические барельефы ... На расчистку от старых слоёв краски, устранение трещин и укрепление разрушенных фрагментов ушло девять месяцев", - написал Собянин в своем Telegram-канале. Он отметил, что одним из главных объектов реставрации стал фриз из гипса с изображением различных родов войск, появившийся во время строительства станции во время Великой Отечественной войны, 80 лет назад.

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городское хозяйство москвы, москва, сергей собянин